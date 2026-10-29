ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବେହାଲ ! ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ଜନଜୀବନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 29, 2026 at 8:54 PM IST
ବାତ୍ୟା ଚାଲିଗଲା, ହେଲେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଛାଡ଼ିଗଲା ! ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରଭାବରେ ଛିନ୍ଛତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା। କେଉଁଠି ଭୂସ୍ଖଳନ, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବନ୍ୟାଜଳରେ ଫସିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର। ଗଞ୍ଜାମର ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ୨ ହଜାର ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ଥିବାବେଳେ, ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
ସେପଟେ ସମୀକ୍ଷା ସହ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ। ଜଳବନ୍ଦୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ସହ ରିଲିଫ୍ ଓ ରାସ୍ତା ସଫେଇକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଗଞ୍ଜାମରେ ୬ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ନଦୀକୂଳ ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ପାତ୍ରପୁରରେ ମହାଦ୍ରୁମ ଉପାଡ଼ି ଦେଲା ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ, ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ପଡ଼ି ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ
ବାତ୍ୟା ଚାଲିଗଲା, ହେଲେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଛାଡ଼ିଗଲା ! ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରଭାବରେ ଛିନ୍ଛତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା। କେଉଁଠି ଭୂସ୍ଖଳନ, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବନ୍ୟାଜଳରେ ଫସିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର। ଗଞ୍ଜାମର ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ୨ ହଜାର ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ଥିବାବେଳେ, ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
ସେପଟେ ସମୀକ୍ଷା ସହ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ। ଜଳବନ୍ଦୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ସହ ରିଲିଫ୍ ଓ ରାସ୍ତା ସଫେଇକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଗଞ୍ଜାମରେ ୬ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ନଦୀକୂଳ ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ପାତ୍ରପୁରରେ ମହାଦ୍ରୁମ ଉପାଡ଼ି ଦେଲା ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ, ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ପଡ଼ି ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ