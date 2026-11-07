ଦନ୍ତା ସହ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ; ଢେଙ୍କାନାଳ ବନାଞ୍ଚଳରେ ହାତୀକୁ ନାକେଦମ କଲେ ଉଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯୁବକ, ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ କହିଲେ ରେଞ୍ଜର
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 7, 2026 at 6:40 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଗଛ ଚାରିପଟେ ବୁଲିଛି ଦନ୍ତା ହାତୀ । ଜଣେ ଯୁବକ ହାତୀ ସହ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି । ଦୃଶ୍ୟଟି ମଜାଳିଆ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ବଦମାସି କରୁଛନ୍ତି । ହାତୀର ଦାନ୍ତ ଆଉ ଶୁଣ୍ଢରେ ବାରମ୍ବାର ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ହାତୀଟି ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଗଛ ଚାରିପଟେ ବୁଲି ହାତୀ ସହିତ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୃଶ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବା ହାତୀର ଲାଞ୍ଜ ଭିଡୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ ଏବଂ ହାତୀଟି ପଛ ଗୋଡ ଉଠାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ହିନ୍ଦୋଳ ବନାଞ୍ଚଳ କାର୍ଣ୍ଣପୁର ସେକ୍ସନ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ।
ଜିଲ୍ଲାର ବନ ଖଣ୍ଡରେ ହାତୀ ମଣିଷ ମୁହାଁମୁହିଁ ଏକ ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା । ଏହି ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢେଇରେ କେତେବେଳେ ମଣିଷ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ହାତୀର ଜୀବନ ଯାଉଛି । ଆଉ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ନେଇ ସବୁ ବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଉଠୁଛି । ମାତ୍ର ଏମିତି ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଜୁଆଲକୁ ନେଇ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଲୋଡନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଶିଳ୍ପ, ଖଣି ଖାଦାନ ଯୋଗୁଁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ହଜି ଯିବାରୁ ହାତୀ ଏବେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ଗାଁମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଫଳରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏକପ୍ରକାର ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ହାତୀ ମଣିଷ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛି । ଫଳରେ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି । ତେବେ ହାତୀ ପ୍ରବଣ ଅଂଚଳ କୁହାଯାଉଥିବା ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡର ହିନ୍ଦୋଳ ବନାଞ୍ଚଳ କାର୍ଣ୍ଣପୁର ସେକ୍ସନ ଅଂଚଳର ଏହି ଦୁଇଟି ଭିଯୁଆଲ ବେଶ ଆଲୋଡନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦୁଇଜଣ ଉଶୃଙ୍ଖଳ ଯୁବକଙ୍କ ହାତୀକୁ କରୁଥିବା ଏପରି ହାକିମାତି ଉଶୃଙ୍ଖଳତା ସୀମାର ସରହଦ ଟପି ଯାଇଛି ।
ଡେଙ୍ଗାବୁରୀ ଗାଁ ନିକଟର ଏକ ଆମ୍ବଗଛ ମୂଳରେ ଓ ଅନ୍ୟଟି ପାଟଲା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଏକ ଆମ୍ବଗଛ ତଳେ ଏକକ ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ନାକେଦମ କରୁଛନ୍ତି । ତାର ଲାଞ୍ଜ ଟାଣି ଦେବା, ଶୁଣ୍ଢରେ ହାତ ମାରିଦେବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି । ଅନ୍ୟ ଭିଯୁଆଳରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢ, ଦାନ୍ତ ଓ ଲାଞ୍ଜରେ ହାତ ମାରି ନାକେଦମ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
ସୂଚନା ଥାଉକି, ଏହି ହାତୀକୁ 'ଟୁଙ୍ଗୁରୁ' ନାମରେ ଲୋକମାନେ ନାମିତ କରିଥିବା ବେଳେ ହାତୀଟି ହିନ୍ଦୋଳ ବନାଞ୍ଚଳର ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ବୁଲା ବୁଲି କରିଛି। କେତେ ବେଳେ ଗାଁ ମଝିରେ କାହା ଘରକୁ ଯାଉଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ହତା ଭିତରକୁ ଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ କାହାରି କିଛି କ୍ଷୟ କ୍ଷତି କରୁନାହିଁ । ଫଳରେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ନିଜ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦଜନକ ଜାଣିଥଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କିଛି ଉଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯୁବକମାନେ ଏହି ହାତୀକୁ ନାକେଦମ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ହିନ୍ଦୋଳ ରେଞ୍ଜର ତ୍ରିଲୋଚନ ଦେହୁରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଯୁବକମାନେ ଟୁଙ୍ଗୁର ହାତୀକୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଛନ୍ତି l ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଗଛ ଚାରିପଟେ ବୁଲିଛି ଦନ୍ତା ହାତୀ । ଜଣେ ଯୁବକ ହାତୀ ସହ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି । ଦୃଶ୍ୟଟି ମଜାଳିଆ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ବଦମାସି କରୁଛନ୍ତି । ହାତୀର ଦାନ୍ତ ଆଉ ଶୁଣ୍ଢରେ ବାରମ୍ବାର ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ହାତୀଟି ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଗଛ ଚାରିପଟେ ବୁଲି ହାତୀ ସହିତ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୃଶ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବା ହାତୀର ଲାଞ୍ଜ ଭିଡୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ ଏବଂ ହାତୀଟି ପଛ ଗୋଡ ଉଠାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ହିନ୍ଦୋଳ ବନାଞ୍ଚଳ କାର୍ଣ୍ଣପୁର ସେକ୍ସନ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ।
ଜିଲ୍ଲାର ବନ ଖଣ୍ଡରେ ହାତୀ ମଣିଷ ମୁହାଁମୁହିଁ ଏକ ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା । ଏହି ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢେଇରେ କେତେବେଳେ ମଣିଷ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ହାତୀର ଜୀବନ ଯାଉଛି । ଆଉ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ନେଇ ସବୁ ବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଉଠୁଛି । ମାତ୍ର ଏମିତି ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଜୁଆଲକୁ ନେଇ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଲୋଡନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଶିଳ୍ପ, ଖଣି ଖାଦାନ ଯୋଗୁଁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ହଜି ଯିବାରୁ ହାତୀ ଏବେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ଗାଁମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଫଳରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏକପ୍ରକାର ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ହାତୀ ମଣିଷ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛି । ଫଳରେ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି । ତେବେ ହାତୀ ପ୍ରବଣ ଅଂଚଳ କୁହାଯାଉଥିବା ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡର ହିନ୍ଦୋଳ ବନାଞ୍ଚଳ କାର୍ଣ୍ଣପୁର ସେକ୍ସନ ଅଂଚଳର ଏହି ଦୁଇଟି ଭିଯୁଆଲ ବେଶ ଆଲୋଡନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦୁଇଜଣ ଉଶୃଙ୍ଖଳ ଯୁବକଙ୍କ ହାତୀକୁ କରୁଥିବା ଏପରି ହାକିମାତି ଉଶୃଙ୍ଖଳତା ସୀମାର ସରହଦ ଟପି ଯାଇଛି ।
ଡେଙ୍ଗାବୁରୀ ଗାଁ ନିକଟର ଏକ ଆମ୍ବଗଛ ମୂଳରେ ଓ ଅନ୍ୟଟି ପାଟଲା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଏକ ଆମ୍ବଗଛ ତଳେ ଏକକ ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ନାକେଦମ କରୁଛନ୍ତି । ତାର ଲାଞ୍ଜ ଟାଣି ଦେବା, ଶୁଣ୍ଢରେ ହାତ ମାରିଦେବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି । ଅନ୍ୟ ଭିଯୁଆଳରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢ, ଦାନ୍ତ ଓ ଲାଞ୍ଜରେ ହାତ ମାରି ନାକେଦମ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
ସୂଚନା ଥାଉକି, ଏହି ହାତୀକୁ 'ଟୁଙ୍ଗୁରୁ' ନାମରେ ଲୋକମାନେ ନାମିତ କରିଥିବା ବେଳେ ହାତୀଟି ହିନ୍ଦୋଳ ବନାଞ୍ଚଳର ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ବୁଲା ବୁଲି କରିଛି। କେତେ ବେଳେ ଗାଁ ମଝିରେ କାହା ଘରକୁ ଯାଉଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ହତା ଭିତରକୁ ଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ କାହାରି କିଛି କ୍ଷୟ କ୍ଷତି କରୁନାହିଁ । ଫଳରେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ନିଜ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦଜନକ ଜାଣିଥଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କିଛି ଉଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯୁବକମାନେ ଏହି ହାତୀକୁ ନାକେଦମ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ହିନ୍ଦୋଳ ରେଞ୍ଜର ତ୍ରିଲୋଚନ ଦେହୁରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଯୁବକମାନେ ଟୁଙ୍ଗୁର ହାତୀକୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଛନ୍ତି l ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ