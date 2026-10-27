Cyclone Arnab: ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର, ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବାରଣ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 27, 2026 at 2:13 PM IST
ଗଞ୍ଜାମ(ଗୋପାଳପୁର): ଅତି ଭୀଷଣ ରୂପ ନେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି । ଅଶାନ୍ତ ହେଲାଣି ସମୁଦ୍ର । ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୁଆର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଜାରି ରହିଛି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହିତ ସଜାଗ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ଆଗୁଆ ସତର୍କତା ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରାୟ ୩୪ ଗୋଟି ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗାକୁ ବନ୍ଦରର ହାର୍ବରରେ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗତ 6 ଘଣ୍ଟାରେ 20 କିମି ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ 380 କିମି ଦୂରରେ ଅଛି । ତେବେ ଗୋପାଳପୁରରେ କିପରି ରହିଛି ସ୍ଥିତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ...
ଗଞ୍ଜାମ(ଗୋପାଳପୁର): ଅତି ଭୀଷଣ ରୂପ ନେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି । ଅଶାନ୍ତ ହେଲାଣି ସମୁଦ୍ର । ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୁଆର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଜାରି ରହିଛି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହିତ ସଜାଗ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ଆଗୁଆ ସତର୍କତା ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରାୟ ୩୪ ଗୋଟି ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗାକୁ ବନ୍ଦରର ହାର୍ବରରେ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗତ 6 ଘଣ୍ଟାରେ 20 କିମି ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ 380 କିମି ଦୂରରେ ଅଛି । ତେବେ ଗୋପାଳପୁରରେ କିପରି ରହିଛି ସ୍ଥିତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ...