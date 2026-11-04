Watch: ଭକ୍ତି ଆଗରେ ହାର୍ ମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ନିଆରା ଥିମରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବାଜିଚୌକ ପୂଜାମଣ୍ଡପ ଦେଲା ବାର୍ତ୍ତା
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 4, 2026 at 1:30 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଭକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନେ ଜାତିଭେଦ । ମନର ପବିତ୍ରତା ହିଁ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଆବାହନ । ଏହି ମହାନ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା ଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ବାଜିଚୌକ ପୂଜାମଣ୍ଡପ । ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର ଏକ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ । ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀଙ୍କ ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍କପଟ ମନରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଝାଟିମାଟି ଘରକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ । ଶ୍ରୀୟାଙ୍କ ଘରର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ଭକ୍ତିଭାବକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେପଟେ ଆଜି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଢ଼େଙ୍କାନାଳବାସୀ ।
ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବନିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀଙ୍କ ଘରର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ମନର ଭକ୍ତି ଦେଖି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ । ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ ଯେ, କେବଳ ଘର ନୁହେଁ, ମନ ଓ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜମୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ସାଙ୍ଗକୁ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମା’ ଧନଦାତ୍ରୀ; ଢେଙ୍କାନାଳରେ ୪୧ଟି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା' ଲଷ୍ମୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଭକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନେ ଜାତିଭେଦ । ମନର ପବିତ୍ରତା ହିଁ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଆବାହନ । ଏହି ମହାନ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା ଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ବାଜିଚୌକ ପୂଜାମଣ୍ଡପ । ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର ଏକ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ । ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀଙ୍କ ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍କପଟ ମନରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଝାଟିମାଟି ଘରକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ । ଶ୍ରୀୟାଙ୍କ ଘରର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ଭକ୍ତିଭାବକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେପଟେ ଆଜି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଢ଼େଙ୍କାନାଳବାସୀ ।
ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବନିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀଙ୍କ ଘରର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ମନର ଭକ୍ତି ଦେଖି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ । ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ ଯେ, କେବଳ ଘର ନୁହେଁ, ମନ ଓ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜମୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ସାଙ୍ଗକୁ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମା’ ଧନଦାତ୍ରୀ; ଢେଙ୍କାନାଳରେ ୪୧ଟି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା' ଲଷ୍ମୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ