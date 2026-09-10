ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚମାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଦଶଶମ୍ଭୁର ମହାମିଳନ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 10, 2026 at 6:30 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଣେଶ ପୂଜାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚମା ସ୍ଥିତ ସିଦ୍ଧ ବିନାୟକ ପୀଠରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଦଶଶମ୍ଭୁର ମହାମିଳନ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ପୀଠରୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ଅଣାଯିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଦୁଇ ମନ୍ଦିରର ମହାଦେବଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟାରେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦଶଶମ୍ଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଗଜାନନଙ୍କ ପାରମ୍ପାରିକ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ପଞ୍ଚମାରେ ରହିଥିବା ସିଦ୍ଧ ବିନାୟକ ପୀଠରେ ଆଗାମୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଏହି ପୀଠକୁ ଉଭୟ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ହୋଇଥାଏ ସମାଗମ । ଚଳିତବର୍ଷ ଆସନ୍ତା ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିନ ପଞ୍ଚମା ସ୍ଥିତ ସିଦ୍ଧ ବିନାୟକଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତଥର "ଶ୍ରୀ ବିନାୟକ ପର୍ବ" ପୂଜା ଉତ୍ସବ ଯଥାବିଧି ପାଳନ ହେବ । ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ତିନି ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ।
ଚଳିତଥର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବ ଦିନ ୧୩ ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ମିଳନ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ସିଦ୍ଧ ବିନାୟକ ପୀଠକୁ ଆଗମନ କରିବେ । ୧୪ ତାରିଖ ସୋମବାର ପ୍ରାତଃ ୩ : ୪୫ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ବିନାୟକଙ୍କ ସ୍ନାନ, ପୂଜାବିଧି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହିତ ଆଳତୀ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଏଥି ସହିତ ସିଦ୍ଧ ବିନାୟକ ପୀଠରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୯ ସମୟରୁ ଘୃତଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ଅପରାହ୍ନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ରାତ୍ର ୧୦ ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ବିନାୟକଙ୍କ ପହଡ଼ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି ।
ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରଣ୍ଢା ଛକ ଠାରୁ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତେକ ଛକରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସହ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ ଏଲଇଡ଼ି ସ୍କ୍ରିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଣ୍ଢା ଛକ ଠାରୁ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ଭକ୍ତଙ୍କ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମାଗଣା ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଲଡୁ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ସହ ପୋଲିସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଅଗ୍ନିଶମ, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଚାରି ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ସୁନାଦେଇ ଗ୍ରାମ ଦେଇ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ପୂଜା ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବହୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ ପଞ୍ଚମା ସ୍ଥିତ ଏହି ସିଦ୍ଧ ପୀଠରେ ଶ୍ରୀ ବିନାୟକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ ପଞ୍ଚମା ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ସିଦ୍ଧ ବିନାୟକ ପୀଠର ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଶ୍ରୁତିବାଧିତ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ: କଥା କୁହେ ହାତ, ନୀରବତାରେ ଗଢୁଛନ୍ତି ଗଜାନନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଣେଶ ପୂଜାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚମା ସ୍ଥିତ ସିଦ୍ଧ ବିନାୟକ ପୀଠରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଦଶଶମ୍ଭୁର ମହାମିଳନ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ପୀଠରୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ଅଣାଯିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଦୁଇ ମନ୍ଦିରର ମହାଦେବଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟାରେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦଶଶମ୍ଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଗଜାନନଙ୍କ ପାରମ୍ପାରିକ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ପଞ୍ଚମାରେ ରହିଥିବା ସିଦ୍ଧ ବିନାୟକ ପୀଠରେ ଆଗାମୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଏହି ପୀଠକୁ ଉଭୟ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ହୋଇଥାଏ ସମାଗମ । ଚଳିତବର୍ଷ ଆସନ୍ତା ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିନ ପଞ୍ଚମା ସ୍ଥିତ ସିଦ୍ଧ ବିନାୟକଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତଥର "ଶ୍ରୀ ବିନାୟକ ପର୍ବ" ପୂଜା ଉତ୍ସବ ଯଥାବିଧି ପାଳନ ହେବ । ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ତିନି ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ।
ଚଳିତଥର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବ ଦିନ ୧୩ ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ମିଳନ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ସିଦ୍ଧ ବିନାୟକ ପୀଠକୁ ଆଗମନ କରିବେ । ୧୪ ତାରିଖ ସୋମବାର ପ୍ରାତଃ ୩ : ୪୫ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ବିନାୟକଙ୍କ ସ୍ନାନ, ପୂଜାବିଧି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହିତ ଆଳତୀ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଏଥି ସହିତ ସିଦ୍ଧ ବିନାୟକ ପୀଠରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୯ ସମୟରୁ ଘୃତଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ଅପରାହ୍ନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ରାତ୍ର ୧୦ ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ବିନାୟକଙ୍କ ପହଡ଼ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି ।
ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରଣ୍ଢା ଛକ ଠାରୁ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତେକ ଛକରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସହ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ ଏଲଇଡ଼ି ସ୍କ୍ରିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଣ୍ଢା ଛକ ଠାରୁ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ଭକ୍ତଙ୍କ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମାଗଣା ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଲଡୁ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ସହ ପୋଲିସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଅଗ୍ନିଶମ, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଚାରି ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ସୁନାଦେଇ ଗ୍ରାମ ଦେଇ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ପୂଜା ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବହୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ ପଞ୍ଚମା ସ୍ଥିତ ଏହି ସିଦ୍ଧ ପୀଠରେ ଶ୍ରୀ ବିନାୟକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ ପଞ୍ଚମା ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ସିଦ୍ଧ ବିନାୟକ ପୀଠର ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଶ୍ରୁତିବାଧିତ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ: କଥା କୁହେ ହାତ, ନୀରବତାରେ ଗଢୁଛନ୍ତି ଗଜାନନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର