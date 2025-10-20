ଦୀପାବଳିରେ ମାଟି ଦୀପର ଚାହିଦା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ - DIWALI 2025
Published : October 20, 2025 at 10:17 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆଜି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । ଗାଁ ଠୁ ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର, ଏବେ ଠୁ ଶୁଭିଲାଣି ଢୋ ଢା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଜଳିବ ଦୀପ । ଖୁସିର ପର୍ବକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ମେଲିଛି ଦୀପର ପସରା । ଟେରାକୋଟା ମାଟିଦୀପକୁ ବଜାରରୁ କିଣିନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ । ରାସ୍ତାକଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଦୀପ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଏଥି ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ । ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ଏହି ଟେରାକୋଟା ସାମଗ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସୀମିତ ଦରରେ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ। ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି, " ମାଟି ଦୀପର ଅଧିକ ଚାହିଦା ରହିଛି । ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କିଣୁଛନ୍ତି । 20 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଦୀପ ବେପାର କରୁଛି । ଦୀପାବଳିରେ ଭପ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
