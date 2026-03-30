Watch: ସଂସଦରେ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଚର୍ଚ୍ଚା, କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପୁରୀ ସାଂସଦ - BJP MP SAMBIT PATRA ON NAXALISM

ପୁରୀ ସାଂସଦ (Sansad TV)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 30, 2026 at 5:34 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ହେବ ଭାରତ ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ କରିଥିଲେ ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ସରୁଛି ଡେଡଲାଇନ । ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି ସଂସଦରେ ସରଗରମ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଲୋକସଭାରେ ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କଂଗ୍ରେସକୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଲୋକସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବତନ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂହ ବିଶ୍ବାସ କରୁଥିଲେ କି ମାଓବାଦୀ ‘ଦେଶ ପାଇଁ ମାଓବାଦୀ ସବୁଠୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ’ ଅଟନ୍ତି । ଏପରିକି ଅରୁନ୍ଧତି ରାୟଙ୍କ ନାଁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ । ସେ କହିଥିଲେ, ‘ଅରୁନ୍ଧତି ରାୟ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଧରୁଥିବା ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ କହୁଥିଲେ । ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ଅଜବ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ।’ ଏଥିସହ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ।

ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଆହୁରି କହିଥିଲେ, 2010, ଏପ୍ରିଲ 2ରେ ଛତିଶଗଡରେ 76 ଜଣ ସିଆରପିଏଫ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ।  ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ସର୍ବାଧିକ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅପହରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ ସାଂସଦ । 

