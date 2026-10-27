ETV Bharat / Videos

Cyclone Arnab: ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର, ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବାରଣ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Cyclone Arnab: ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର, ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବାରଣ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 27, 2026 at 2:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଗଞ୍ଜାମ(ଗୋପାଳପୁର): ଅତି ଭୀଷଣ ରୂପ ନେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି । ଅଶାନ୍ତ ହେଲାଣି ସମୁଦ୍ର । ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୁଆର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଜାରି ରହିଛି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହିତ ସଜାଗ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । 

ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ଆଗୁଆ ସତର୍କତା ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରାୟ ୩୪ ଗୋଟି ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗାକୁ ବନ୍ଦରର ହାର୍ବରରେ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗତ 6 ଘଣ୍ଟାରେ 20 କିମି ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ 380 କିମି ଦୂରରେ ଅଛି । ତେବେ ଗୋପାଳପୁରରେ କିପରି ରହିଛି ସ୍ଥିତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ...

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଲାଇଭ Cyclone Arnab Live Updates: ବାତ୍ୟା ପାଇଁ 48 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, 12 ଟ୍ରେନ ବାତିଲ୍‌, ଗଜପତିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବନ୍ଦ

ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପ୍ରଭାବ: ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ, ଖୋରଧାରେ ଦୁଇ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି

ଗଞ୍ଜାମ(ଗୋପାଳପୁର): ଅତି ଭୀଷଣ ରୂପ ନେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି । ଅଶାନ୍ତ ହେଲାଣି ସମୁଦ୍ର । ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୁଆର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଜାରି ରହିଛି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହିତ ସଜାଗ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । 

ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ଆଗୁଆ ସତର୍କତା ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରାୟ ୩୪ ଗୋଟି ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗାକୁ ବନ୍ଦରର ହାର୍ବରରେ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗତ 6 ଘଣ୍ଟାରେ 20 କିମି ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ 380 କିମି ଦୂରରେ ଅଛି । ତେବେ ଗୋପାଳପୁରରେ କିପରି ରହିଛି ସ୍ଥିତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ...

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଲାଇଭ Cyclone Arnab Live Updates: ବାତ୍ୟା ପାଇଁ 48 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, 12 ଟ୍ରେନ ବାତିଲ୍‌, ଗଜପତିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବନ୍ଦ

ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପ୍ରଭାବ: ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ, ଖୋରଧାରେ ଦୁଇ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି

For All Latest Updates

TAGGED:

CYCLONE ARNAB
CYCLONE ARNAB IMPACT
GOPALPUR BEACH CLOSED
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ
ଗଞ୍ଜାମ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Continuous rain persists in the world-famous tourist destination of Konark and its surrounding areas due to the impact of Cyclone 'Arnab'.

ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପ୍ରଭାବରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କୋଣାର୍କ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି

October 27, 2026 at 4:20 PM IST
ELEPHANTS CAPTURED THERMAL CAMERA

ଥର୍ମାଲ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଲେ ୪୦ ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ

October 26, 2026 at 7:28 PM IST
nabaghanapur_village_mangala_devi

ନିଆରା ଉତ୍ସବ; ନୟାଗଡ଼ରେ 2100 ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଘଟ ମେଳଣ

October 24, 2026 at 7:56 PM IST
Odisha Durga Puja Immersion Grand way In Bhubaneswar

ପାରମ୍ପାରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ମା’ଙ୍କୁ ମେଲାଣି, ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା..

October 23, 2026 at 1:01 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.