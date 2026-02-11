ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଡଲଫିନ; ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଡଲଫିନ ଦେଖି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଉତ୍ସାହିତ - DOLPHIN AT PURI BEACH
Published : February 11, 2026 at 10:29 PM IST
ପୁରୀ: ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଡଲଫିନ୍ । ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଡଲଫିନ ଦେଖି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳୁ ପୁରୀ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ । ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଡଲଫିନ ଦେଖି ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ । ସେପଟେ ସାତପଡ଼ା ଚିଲିକାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଡଲଫିନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଡଲଫିନ ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦିତ କରିଛି ।
ସେହିପରି ଗତକାଲି ହଜାର ହଜାର ଜୀବନ୍ତ ଶାମୁକା ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଶତାଧିକ ଜୀବନ୍ତ ଶାମୁକା ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବହୁତ୍ ମାତ୍ରାରେ ଜୀଵନ୍ତ ଶାମୁକା ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ଆସି ବିଚରଣ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦୋୟ ପରେ ପୁର୍ନବାର ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଭଳି ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି । ବାଲୁକା ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ଏକ୍ସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକି ବହୁତ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଜର ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ।
ପରିବେଶବିତ୍ ତଥା ପ୍ରାଣିପ୍ରେମି ସରୋଜ କୁମାର ଜେନା କୁହନ୍ତି, "ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବେ ସମୁଦ୍ରରେ ଟ୍ରଲର ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଏଣୁ ଚିଲିକାରୁ ଡଲଫିନ ମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ପୁରୀ ଦେଇ କେଳୁଣି ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜଳକ୍ରୀଡା କରି ପୁଣି ଚିଲିକା କୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। କେବଳ ଦିନରେ ହିଁ ଡଲଫିନ ମାନେ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଗତକାଲି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଗେଣ୍ଡା ବେଳାଭୂମିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା । ସମୁଦ୍ରରେ ୱାଟର ଭାଇବ୍ରେଶନ ହେଲେ ଏହି ଗେଣ୍ଡା ବେଳାଭୂମିକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଏହି ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ କେଳୁଣି ମୁହାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବନ ବିଭାଗର ଅବହେଳା; ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ହେଉନି ପେଟ୍ରୋଲିଂ, ବିପଦରେ ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେ କଇଁଛ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
