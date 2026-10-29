ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'; ରାୟଗଡାରେ ବିଶେଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ କହିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 29, 2026 at 10:59 PM IST
ରାୟଗଡ଼ା: ପ୍ରବଳ ଗର୍ଜିଲା ହେଲେ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା ନାହିଁ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' । ବାତ୍ଯାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେପରି କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ପଡି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ଅବରୋଧ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ଯରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୬୨ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ଯ ବାତ୍ଯାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକରେ ୪୬ଜଣଙ୍କୁ ବାତ୍ଯା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଓ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ଯ ଯୋଗାଇଦିଆଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ତିନୋଟି ବ୍ଲକରେ ତିନୋଟି କଚ୍ଚା ଘର ଆଂଶିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ତ୍ବରିତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ସେହିପରି ମାତୃ ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାତ୍ଯା ଅର୍ଣ୍ଣବର ସେପରି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିନି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବେହାଲ ! ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ଜନଜୀବନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡା
ରାୟଗଡ଼ା: ପ୍ରବଳ ଗର୍ଜିଲା ହେଲେ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା ନାହିଁ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' । ବାତ୍ଯାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେପରି କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ପଡି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ଅବରୋଧ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ଯରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୬୨ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ଯ ବାତ୍ଯାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକରେ ୪୬ଜଣଙ୍କୁ ବାତ୍ଯା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଓ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ଯ ଯୋଗାଇଦିଆଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ତିନୋଟି ବ୍ଲକରେ ତିନୋଟି କଚ୍ଚା ଘର ଆଂଶିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ତ୍ବରିତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ସେହିପରି ମାତୃ ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାତ୍ଯା ଅର୍ଣ୍ଣବର ସେପରି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିନି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବେହାଲ ! ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ଜନଜୀବନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡା