ଶିଳ୍ପନଗରୀରୁ ମେଲାଣି ନେଲେ ଧନଦାତ୍ରୀ, ମନମୋହିଲା ଅଘୋରୀ ନୃତ୍ୟ - DHENKANAL GAJALAXMI IMMERSION

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 16, 2025 at 10:09 AM IST

1 Min Read
ଅନୁଗୋଳ: ମେଲାଣି ନେଲେ ମା' ଧନଦାତ୍ରୀ, ଶେଷ ହେଲା ଅନୁଗୋଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା । ଗତକାଲି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବିଦାୟୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁଗୋଳବାସୀ । ବାଜା,ବାଣ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଭଳିକି ଭଲି ପାରମ୍ପାରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ କମ୍ପିଲା ସହର । ଗତ 6 ତାରିଖରେ ମା'ଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଅନୁଗୋଳରେ ମା' ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା । ମା'ଙ୍କ ମେଢ଼ ଗୁଡିକ ମେଳଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଏକାଠି ହେବା ପରେ ଭସାଣ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ମେଳଣ ଉତ୍ସବ । ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସହରର ଥାନା ଛକରେ ମେଢ଼ ଗୁଡିକ ଏକାଠି ହେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା । ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା ।  
 

ଚଳିତଥର ସହରରେ 45ଟି ମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ 14ଟି ମେଢ଼ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଲକ୍ଷ୍ମୀବଜାର, ବଜାର ଛକ, ସଞ୍ଜିବନୀ ମାର୍କେଟ, ଶାନ୍ତି ବଜାର, ଡେଲି ମାର୍କେଟ, ନନଭେଜ ମାର୍କେଟ, ହରିମହୁରୀ ଛକ, ଅମାଲପଡା, ଶିକ୍ଷକପଡା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ୪୫ଟି ମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ସହର ସାରା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଆଲୋକ ମାଳାରେ ଝଲସୁ ଥିଲା । ସେପଟେ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପୂଜା ଓ ଭସାଣି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

DHENKANAL GAJALAXMI PUJA
GAJALAXMI PUJA 2025
ଅନୁଗୋଳ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା
GAJALAXMI IMMERSION NEWS
DHENKANAL GAJALAXMI IMMERSION

ETV Bharat Odisha Team

