Cyclone Akvan: ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ', ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷିବ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 19, 2026 at 8:24 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ' । ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ବାତ୍ୟା, ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁର ନିକଟରେ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି । ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ପବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ବାତ୍ୟା ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ନରସାପୁର ଓ ପୁରୀ ମଧ୍ୟରେ, ଗୋପାଳପୁର ନିକଟରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ୟାନାମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ପବନର ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 90-100 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ, ଯାହା ଝଟକା ପବନ ରୂପେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 110 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1 ଲକ୍ଷ 5 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇ ସାରିଛି । ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ 45 ହଜାର, ଗଜପତିରୁ 18 ହଜାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 10 ହଜାର ସମେତ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବାତ୍ୟା ‘ଆକଭାନ୍’ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ TPCODLର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ
ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ' ପ୍ରସ୍ତୁତି, 11 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ' । ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ବାତ୍ୟା, ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁର ନିକଟରେ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି । ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ପବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ବାତ୍ୟା ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ନରସାପୁର ଓ ପୁରୀ ମଧ୍ୟରେ, ଗୋପାଳପୁର ନିକଟରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ୟାନାମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ପବନର ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 90-100 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ, ଯାହା ଝଟକା ପବନ ରୂପେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 110 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1 ଲକ୍ଷ 5 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇ ସାରିଛି । ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ 45 ହଜାର, ଗଜପତିରୁ 18 ହଜାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 10 ହଜାର ସମେତ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବାତ୍ୟା ‘ଆକଭାନ୍’ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ TPCODLର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ
ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ' ପ୍ରସ୍ତୁତି, 11 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ