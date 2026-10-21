ETV Bharat / Videos

ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ 'ଲାଖବିନ୍ଧା' ନୀତି

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ମହାରାଜା ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିନ୍ଧିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 21, 2026 at 12:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବଲାଙ୍ଗୀର: ପାଟଣା ମହାରାଜା ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ ଅସୁରୀୟ ଶକ୍ତି ନାଶ ସୂଚକ ଲାଖବିନ୍ଧା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରି ପାଟଣା ମହାରାଜା ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନିଜ ଶକ୍ତି । 


ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜପରିବାର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମହାରାଜା ବିଜୟା ଦଶମୀ ଅବସରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରି ଅସୁରୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ନାଶ କରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାନ୍ତି । ଏହାକୁ ପାଳନ ସ୍ବରୁପ ପାଟଣା ରାଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ (ମହାରାଜା) ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଲାଖ ବିନ୍ଧା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ପାଟଣାଗଡ ରାଜା ପ୍ରସାଦରେ ଏହି ନୀତି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ମହାରାଜା ନିଜ ବନ୍ଧୁକରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା । 

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଏହି ଲାଖ ବିନ୍ଧା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ଭେଦ କରି ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶକ୍ତିର ବିଶ୍ୱାସ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଅସୁରୀୟ ଶକ୍ତି ରାଜ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ରାଇଫଲ ବନ୍ଧୁକରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ ହେଉଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏୟାରଗନ୍‌ରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ।" 
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଲାଖମରା ପର୍ବ: ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦିଲେ ରାଜପରିବାରର କୁମାର ସାହେବ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ସାମିଲ

କଟକ ସର୍ପାଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ: ଯେଉଁଠି ଶିବାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଶିବ ! 274 ବର୍ଷ ପରମ୍ପରା ଏବେବି ଉଜ୍ଜୀବିତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

ବଲାଙ୍ଗୀର: ପାଟଣା ମହାରାଜା ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ ଅସୁରୀୟ ଶକ୍ତି ନାଶ ସୂଚକ ଲାଖବିନ୍ଧା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରି ପାଟଣା ମହାରାଜା ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନିଜ ଶକ୍ତି । 


ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜପରିବାର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମହାରାଜା ବିଜୟା ଦଶମୀ ଅବସରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରି ଅସୁରୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ନାଶ କରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାନ୍ତି । ଏହାକୁ ପାଳନ ସ୍ବରୁପ ପାଟଣା ରାଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ (ମହାରାଜା) ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଲାଖ ବିନ୍ଧା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ପାଟଣାଗଡ ରାଜା ପ୍ରସାଦରେ ଏହି ନୀତି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ମହାରାଜା ନିଜ ବନ୍ଧୁକରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା । 

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଏହି ଲାଖ ବିନ୍ଧା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ଭେଦ କରି ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶକ୍ତିର ବିଶ୍ୱାସ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଅସୁରୀୟ ଶକ୍ତି ରାଜ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ରାଇଫଲ ବନ୍ଧୁକରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ ହେଉଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏୟାରଗନ୍‌ରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ।" 
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଲାଖମରା ପର୍ବ: ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦିଲେ ରାଜପରିବାରର କୁମାର ସାହେବ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ସାମିଲ

କଟକ ସର୍ପାଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ: ଯେଉଁଠି ଶିବାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଶିବ ! 274 ବର୍ଷ ପରମ୍ପରା ଏବେବି ଉଜ୍ଜୀବିତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

For All Latest Updates

TAGGED:

PATNAGARH KANAK VARDHAN SINGHDEO
LAAKH BINDHA RITUAL ODISHA
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ
ପାଟଣାଗଡ ରାଜା ଲାଖବିନ୍ଧା ନୀତି
ଲାଖବିନ୍ଧା ନୀତି ବିଜୟା ଦଶମୀ

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Kumari Puja performed in kendrapara to honor the power of the Divine Feminine.

କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ନୁହେଁ, କୁମାରୀ କନ୍ୟାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିରାଜନ୍ତି ମା'; ମାତୃଶକ୍ତିର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା କୁଆଁରୀ ପୂଜା

October 21, 2026 at 10:53 AM IST
DHARMENDRA PRADHAN PURI VISIT

ଦୂର୍ଗାପୂଜା 2026; ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

October 20, 2026 at 5:21 PM IST
DURGA PUJA DHENKANAL

ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କୁଆଁରୀ ପୂଜା

October 20, 2026 at 3:23 PM IST
DURGA PUJA JAJPUR

ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାନବମୀ; କୁମାରୀ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଇଲେ ମା' ଦୁର୍ଗା

October 20, 2026 at 1:43 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.