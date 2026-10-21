ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ 'ଲାଖବିନ୍ଧା' ନୀତି
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 21, 2026 at 12:10 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ପାଟଣା ମହାରାଜା ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ ଅସୁରୀୟ ଶକ୍ତି ନାଶ ସୂଚକ ଲାଖବିନ୍ଧା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରି ପାଟଣା ମହାରାଜା ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନିଜ ଶକ୍ତି ।
ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜପରିବାର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମହାରାଜା ବିଜୟା ଦଶମୀ ଅବସରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରି ଅସୁରୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ନାଶ କରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାନ୍ତି । ଏହାକୁ ପାଳନ ସ୍ବରୁପ ପାଟଣା ରାଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ (ମହାରାଜା) ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଲାଖ ବିନ୍ଧା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ପାଟଣାଗଡ ରାଜା ପ୍ରସାଦରେ ଏହି ନୀତି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ମହାରାଜା ନିଜ ବନ୍ଧୁକରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା ।
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଏହି ଲାଖ ବିନ୍ଧା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ଭେଦ କରି ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶକ୍ତିର ବିଶ୍ୱାସ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଅସୁରୀୟ ଶକ୍ତି ରାଜ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ରାଇଫଲ ବନ୍ଧୁକରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ ହେଉଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏୟାରଗନ୍ରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଲାଖମରା ପର୍ବ: ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦିଲେ ରାଜପରିବାରର କୁମାର ସାହେବ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ସାମିଲ
କଟକ ସର୍ପାଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ: ଯେଉଁଠି ଶିବାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଶିବ ! 274 ବର୍ଷ ପରମ୍ପରା ଏବେବି ଉଜ୍ଜୀବିତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର
ବଲାଙ୍ଗୀର: ପାଟଣା ମହାରାଜା ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ ଅସୁରୀୟ ଶକ୍ତି ନାଶ ସୂଚକ ଲାଖବିନ୍ଧା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରି ପାଟଣା ମହାରାଜା ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନିଜ ଶକ୍ତି ।
ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜପରିବାର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମହାରାଜା ବିଜୟା ଦଶମୀ ଅବସରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରି ଅସୁରୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ନାଶ କରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାନ୍ତି । ଏହାକୁ ପାଳନ ସ୍ବରୁପ ପାଟଣା ରାଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ (ମହାରାଜା) ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଲାଖ ବିନ୍ଧା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ପାଟଣାଗଡ ରାଜା ପ୍ରସାଦରେ ଏହି ନୀତି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ମହାରାଜା ନିଜ ବନ୍ଧୁକରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା ।
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଏହି ଲାଖ ବିନ୍ଧା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ଭେଦ କରି ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶକ୍ତିର ବିଶ୍ୱାସ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଅସୁରୀୟ ଶକ୍ତି ରାଜ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ରାଇଫଲ ବନ୍ଧୁକରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ ହେଉଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏୟାରଗନ୍ରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଲାଖମରା ପର୍ବ: ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦିଲେ ରାଜପରିବାରର କୁମାର ସାହେବ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ସାମିଲ
କଟକ ସର୍ପାଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ: ଯେଉଁଠି ଶିବାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଶିବ ! 274 ବର୍ଷ ପରମ୍ପରା ଏବେବି ଉଜ୍ଜୀବିତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର