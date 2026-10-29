ETV Bharat / Videos

ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'; ରାୟଗଡାରେ ବିଶେଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ କହିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'; ରାୟଗଡାରେ ବିଶେଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ କହିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 29, 2026 at 10:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାୟଗଡ଼ା: ପ୍ରବଳ ଗର୍ଜିଲା ହେଲେ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା ନାହିଁ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' । ବାତ୍ଯାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେପରି କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ପଡି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ଅବରୋଧ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । 

ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ଯରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୬୨ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ଯ ବାତ୍ଯାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକରେ ୪୬ଜଣଙ୍କୁ ବାତ୍ଯା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଓ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ଯ ଯୋଗାଇଦିଆଯାଇଛି । 

ସେହିପରି ତିନୋଟି ବ୍ଲକରେ ତିନୋଟି କଚ୍ଚା ଘର ଆଂଶିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ତ୍ବରିତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ସେହିପରି ମାତୃ ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାତ୍ଯା ଅର୍ଣ୍ଣବର ସେପରି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିନି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବେହାଲ ! ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ଜନଜୀବନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡା 

ରାୟଗଡ଼ା: ପ୍ରବଳ ଗର୍ଜିଲା ହେଲେ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା ନାହିଁ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' । ବାତ୍ଯାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେପରି କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ପଡି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ଅବରୋଧ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । 

ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ଯରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୬୨ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ଯ ବାତ୍ଯାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକରେ ୪୬ଜଣଙ୍କୁ ବାତ୍ଯା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଓ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ଯ ଯୋଗାଇଦିଆଯାଇଛି । 

ସେହିପରି ତିନୋଟି ବ୍ଲକରେ ତିନୋଟି କଚ୍ଚା ଘର ଆଂଶିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ତ୍ବରିତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ସେହିପରି ମାତୃ ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାତ୍ଯା ଅର୍ଣ୍ଣବର ସେପରି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିନି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବେହାଲ ! ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ଜନଜୀବନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡା 

For All Latest Updates

TAGGED:

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା
CYCLONE ARNAB UPDATE
RAYAGADA CYCLONE SHELTER
ରାୟଗଡା ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

mahadev_water_script

ବୁଡିଲା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୀଠ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ କଟକଣା

October 29, 2026 at 11:02 PM IST
CYCLONE ARNAB

ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବେହାଲ ! ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ଜନଜୀବନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା

October 29, 2026 at 8:54 PM IST
Coconuts Sent From Pipili To Puri Srimandir For Kotha Bhoga

କୋଠ ଭୋଗ ପାଇଁ ପିପିଲିରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ନଡ଼ିଆ

October 29, 2026 at 2:18 PM IST
Trees Uprooted in Patrapur Ganjam Due To Cyclone Arnab

ପାତ୍ରପୁରରେ ମହାଦ୍ରୁମ ଉପାଡ଼ି ଦେଲା ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ, ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ପଡ଼ି ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ

October 28, 2026 at 8:54 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.