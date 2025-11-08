ETV Bharat / Videos

ଜାଲରେ ଫସିଥିବା ହରିଣକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ କୋମଳମତି ପିଲା, ଛୁଟୁଛି ପ୍ରଶଂସା - DEER RESCUE BY CHILDRENS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 8, 2025 at 11:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଜୟପୁର(ରାଜସ୍ଥାନ): ଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିବା ହରିଣକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନର କିଛି ପିଲାମାନେ । ଘଟଣାଟି ଗୁରୁବାର ରାଜସ୍ଥାନର ଗଣପତି ନଗର ସ୍ଥିତ ଭୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିଲା । ଏଠାରେ ଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିବା ହରିଣଟିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର 4 ଭାଇଭଉଣୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଚାରିଆଡୁ ପ୍ରଶଂସା ସୁଅ ଛୁଟିଛି ।

ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ହରିଣ ଜାଲରେ ଫସି କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲାମାନେ ହରିଣକୁ ଧରି ଜାଲ କାଟି ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହରିଣଟି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲା ।  

ଘଟଣାକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ଏଠାକାର ସରପଞ୍ଚ ଦେବରାମ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ହରିଣ ଜାଲରେ ଫସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଛୋଟ ହରିଣଟି ଏଥିରୁ ଖସି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ହରିଣଟି ଫସି ରହିଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲା ହରିଣକୁ ଜାଲକାଟି ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ।  

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ଜୟପୁର(ରାଜସ୍ଥାନ): ଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିବା ହରିଣକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନର କିଛି ପିଲାମାନେ । ଘଟଣାଟି ଗୁରୁବାର ରାଜସ୍ଥାନର ଗଣପତି ନଗର ସ୍ଥିତ ଭୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିଲା । ଏଠାରେ ଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିବା ହରିଣଟିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର 4 ଭାଇଭଉଣୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଚାରିଆଡୁ ପ୍ରଶଂସା ସୁଅ ଛୁଟିଛି ।

ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ହରିଣ ଜାଲରେ ଫସି କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲାମାନେ ହରିଣକୁ ଧରି ଜାଲ କାଟି ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହରିଣଟି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲା ।  

ଘଟଣାକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ଏଠାକାର ସରପଞ୍ଚ ଦେବରାମ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ହରିଣ ଜାଲରେ ଫସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଛୋଟ ହରିଣଟି ଏଥିରୁ ଖସି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ହରିଣଟି ଫସି ରହିଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲା ହରିଣକୁ ଜାଲକାଟି ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ।  

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

For All Latest Updates

TAGGED:

SIBLINGS RESCUE DEER
BARMER DEER RESCUE
DEER RESCUE IN BARMER
BARMER DEER RESCUE BY CHILDRENS
DEER RESCUE BY CHILDRENS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

National Song Vande Mataram Sand Animation

'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'ର ୧୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି, ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ

November 6, 2025 at 8:57 PM IST
Muruja competition at Rairangpur

'ମୁରୁଜରେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ' ପଥ ମହୋତ୍ସବ ଜରିଆରେ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୟାସ

November 5, 2025 at 7:28 PM IST
KARTIKA PURNIMA IN NAYAGRAH

ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳିଲେ ନୟାଗଡ଼ବାସୀ, ସାମିଲ ହେଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶୀତଲ ଓ ବାଚସ୍ପତି

November 5, 2025 at 2:43 PM IST
ବିନ୍ଦୁ ସାଗରରେ ଭାସିଲା ଧର୍ମର ଡଙ୍ଗା

ବିନ୍ଦୁ ସାଗରରେ ଭାସିଲା ଧର୍ମର ଡଙ୍ଗା, ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଲା ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା

November 5, 2025 at 11:46 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.