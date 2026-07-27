ETV Bharat / Videos

ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲା ବ୍ରିଜ; ଭାସିଗଲେ ବାଇକ୍ ସହ ଯୁବକ, ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ - ବଡ଼ଜୋରା ନାଳ ପୋଲ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲା ବ୍ରିଜ; ଭାସିଗଲେ ବାଇକ୍ ସହ ଯୁବକ, ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 27, 2026 at 6:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଢେଙ୍କାନାଳ: ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ନାଳ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଫୁଲି ଉଠିଛି । ଓଡାପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖୁଣ୍ଟୁଝରି ପଂଚାୟତର ବିଦାବନ୍ଧ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ବଡ଼ଜୋରା ନାଳ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଉଛୁଳି ଉଠିଛି । ଫଳରେ ଏହି ପଂଚାୟତ ଆଖ ପାଖର ଚାଷ ଜମି ସବୁ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଜଳ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି । ଏପରିକି ଖୁଣ୍ଟୁଝରି ପଟରୁ ବିଦାବନ୍ଧ, ହରିପୁର ଓ ବେଶାଲିଆ ଗ୍ରାମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ରାସ୍ତା ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବିଛିନ୍ନ ରହିଛି । 

ଏହି ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ପୋଲ ଉପରେ ଦୁଇ ତିନି ଫୁଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାହିତ ଯୋଗୁଁ ଯିବା ଆସିବା ଠପ ହୋଇଯାଇଛି । ଜଣେ ଅମାନିଆ ଯୁବକ ଏହି ପୋଲ ଦେଇ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଯିବା ବେଳେ ପୋଲ ତଳକୁ ବାଇକ ସହ ଖସି ଯାଇଥିଲେ । ପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ପାଣିରୁ ବାଇକ୍ ସହିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । 


ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଖୁଣ୍ଟୁଝରି ଗ୍ରାମର ରିଙ୍କୁ ରାଉତ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ରିଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟୁଝରି ଗ୍ରାମରୁ ହରିପୁର ଯାଉଥିବାବେଳେ ଲୋକ ମନାକରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ପୋଲ ଉପରେ ଅମାନିଆ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା । 

ଏପଟେ ଦୁଇ ତିନିଦିନ ଧରି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ବଡଜୋର ନାଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶି ତିନିରୁ ଚାରୋଟି ଗ୍ରାମ ବାହ୍ୟଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି l ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ପାଣି ପ୍ରଭାହିତ ହେଉଛି l ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ୪/୫ଟି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି । 

ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ ସାମଲ, "ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି l ସାଧାରଣତଃ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରକୁ ଜାତୟତ କରିଥାନ୍ତି l ଯାତାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠାପ ହୋଇଯାଇଛି l ପ୍ରତେକ ବର୍ଷା ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି l"

ଏହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ- ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଢୁଛି ସାପୁଆ ଓ ବଡ଼ଜୋରା ନଈ: ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଜଳସ୍ତର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ 

ଢେଙ୍କାନାଳ: ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ନାଳ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଫୁଲି ଉଠିଛି । ଓଡାପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖୁଣ୍ଟୁଝରି ପଂଚାୟତର ବିଦାବନ୍ଧ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ବଡ଼ଜୋରା ନାଳ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଉଛୁଳି ଉଠିଛି । ଫଳରେ ଏହି ପଂଚାୟତ ଆଖ ପାଖର ଚାଷ ଜମି ସବୁ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଜଳ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି । ଏପରିକି ଖୁଣ୍ଟୁଝରି ପଟରୁ ବିଦାବନ୍ଧ, ହରିପୁର ଓ ବେଶାଲିଆ ଗ୍ରାମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ରାସ୍ତା ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବିଛିନ୍ନ ରହିଛି । 

ଏହି ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ପୋଲ ଉପରେ ଦୁଇ ତିନି ଫୁଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାହିତ ଯୋଗୁଁ ଯିବା ଆସିବା ଠପ ହୋଇଯାଇଛି । ଜଣେ ଅମାନିଆ ଯୁବକ ଏହି ପୋଲ ଦେଇ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଯିବା ବେଳେ ପୋଲ ତଳକୁ ବାଇକ ସହ ଖସି ଯାଇଥିଲେ । ପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ପାଣିରୁ ବାଇକ୍ ସହିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । 


ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଖୁଣ୍ଟୁଝରି ଗ୍ରାମର ରିଙ୍କୁ ରାଉତ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ରିଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟୁଝରି ଗ୍ରାମରୁ ହରିପୁର ଯାଉଥିବାବେଳେ ଲୋକ ମନାକରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ପୋଲ ଉପରେ ଅମାନିଆ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା । 

ଏପଟେ ଦୁଇ ତିନିଦିନ ଧରି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ବଡଜୋର ନାଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶି ତିନିରୁ ଚାରୋଟି ଗ୍ରାମ ବାହ୍ୟଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି l ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ପାଣି ପ୍ରଭାହିତ ହେଉଛି l ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ୪/୫ଟି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି । 

ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ ସାମଲ, "ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି l ସାଧାରଣତଃ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରକୁ ଜାତୟତ କରିଥାନ୍ତି l ଯାତାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠାପ ହୋଇଯାଇଛି l ପ୍ରତେକ ବର୍ଷା ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି l"

ଏହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ- ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଢୁଛି ସାପୁଆ ଓ ବଡ଼ଜୋରା ନଈ: ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଜଳସ୍ତର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ 

For All Latest Updates

TAGGED:

FLOOD WATER ON ROAD
HOMES SUBMERGED IN DHENKANAL
ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ବ୍ରିଜ
ବଡ଼ଜୋରା ନାଳ ପୋଲ
DHENKANAL FLOOD

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

RASAGOLA DIBASA SAND SCULPTURE

ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ରସଗୋଲା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ

July 27, 2026 at 6:27 PM IST
Raghunath Besha Adhara Pana and Niladri Bije Of Lord Baladevjew in Kendrapada

ଆଜି ଶ୍ରୀବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ରଘୁନାଥ ବେଶ ଓ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ, ସୁରୁଖୁରରେ ସରିଲା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା

July 26, 2026 at 11:23 AM IST
Hanuman Jagannath Narada Attire

ଶରଧାବାଲିରେ ଭକ୍ତ-ଭକ୍ତି-ଭାବର ମିଶ୍ରଣ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ହନୁମାନ ଓ ନାରଦଙ୍କ ବେଶରେ ଭକ୍ତ

July 24, 2026 at 12:34 PM IST
ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 670 ନମ୍ବର ରଖି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ

ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 670 ନମ୍ବର ରଖି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ

July 22, 2026 at 4:35 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.