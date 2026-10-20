ETV Bharat / Videos

ଦାଣ୍ଡିଆ ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିଲେ ଶତାଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଦାଣ୍ଡିଆ ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିଲେ ଶତାଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 20, 2026 at 8:55 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଯାଜପୁର: ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅବସରରେ ବ୍ୟାସନଗର ପୂଜା ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାସନଗର ଟାଉନ ପରିସରରେ ଦାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଶତାଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଏବେ ଗାଁ ଠାରୁ ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଆହୁରି ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ହେଇଯାଇଛି ଶାରଦୀୟ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ଓ ଦାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ସବ । 

ସୋମବାର ବ୍ୟାସନଗର ପୂଜା ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାସନଗର ଟାଉନ ହଲ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଦାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ସବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ଓ କୋରେଇ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯୋଗଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗୀତରେ ତାଳେ ତାଳେ ନାଚିଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଆ, ମାରୁୱାଡି, ଗୁଜୁରାଟୀ,ବାଙ୍ଗୀୟ ଓ ବିହାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୁବକ, ଯୁବତୀ ଓ ମହିଳାମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମହାମାୟାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼

ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍‌ରେ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ରଥ

ମା’ ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ, ରଥ ଟାଣିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

ଯାଜପୁର: ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅବସରରେ ବ୍ୟାସନଗର ପୂଜା ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାସନଗର ଟାଉନ ପରିସରରେ ଦାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଶତାଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଏବେ ଗାଁ ଠାରୁ ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଆହୁରି ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ହେଇଯାଇଛି ଶାରଦୀୟ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ଓ ଦାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ସବ । 

ସୋମବାର ବ୍ୟାସନଗର ପୂଜା ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାସନଗର ଟାଉନ ହଲ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଦାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ସବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ଓ କୋରେଇ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯୋଗଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗୀତରେ ତାଳେ ତାଳେ ନାଚିଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଆ, ମାରୁୱାଡି, ଗୁଜୁରାଟୀ,ବାଙ୍ଗୀୟ ଓ ବିହାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୁବକ, ଯୁବତୀ ଓ ମହିଳାମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମହାମାୟାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼

ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍‌ରେ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ରଥ

ମା’ ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ, ରଥ ଟାଣିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

For All Latest Updates

TAGGED:

ବ୍ୟାସନଗର ଦାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ସବ
ଦାଣ୍ଡିଆ ଖେଳ ଯାଜପୁର
ଆକାଶ ଦାସନାୟକ
NAVRATRI 2026
DANDIYA NIGHT CELEBRATION JAJPUR

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

devotees gathering in Attractive Chandi Medha Durga Puja Celebration Puri

ପୁରୀରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଜମୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼

October 20, 2026 at 8:57 AM IST
CUTTACK DURGA PUJA 2026

ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ କାହିଁକି ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ କୁସ୍ମାଣ୍ଡ ବଳି ଦିଆଯାଏ ?

October 19, 2026 at 7:09 PM IST
Today is Maha Ashtami of the worship of Goddess Durga devotees at every mandap to seek the Goddess's blessings

ମହାମାୟାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼

October 19, 2026 at 12:09 PM IST
Road Safety Awareness Programme

ପିପିଲିରେ ସେବା ସଙ୍କଳ୍ପ ଅଭିଯାନ; ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ସହ ହେଲମେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଲା ପରିବହନ ବିଭାଗ

October 18, 2026 at 5:17 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.