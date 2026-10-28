ETV Bharat / Videos

ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ର ତାଣ୍ଡବ ! ଗଞ୍ଜାମରୁ ଗଜପତି... ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜନଜୀବନ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ର ତାଣ୍ଡବ ! ଗଞ୍ଜାମରୁ ଗଜପତି... ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜନଜୀବନ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 28, 2026 at 6:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ତାଣ୍ଡବ ! କେଉଁଠି ମୂଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପବନର ପ୍ରକୋପରେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ। ଭାଙ୍ଗିଛି ଘର, ଅବରୋଧ ହୋଇଛି ରାସ୍ତା, ଆଉ ବର୍ଷାର ବିତ୍ପାତରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜନଜୀବନ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଗଜପତି... ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି। କେଉଁଠି ଭୂସ୍ଖଳନର ଭୟ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଘାରିଛି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଜାଗ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସହ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅନ୍ୟପଟେ, ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ଓ ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପୁରୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମିରେ ପୋଲିସର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଜାରି। ତେବେ, ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରକୋପରେ କେମିତି ରହିଛି ସ୍ଥିତି ? କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଶାସନ, ଆଉ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ? ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ... Watch: ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଉଡାଇଲା, ବୁଡାଇଲା ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’, କେମିତି ଅଛି ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ

କ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ତାଣ୍ଡବ ! କେଉଁଠି ମୂଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପବନର ପ୍ରକୋପରେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ। ଭାଙ୍ଗିଛି ଘର, ଅବରୋଧ ହୋଇଛି ରାସ୍ତା, ଆଉ ବର୍ଷାର ବିତ୍ପାତରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜନଜୀବନ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଗଜପତି... ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି। କେଉଁଠି ଭୂସ୍ଖଳନର ଭୟ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଘାରିଛି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଜାଗ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସହ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅନ୍ୟପଟେ, ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ଓ ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପୁରୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମିରେ ପୋଲିସର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଜାରି। ତେବେ, ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରକୋପରେ କେମିତି ରହିଛି ସ୍ଥିତି ? କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଶାସନ, ଆଉ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ? ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ... Watch: ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଉଡାଇଲା, ବୁଡାଇଲା ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’, କେମିତି ଅଛି ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ

For All Latest Updates

TAGGED:

SOUTH ODISHA
CYCLONE ARNAB
ଗଞ୍ଜାମ
ଗଜପତି
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Trees Uprooted in Patrapur Ganjam Due To Cyclone Arnab

ପାତ୍ରପୁରରେ ମହାଦ୍ରୁମ ଉପାଡ଼ି ଦେଲା ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ, ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ପଡ଼ି ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ

October 28, 2026 at 8:54 PM IST
Cyclone Arnab Landfall In Andhra Coast

Watch: ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଉଡାଇଲା, ବୁଡାଇଲା ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’, କେମିତି ଅଛି ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ

October 28, 2026 at 10:36 AM IST
Continuous rain persists in the world-famous tourist destination of Konark and its surrounding areas due to the impact of Cyclone 'Arnab'.

ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପ୍ରଭାବରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କୋଣାର୍କ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି

October 27, 2026 at 4:20 PM IST
CYCLONE ARNAB IMPACT

Cyclone Arnab: ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର, ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବାରଣ

October 27, 2026 at 2:13 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.