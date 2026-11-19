ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ କୋଣାର୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସମୁଦ୍ର ମନା, ବୋଟ୍ ଓ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ ଠପ୍
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 19, 2026 at 2:54 PM IST
ନିମାପଡ଼ା: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ‘ଆକଭାନ’ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ସମେତ କୋଣାର୍କ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ କୋଣାର୍କ ଏବଂ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଟ୍ ଓ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି ।
ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ରହୁଥିବା ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଏହାସହ କୋଣାର୍କ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଏବଂ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ତଣ୍ଡାହର, ଛେନୁହ, ଉଦୟକଣି ଭଳି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନର ବେଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପୂରା ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି ।
ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ୍ର ବିଡିଓ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଇଏମ୍ଡିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଓ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି । ପାଚିଲା ଧାନ ଅମଳ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ୍' ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ସଚେତନତା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା
Watch: ଚିଲିକା ସାତପଡାରେ ବୋଟିଂ ସେବା ବନ୍ଦ, କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଢେଉ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା
ନିମାପଡ଼ା: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ‘ଆକଭାନ’ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ସମେତ କୋଣାର୍କ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ କୋଣାର୍କ ଏବଂ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଟ୍ ଓ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି ।
ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ରହୁଥିବା ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଏହାସହ କୋଣାର୍କ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଏବଂ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ତଣ୍ଡାହର, ଛେନୁହ, ଉଦୟକଣି ଭଳି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନର ବେଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପୂରା ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି ।
ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ୍ର ବିଡିଓ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଇଏମ୍ଡିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଓ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି । ପାଚିଲା ଧାନ ଅମଳ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ୍' ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ସଚେତନତା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା
Watch: ଚିଲିକା ସାତପଡାରେ ବୋଟିଂ ସେବା ବନ୍ଦ, କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଢେଉ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା