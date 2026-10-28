Watch: ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଉଡାଇଲା, ବୁଡାଇଲା ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’, କେମିତି ଅଛି ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 28, 2026 at 10:36 AM IST
ଅମରାବତୀ: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ୟାନାମ ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କଲା ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ । ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୧୧୫ରୁ ୧୨୫ କିଲୋମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଝଟକା ପବନର ବେଗ ୧୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିଥିଲା । ତେବେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି । ଛାରଖାର ହୋଇଛି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ । ରାସ୍ତାରେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଗଛ ଉପୁଡି ପଡିଥିବା ବେଳେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ମଛଲିପାଟନମ, କୋଣାସୀମା । ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡି ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି । ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପାଇଁ କାହାର ଜୀବନ ହାନି ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ । ସେପଟେ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଅମରାବତୀ: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ୟାନାମ ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କଲା ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ । ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୧୧୫ରୁ ୧୨୫ କିଲୋମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଝଟକା ପବନର ବେଗ ୧୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିଥିଲା । ତେବେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି । ଛାରଖାର ହୋଇଛି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ । ରାସ୍ତାରେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଗଛ ଉପୁଡି ପଡିଥିବା ବେଳେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ମଛଲିପାଟନମ, କୋଣାସୀମା । ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡି ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି । ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପାଇଁ କାହାର ଜୀବନ ହାନି ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ । ସେପଟେ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।