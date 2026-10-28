ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ର ତାଣ୍ଡବ ! ଗଞ୍ଜାମରୁ ଗଜପତି... ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜନଜୀବନ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 28, 2026 at 6:13 PM IST
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ତାଣ୍ଡବ ! କେଉଁଠି ମୂଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପବନର ପ୍ରକୋପରେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ। ଭାଙ୍ଗିଛି ଘର, ଅବରୋଧ ହୋଇଛି ରାସ୍ତା, ଆଉ ବର୍ଷାର ବିତ୍ପାତରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜନଜୀବନ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଗଜପତି... ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି। କେଉଁଠି ଭୂସ୍ଖଳନର ଭୟ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଘାରିଛି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଜାଗ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସହ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅନ୍ୟପଟେ, ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ଓ ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପୁରୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମିରେ ପୋଲିସର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଜାରି। ତେବେ, ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରକୋପରେ କେମିତି ରହିଛି ସ୍ଥିତି ? କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଶାସନ, ଆଉ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ? ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ।
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ତାଣ୍ଡବ ! କେଉଁଠି ମୂଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପବନର ପ୍ରକୋପରେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ। ଭାଙ୍ଗିଛି ଘର, ଅବରୋଧ ହୋଇଛି ରାସ୍ତା, ଆଉ ବର୍ଷାର ବିତ୍ପାତରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜନଜୀବନ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଗଜପତି... ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି। କେଉଁଠି ଭୂସ୍ଖଳନର ଭୟ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଘାରିଛି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଜାଗ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସହ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅନ୍ୟପଟେ, ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ଓ ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପୁରୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମିରେ ପୋଲିସର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଜାରି। ତେବେ, ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରକୋପରେ କେମିତି ରହିଛି ସ୍ଥିତି ? କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଶାସନ, ଆଉ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ? ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ।