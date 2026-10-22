ରାଜନୀତିରେ ଆରୋପ-ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ, ଭସାଣୀରେ ଭାଇଚାରା ବାର୍ତ୍ତା; ମା'ଙ୍କ ମେଲାଣି ଦିନ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ସବୁ ଦଳର ନେତା
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 22, 2026 at 6:08 PM IST
କଟକ: ସମସ୍ତ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଦିଅନ୍ତି ମା' ଦଶଭୁଜା । ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ହେଲେ ସବୁ ଦଳର ନେତାମାନେ । ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଏବେବି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି । ବିଜେପି, ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ, ଓଜେସି, ସିପିଆଇ (ଏମ)ର ନେତାମାନେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ବସି ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା । ନେତା ମାନେ ଯଦି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତେଵେ କର୍ମୀମାନେ କାହିଁକି ବୁଝୁ ନାହାଁନ୍ତି? ପରସ୍ପର ରାଜନୈତିକ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଦେଖା ଯାଏ, ମାତ୍ର ଭସାଣି ସମୟରେ ଆମେ ଏକାଠି । ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ବର୍ଷ ସାରା ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ନେତା ମାନେ କହିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ନାରାୟଣ ସାହୁ...
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ନୁହେଁ, କୁମାରୀ କନ୍ୟାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିରାଜନ୍ତି ମା'; ମାତୃଶକ୍ତିର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା କୁଆଁରୀ ପୂଜା
କଟକ: ସମସ୍ତ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଦିଅନ୍ତି ମା' ଦଶଭୁଜା । ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ହେଲେ ସବୁ ଦଳର ନେତାମାନେ । ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଏବେବି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି । ବିଜେପି, ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ, ଓଜେସି, ସିପିଆଇ (ଏମ)ର ନେତାମାନେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ବସି ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା । ନେତା ମାନେ ଯଦି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତେଵେ କର୍ମୀମାନେ କାହିଁକି ବୁଝୁ ନାହାଁନ୍ତି? ପରସ୍ପର ରାଜନୈତିକ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଦେଖା ଯାଏ, ମାତ୍ର ଭସାଣି ସମୟରେ ଆମେ ଏକାଠି । ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ବର୍ଷ ସାରା ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ନେତା ମାନେ କହିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ନାରାୟଣ ସାହୁ...
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ନୁହେଁ, କୁମାରୀ କନ୍ୟାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିରାଜନ୍ତି ମା'; ମାତୃଶକ୍ତିର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା କୁଆଁରୀ ପୂଜା