ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲା ବ୍ରିଜ; ଭାସିଗଲେ ବାଇକ୍ ସହ ଯୁବକ, ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ - ବଡ଼ଜୋରା ନାଳ ପୋଲ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 27, 2026 at 6:30 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ନାଳ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଫୁଲି ଉଠିଛି । ଓଡାପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖୁଣ୍ଟୁଝରି ପଂଚାୟତର ବିଦାବନ୍ଧ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ବଡ଼ଜୋରା ନାଳ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଉଛୁଳି ଉଠିଛି । ଫଳରେ ଏହି ପଂଚାୟତ ଆଖ ପାଖର ଚାଷ ଜମି ସବୁ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଜଳ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି । ଏପରିକି ଖୁଣ୍ଟୁଝରି ପଟରୁ ବିଦାବନ୍ଧ, ହରିପୁର ଓ ବେଶାଲିଆ ଗ୍ରାମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ରାସ୍ତା ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବିଛିନ୍ନ ରହିଛି ।
ଏହି ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ପୋଲ ଉପରେ ଦୁଇ ତିନି ଫୁଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାହିତ ଯୋଗୁଁ ଯିବା ଆସିବା ଠପ ହୋଇଯାଇଛି । ଜଣେ ଅମାନିଆ ଯୁବକ ଏହି ପୋଲ ଦେଇ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଯିବା ବେଳେ ପୋଲ ତଳକୁ ବାଇକ ସହ ଖସି ଯାଇଥିଲେ । ପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ପାଣିରୁ ବାଇକ୍ ସହିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଖୁଣ୍ଟୁଝରି ଗ୍ରାମର ରିଙ୍କୁ ରାଉତ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ରିଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟୁଝରି ଗ୍ରାମରୁ ହରିପୁର ଯାଉଥିବାବେଳେ ଲୋକ ମନାକରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ପୋଲ ଉପରେ ଅମାନିଆ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା ।
ଏପଟେ ଦୁଇ ତିନିଦିନ ଧରି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ବଡଜୋର ନାଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶି ତିନିରୁ ଚାରୋଟି ଗ୍ରାମ ବାହ୍ୟଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି l ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ପାଣି ପ୍ରଭାହିତ ହେଉଛି l ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ୪/୫ଟି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି ।
ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ ସାମଲ, "ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି l ସାଧାରଣତଃ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରକୁ ଜାତୟତ କରିଥାନ୍ତି l ଯାତାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠାପ ହୋଇଯାଇଛି l ପ୍ରତେକ ବର୍ଷା ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି l"
ଏହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ- ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଢୁଛି ସାପୁଆ ଓ ବଡ଼ଜୋରା ନଈ: ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଜଳସ୍ତର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ନାଳ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଫୁଲି ଉଠିଛି । ଓଡାପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖୁଣ୍ଟୁଝରି ପଂଚାୟତର ବିଦାବନ୍ଧ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ବଡ଼ଜୋରା ନାଳ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଉଛୁଳି ଉଠିଛି । ଫଳରେ ଏହି ପଂଚାୟତ ଆଖ ପାଖର ଚାଷ ଜମି ସବୁ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଜଳ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି । ଏପରିକି ଖୁଣ୍ଟୁଝରି ପଟରୁ ବିଦାବନ୍ଧ, ହରିପୁର ଓ ବେଶାଲିଆ ଗ୍ରାମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ରାସ୍ତା ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବିଛିନ୍ନ ରହିଛି ।
ଏହି ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ପୋଲ ଉପରେ ଦୁଇ ତିନି ଫୁଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାହିତ ଯୋଗୁଁ ଯିବା ଆସିବା ଠପ ହୋଇଯାଇଛି । ଜଣେ ଅମାନିଆ ଯୁବକ ଏହି ପୋଲ ଦେଇ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଯିବା ବେଳେ ପୋଲ ତଳକୁ ବାଇକ ସହ ଖସି ଯାଇଥିଲେ । ପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ପାଣିରୁ ବାଇକ୍ ସହିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଖୁଣ୍ଟୁଝରି ଗ୍ରାମର ରିଙ୍କୁ ରାଉତ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ରିଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟୁଝରି ଗ୍ରାମରୁ ହରିପୁର ଯାଉଥିବାବେଳେ ଲୋକ ମନାକରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ପୋଲ ଉପରେ ଅମାନିଆ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା ।
ଏପଟେ ଦୁଇ ତିନିଦିନ ଧରି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ବଡଜୋର ନାଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶି ତିନିରୁ ଚାରୋଟି ଗ୍ରାମ ବାହ୍ୟଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି l ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ପାଣି ପ୍ରଭାହିତ ହେଉଛି l ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ୪/୫ଟି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି ।
ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ ସାମଲ, "ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି l ସାଧାରଣତଃ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରକୁ ଜାତୟତ କରିଥାନ୍ତି l ଯାତାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠାପ ହୋଇଯାଇଛି l ପ୍ରତେକ ବର୍ଷା ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି l"
ଏହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ- ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଢୁଛି ସାପୁଆ ଓ ବଡ଼ଜୋରା ନଈ: ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଜଳସ୍ତର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ