ETV Bharat / Videos

Watch: ଭକ୍ତି ଆଗରେ ହାର୍‌ ମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ନିଆରା ଥିମରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବାଜିଚୌକ ପୂଜାମଣ୍ଡପ ଦେଲା ବାର୍ତ୍ତା

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 4, 2026 at 1:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଢେଙ୍କାନାଳ: ଭକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନେ ଜାତିଭେଦ । ମନର ପବିତ୍ରତା ହିଁ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଆବାହନ । ଏହି ମହାନ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା ଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ବାଜିଚୌକ ପୂଜାମଣ୍ଡପ । ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର ଏକ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ । ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀଙ୍କ ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍କପଟ ମନରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଝାଟିମାଟି ଘରକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ । ଶ୍ରୀୟାଙ୍କ ଘରର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ଭକ୍ତିଭାବକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେପଟେ ଆଜି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଢ଼େଙ୍କାନାଳବାସୀ । 

ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବନିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀଙ୍କ ଘରର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ମନର ଭକ୍ତି ଦେଖି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ । ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ ଯେ, କେବଳ ଘର ନୁହେଁ, ମନ ଓ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜମୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ସାଙ୍ଗକୁ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମା’ ଧନଦାତ୍ରୀ; ଢେଙ୍କାନାଳରେ ୪୧ଟି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା' ଲଷ୍ମୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ 

ଢେଙ୍କାନାଳ: ଭକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନେ ଜାତିଭେଦ । ମନର ପବିତ୍ରତା ହିଁ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଆବାହନ । ଏହି ମହାନ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା ଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ବାଜିଚୌକ ପୂଜାମଣ୍ଡପ । ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର ଏକ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ । ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀଙ୍କ ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍କପଟ ମନରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଝାଟିମାଟି ଘରକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ । ଶ୍ରୀୟାଙ୍କ ଘରର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ଭକ୍ତିଭାବକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେପଟେ ଆଜି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଢ଼େଙ୍କାନାଳବାସୀ । 

ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବନିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀଙ୍କ ଘରର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ମନର ଭକ୍ତି ଦେଖି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ । ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ ଯେ, କେବଳ ଘର ନୁହେଁ, ମନ ଓ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜମୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ସାଙ୍ଗକୁ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମା’ ଧନଦାତ୍ରୀ; ଢେଙ୍କାନାଳରେ ୪୧ଟି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା' ଲଷ୍ମୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ 

For All Latest Updates

TAGGED:

DHENKANAL LAXMI PUJA
SHREEYA CHANDALUNI
ODISHA LAXMI PUJA
ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା
LAKSHMI PURANA

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

The grand immersion procession of Dhenkanal Gaja Laxmi Puja

କାଳୀ ନୃତ୍ୟରେ ଦୁଲୁକୁଛି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଆଜି ମା'ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ

November 4, 2026 at 1:20 PM IST
DHENKANAL PALLISHREE MELA

ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜମୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ସାଙ୍ଗକୁ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା

November 3, 2026 at 3:20 PM IST
CROCODILE TEL RIVER

Watch: ତେଲ ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର, ନଦୀ ଭିତରକୁ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ବନବିଭାଗ

November 2, 2026 at 12:37 PM IST
Fire at Nilagiri Forest Office

Watch: ନୀଳଗିରି ବନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମାଲଖାନାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ

October 30, 2026 at 2:03 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.