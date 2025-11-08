ଜାଲରେ ଫସିଥିବା ହରିଣକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ କୋମଳମତି ପିଲା, ଛୁଟୁଛି ପ୍ରଶଂସା - DEER RESCUE BY CHILDRENS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 8, 2025 at 11:46 PM IST
ଜୟପୁର(ରାଜସ୍ଥାନ): ଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିବା ହରିଣକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନର କିଛି ପିଲାମାନେ । ଘଟଣାଟି ଗୁରୁବାର ରାଜସ୍ଥାନର ଗଣପତି ନଗର ସ୍ଥିତ ଭୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିଲା । ଏଠାରେ ଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିବା ହରିଣଟିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର 4 ଭାଇଭଉଣୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଚାରିଆଡୁ ପ୍ରଶଂସା ସୁଅ ଛୁଟିଛି ।
ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ହରିଣ ଜାଲରେ ଫସି କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲାମାନେ ହରିଣକୁ ଧରି ଜାଲ କାଟି ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହରିଣଟି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲା ।
ଘଟଣାକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ଏଠାକାର ସରପଞ୍ଚ ଦେବରାମ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ହରିଣ ଜାଲରେ ଫସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଛୋଟ ହରିଣଟି ଏଥିରୁ ଖସି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ହରିଣଟି ଫସି ରହିଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲା ହରିଣକୁ ଜାଲକାଟି ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ
ଜୟପୁର(ରାଜସ୍ଥାନ): ଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିବା ହରିଣକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନର କିଛି ପିଲାମାନେ । ଘଟଣାଟି ଗୁରୁବାର ରାଜସ୍ଥାନର ଗଣପତି ନଗର ସ୍ଥିତ ଭୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିଲା । ଏଠାରେ ଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିବା ହରିଣଟିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର 4 ଭାଇଭଉଣୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଚାରିଆଡୁ ପ୍ରଶଂସା ସୁଅ ଛୁଟିଛି ।
ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ହରିଣ ଜାଲରେ ଫସି କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲାମାନେ ହରିଣକୁ ଧରି ଜାଲ କାଟି ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହରିଣଟି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲା ।
ଘଟଣାକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ଏଠାକାର ସରପଞ୍ଚ ଦେବରାମ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ହରିଣ ଜାଲରେ ଫସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଛୋଟ ହରିଣଟି ଏଥିରୁ ଖସି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ହରିଣଟି ଫସି ରହିଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲା ହରିଣକୁ ଜାଲକାଟି ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ