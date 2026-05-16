Watch: ବିରଜା ଶକ୍ତିପୀଠରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼, ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଳଛତ୍ର ଓ ଛାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା - SAVITRI BRATA BIRAJA KHETRA
Published : May 16, 2026 at 3:12 PM IST
ଯାଜପୁର: ଆଜି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଅବସରରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ମା' ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠ । ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଯାଜପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସଧବା ଓଡ଼ିଆ ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ । ମା' ବିରଜା ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ବଢି ଭୋରରୁ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ମହିଳା ମାନେ ନୂତନ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧି, ହାତରେ ଭୋଗ, ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ ନେଇ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧାଡିରେ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରବଳ ଖରା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଜିର ଦିନରେ ସଧବା ନାରୀ ମାନେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ନିଜ ସ୍ବାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ଓ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରିଥାନ୍ତି ।
ଖରା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଫ୍ରିଡମ୍, ପୁଣ୍ୟତୋୟା ଓ ଅନ୍ୱେଷଣ ଥିଏଟର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଛତ୍ର ଓ ଦହି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଧାଡି ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ପକେଟମାର୍ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ନଜର ରଖିଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ । ଏଥି ସହିତ ସାଧା ପୋଷାକରେ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ମା'ଙ୍କ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ରହିବ ଏବଂ ସଂଧ୍ୟାରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର
