ETV Bharat / Videos

ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବେହାଲ ! ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ଜନଜୀବନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବେହାଲ ! ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ଜନଜୀବନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 29, 2026 at 8:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାତ୍ୟା ଚାଲିଗଲା, ହେଲେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଛାଡ଼ିଗଲା ! ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରଭାବରେ ଛିନ୍‌ଛତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା। କେଉଁଠି ଭୂସ୍ଖଳନ, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବନ୍ୟାଜଳରେ ଫସିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର। ଗଞ୍ଜାମର ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ୨ ହଜାର ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ଥିବାବେଳେ, ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 

ସେପଟେ ସମୀକ୍ଷା ସହ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ। ଜଳବନ୍ଦୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ସହ ରିଲିଫ୍ ଓ ରାସ୍ତା ସଫେଇକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଗଞ୍ଜାମରେ ୬ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ନଦୀକୂଳ ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ପାତ୍ରପୁରରେ ମହାଦ୍ରୁମ ଉପାଡ଼ି ଦେଲା ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ, ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ପଡ଼ି ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ବାତ୍ୟା ଚାଲିଗଲା, ହେଲେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଛାଡ଼ିଗଲା ! ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରଭାବରେ ଛିନ୍‌ଛତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା। କେଉଁଠି ଭୂସ୍ଖଳନ, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବନ୍ୟାଜଳରେ ଫସିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର। ଗଞ୍ଜାମର ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ୨ ହଜାର ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ଥିବାବେଳେ, ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 

ସେପଟେ ସମୀକ୍ଷା ସହ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ। ଜଳବନ୍ଦୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ସହ ରିଲିଫ୍ ଓ ରାସ୍ତା ସଫେଇକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଗଞ୍ଜାମରେ ୬ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ନଦୀକୂଳ ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ପାତ୍ରପୁରରେ ମହାଦ୍ରୁମ ଉପାଡ଼ି ଦେଲା ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ, ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ପଡ଼ି ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

For All Latest Updates

TAGGED:

CYCLONE ARNAB
ODISHA
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ
ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Coconuts Sent From Pipili To Puri Srimandir For Kotha Bhoga

କୋଠ ଭୋଗ ପାଇଁ ପିପିଲିରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ନଡ଼ିଆ

October 29, 2026 at 2:18 PM IST
Trees Uprooted in Patrapur Ganjam Due To Cyclone Arnab

ପାତ୍ରପୁରରେ ମହାଦ୍ରୁମ ଉପାଡ଼ି ଦେଲା ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ, ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ପଡ଼ି ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ

October 28, 2026 at 8:54 PM IST
CYCLONE ARNAB

ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ର ତାଣ୍ଡବ ! ଗଞ୍ଜାମରୁ ଗଜପତି... ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜନଜୀବନ

October 28, 2026 at 6:13 PM IST
Cyclone Arnab Landfall In Andhra Coast

Watch: ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଉଡାଇଲା, ବୁଡାଇଲା ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’, କେମିତି ଅଛି ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ

October 28, 2026 at 10:36 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.