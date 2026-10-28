ETV Bharat / Videos

Watch: ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଉଡାଇଲା, ବୁଡାଇଲା ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’, କେମିତି ଅଛି ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍‌ କଲା ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ (ETV Bharat AP)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 28, 2026 at 10:36 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଅମରାବତୀ: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ୟାନାମ ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍‌ କଲା ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ । ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୧୧୫ରୁ ୧୨୫ କିଲୋମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଝଟକା ପବନର ବେଗ ୧୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିଥିଲା । ତେବେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି । ଛାରଖାର ହୋଇଛି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ । ରାସ୍ତାରେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଗଛ ଉପୁଡି ପଡିଥିବା ବେଳେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ମଛଲିପାଟନମ, କୋଣାସୀମା । ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡି ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି । ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପାଇଁ କାହାର ଜୀବନ ହାନି ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ । ସେପଟେ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।   

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଆନ୍ଧ୍ର ୟାନାମ ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲା ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ: ୧୪୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାକୁ ହାଇଆଲର୍ଟ

ମାଲକାନଗିରିରେ ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ମୁକାବିଲା: ୨୧୩୫ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ୨୬୦ ଗର୍ଭବତୀ

ଅମରାବତୀ: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ୟାନାମ ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍‌ କଲା ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ । ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୧୧୫ରୁ ୧୨୫ କିଲୋମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଝଟକା ପବନର ବେଗ ୧୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିଥିଲା । ତେବେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି । ଛାରଖାର ହୋଇଛି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ । ରାସ୍ତାରେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଗଛ ଉପୁଡି ପଡିଥିବା ବେଳେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ମଛଲିପାଟନମ, କୋଣାସୀମା । ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡି ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି । ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପାଇଁ କାହାର ଜୀବନ ହାନି ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ । ସେପଟେ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।   

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଆନ୍ଧ୍ର ୟାନାମ ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲା ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ: ୧୪୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାକୁ ହାଇଆଲର୍ଟ

ମାଲକାନଗିରିରେ ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ମୁକାବିଲା: ୨୧୩୫ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ୨୬୦ ଗର୍ଭବତୀ

For All Latest Updates

TAGGED:

CYCLONE ARNAB UPDATE
CYCLONE ARNAB LANDFALL
ANDHRAHEAVY RAIN TREES UPROOTED
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ
ଆନ୍ଧ୍ର ବର୍ଷା ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଲା

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Continuous rain persists in the world-famous tourist destination of Konark and its surrounding areas due to the impact of Cyclone 'Arnab'.

ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପ୍ରଭାବରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କୋଣାର୍କ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି

October 27, 2026 at 4:20 PM IST
CYCLONE ARNAB IMPACT

Cyclone Arnab: ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର, ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବାରଣ

October 27, 2026 at 2:13 PM IST
ELEPHANTS CAPTURED THERMAL CAMERA

ଥର୍ମାଲ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଲେ ୪୦ ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ

October 26, 2026 at 7:28 PM IST
nabaghanapur_village_mangala_devi

ନିଆରା ଉତ୍ସବ; ନୟାଗଡ଼ରେ 2100 ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଘଟ ମେଳଣ

October 24, 2026 at 7:56 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.