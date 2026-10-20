ETV Bharat / Videos

ପୁରୀରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଜମୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ପୁରୀରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଜମୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 20, 2026 at 8:57 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଆଜି ଦିବ୍ୟ ଦଶହରା । ଜଗତଜ୍ଜନନୀ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦଶହରା ପାଳନକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର । ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜ୍ଜସଜା କରାଯାଇଛି । 


ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼:
ସୋମବାର ଜଗତଜନନୀ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମହାନବମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥି ପାଇଁ ଗ୍ରାମରୁ ସହର ସବୁଠାରେ ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ଜମୁଛି ଭିଡ଼ । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନବମୀ ଓ ଦଶହରା ପାଇଁ ପରିବେଶ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି । ମା'ଙ୍କ ପୂଜାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡିକ ପକ୍ଷରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଇଛି । ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ବଡଶଙ୍ଖରେ ଥିବା ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ କରାଯାଇଛି । ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ଯ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି ।

 

 ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ କାହିଁକି ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ କୁସ୍ମାଣ୍ଡ ବଳି ଦିଆଯାଏ ?

ମହାମାୟାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ପୁରୀ: ଆଜି ଦିବ୍ୟ ଦଶହରା । ଜଗତଜ୍ଜନନୀ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦଶହରା ପାଳନକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର । ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜ୍ଜସଜା କରାଯାଇଛି । 


ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼:
ସୋମବାର ଜଗତଜନନୀ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମହାନବମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥି ପାଇଁ ଗ୍ରାମରୁ ସହର ସବୁଠାରେ ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ଜମୁଛି ଭିଡ଼ । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନବମୀ ଓ ଦଶହରା ପାଇଁ ପରିବେଶ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି । ମା'ଙ୍କ ପୂଜାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡିକ ପକ୍ଷରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଇଛି । ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ବଡଶଙ୍ଖରେ ଥିବା ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ କରାଯାଇଛି । ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ଯ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି ।

 

 ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ କାହିଁକି ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ କୁସ୍ମାଣ୍ଡ ବଳି ଦିଆଯାଏ ?

ମହାମାୟାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

For All Latest Updates

TAGGED:

ଦଶହରା ପୁରୀ
ମହାନବମୀ ପୂଜା ପୁରୀ
ପୁରୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଚାନ୍ଦି ମେଢ
DURGA PUJA PURI
NAVRATRI 2026

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Dandiya Night Celebration Jajpur Byasanagar Navratri 2026

ଦାଣ୍ଡିଆ ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିଲେ ଶତାଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ

October 20, 2026 at 8:55 AM IST
CUTTACK DURGA PUJA 2026

ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ କାହିଁକି ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ କୁସ୍ମାଣ୍ଡ ବଳି ଦିଆଯାଏ ?

October 19, 2026 at 7:09 PM IST
Today is Maha Ashtami of the worship of Goddess Durga devotees at every mandap to seek the Goddess's blessings

ମହାମାୟାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼

October 19, 2026 at 12:09 PM IST
Road Safety Awareness Programme

ପିପିଲିରେ ସେବା ସଙ୍କଳ୍ପ ଅଭିଯାନ; ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ସହ ହେଲମେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଲା ପରିବହନ ବିଭାଗ

October 18, 2026 at 5:17 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.