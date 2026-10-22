ETV Bharat / Videos

ରାଜନୀତିରେ ଆରୋପ-ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ, ଭସାଣୀରେ ଭାଇଚାରା ବାର୍ତ୍ତା; ମା'ଙ୍କ ମେଲାଣି ଦିନ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ସବୁ ଦଳର ନେତା

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ସବୁ ଦଳର ନେତା (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 22, 2026 at 6:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ସମସ୍ତ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଦିଅନ୍ତି ମା' ଦଶଭୁଜା । ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ହେଲେ ସବୁ ଦଳର ନେତାମାନେ । ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଏବେବି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି । ବିଜେପି, ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ, ଓଜେସି, ସିପିଆଇ (ଏମ)ର ନେତାମାନେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ବସି ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା । ନେତା ମାନେ ଯଦି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତେଵେ କର୍ମୀମାନେ କାହିଁକି ବୁଝୁ ନାହାଁନ୍ତି? ପରସ୍ପର ରାଜନୈତିକ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଦେଖା ଯାଏ, ମାତ୍ର ଭସାଣି ସମୟରେ ଆମେ ଏକାଠି । ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ବର୍ଷ ସାରା ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ନେତା ମାନେ କହିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ନାରାୟଣ ସାହୁ...

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ନୁହେଁ, କୁମାରୀ କନ୍ୟାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିରାଜନ୍ତି ମା'; ମାତୃଶକ୍ତିର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା କୁଆଁରୀ ପୂଜା

କଟକ: ସମସ୍ତ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଦିଅନ୍ତି ମା' ଦଶଭୁଜା । ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ହେଲେ ସବୁ ଦଳର ନେତାମାନେ । ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଏବେବି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି । ବିଜେପି, ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ, ଓଜେସି, ସିପିଆଇ (ଏମ)ର ନେତାମାନେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ବସି ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା । ନେତା ମାନେ ଯଦି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତେଵେ କର୍ମୀମାନେ କାହିଁକି ବୁଝୁ ନାହାଁନ୍ତି? ପରସ୍ପର ରାଜନୈତିକ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଦେଖା ଯାଏ, ମାତ୍ର ଭସାଣି ସମୟରେ ଆମେ ଏକାଠି । ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ବର୍ଷ ସାରା ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ନେତା ମାନେ କହିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ନାରାୟଣ ସାହୁ...

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ନୁହେଁ, କୁମାରୀ କନ୍ୟାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିରାଜନ୍ତି ମା'; ମାତୃଶକ୍ତିର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା କୁଆଁରୀ ପୂଜା

For All Latest Updates

TAGGED:

IMMERSION PROCESSION 2026
CUTTACK IMMERSION
ଭସାଣୀ ଭାଇଚାରା ବାର୍ତ୍ତା
କଟକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା 2026
DURGA PUJA 2026 IMMERSION

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Herd of 40 elephants crosses NH-55 and railway tracks

ଏନ୍ଏଚ୍-୫୫ ଓ ରେଳପଥ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ୪୦ ଟିକିଆ ହାତୀପଲ

October 22, 2026 at 5:25 PM IST
PAIKA AKHADA

ଗଡ଼ନୃସିଂହପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମରେ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ

October 21, 2026 at 7:58 PM IST
GOVINDA PURI VISIT

Watch: ପୁରୀ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା

October 21, 2026 at 1:44 PM IST
DCM Kanak Vardhan Singh Deo performed Laakh Bindha ritual on Vijaya Dasami Balangir

ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ 'ଲାଖବିନ୍ଧା' ନୀତି

October 21, 2026 at 12:10 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.