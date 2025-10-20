ETV Bharat / Videos

ଦୀପାବଳିରେ ମାଟି ଦୀପର ଚାହିଦା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ - DIWALI 2025

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 20, 2025 at 10:17 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆଜି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । ଗାଁ ଠୁ ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର, ଏବେ ଠୁ ଶୁଭିଲାଣି ଢୋ ଢା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଜଳିବ ଦୀପ । ଖୁସିର ପର୍ବକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ମେଲିଛି ଦୀପର ପସରା । ଟେରାକୋଟା ମାଟିଦୀପକୁ ବଜାରରୁ କିଣିନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ । ରାସ୍ତାକଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଦୀପ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ।  ଏଥି ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ । ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ଏହି ଟେରାକୋଟା ସାମଗ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସୀମିତ ଦରରେ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ। ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି, " ମାଟି ଦୀପର ଅଧିକ ଚାହିଦା ରହିଛି । ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କିଣୁଛନ୍ତି । 20 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଦୀପ ବେପାର କରୁଛି । ଦୀପାବଳିରେ ଭପ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ କାହିଁକି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଛିନ୍ନମସ୍ତା କାଳୀ ? କାହିଁକି ମା' ନିଜ ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରିଥିଲେ !

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
 

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆଜି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । ଗାଁ ଠୁ ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର, ଏବେ ଠୁ ଶୁଭିଲାଣି ଢୋ ଢା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଜଳିବ ଦୀପ । ଖୁସିର ପର୍ବକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ମେଲିଛି ଦୀପର ପସରା । ଟେରାକୋଟା ମାଟିଦୀପକୁ ବଜାରରୁ କିଣିନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ । ରାସ୍ତାକଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଦୀପ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ।  ଏଥି ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ । ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ଏହି ଟେରାକୋଟା ସାମଗ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସୀମିତ ଦରରେ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ। ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି, " ମାଟି ଦୀପର ଅଧିକ ଚାହିଦା ରହିଛି । ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କିଣୁଛନ୍ତି । 20 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଦୀପ ବେପାର କରୁଛି । ଦୀପାବଳିରେ ଭପ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ କାହିଁକି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଛିନ୍ନମସ୍ତା କାଳୀ ? କାହିଁକି ମା' ନିଜ ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରିଥିଲେ !

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
 

For All Latest Updates

TAGGED:

ଦୀପାବଳି 2025
TERRACOTTA LAMP DEMAND HIGH
BERHAMPUR MARKET
DIWALI CELEBRATION
DIWALI 2025

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Sand Artist Sudarshan Patnaik Extends Diwali Greetings With Beautiful Sand art

1000 ଦୀପରେ ବାଲୁକା କଳା, ଦୀପାବଳି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ

October 20, 2025 at 8:53 AM IST
Students spread message of pollution free Diwali by making earthen clay lamps In Balasore

ଦୀପ ତିଆରି କରି ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଦୀପାବଳିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

October 19, 2025 at 8:25 PM IST
Youth celebrate Diwali with slum children In Berhampur

ସବୁଜ ଦୀପାବଳି ପାଳିବେ ବସ୍ତି ପିଲା, ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ଦିଆଗଲା ବାର୍ତ୍ତା

October 17, 2025 at 5:32 PM IST
DHENKANAL GAJALAXMI IMMERSION

ଶିଳ୍ପନଗରୀରୁ ମେଲାଣି ନେଲେ ଧନଦାତ୍ରୀ, ମନମୋହିଲା ଅଘୋରୀ ନୃତ୍ୟ

October 16, 2025 at 10:09 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.