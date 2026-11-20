ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ୍': ବର୍ଷିଲା ବୁଡ଼ାଇଲା, ଭୂସ୍ଖଳନ ସହ ରାଜପଥ ଜଳମଗ୍ନ, ଆଶା ଓ ପୋଲିସ ଦେଖାଇଲେ ମାନବିକତା
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 20, 2026 at 9:00 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁର ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ' । ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଲା । ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ ବେଳେ ପବନ ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୭୦ରୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଝଟକା ପବନ ବେଗ ଥିଲା ପାଖାପାଖି ୯୦ କିଲୋମିଟର । ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଗୋଳନ୍ଥରା କନିଷି ବାଇପାସ ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ସେପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ୍ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତାରେ ହୋଇଥିଲା ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା । ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ତତ୍ପରତାର ସହ ରାସ୍ତା ସଫା କରି ଯାତାୟାତ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ୍ ପ୍ରଭାବ । ଆକଭାନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ସମୟରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ସମୁଦ୍ର । ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଉଚ୍ଚ ଢେଉ । ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ।
ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସାଢ଼େ ତିନି ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ । ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା । ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ମା' ଘରେ 1450ରୁ ଅଧିକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସବ କରିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ମସିହା ସାଜିଥିଲେ ଜଣେ ପୋଲିସ ବାବୁ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ତାରାସିଂ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲର ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ପାର କରି ଆସିବା ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା । ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ମାନବିକତା ଦେଖାଇଥିଲେ ତାରାସିଂ ଥାନା ଅଧୀନ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଓ.ପି.ର ASI ମଧୁ ବାବୁ । ସେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହ ସେହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ବୟସ୍କଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ପାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଥିଲେ । ଖାକି ପଛରେ ଥିବା ଏମିତି ଏକ କୋମଳ ହୃଦୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
ବାତ୍ୟା ବେଳେ ପୁରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ମାନବିକତାର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଚିତ୍ର । ଭଟ୍ଟ ଜାଗାତ୍ରୀଦେବ ନଗରରେ ଘର ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିଲେ ଜଣେ ବେସାହାରା ବୃଦ୍ଧା । ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଥିଲେ ୱାର୍ଡ ନଂ 5ର ଆଶା ଦିଦି ବନିତା ବେହେରା । ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଟେକି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ।
ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରିଛି ସାଇକ୍ଲୋନ ଆକଭାନ୍ । ହେଲେ ସରିନି ବର୍ଷା ଏବଂ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା । ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୧୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ସେପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବନୁମାନ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ'; ବାଲେଶ୍ୱରରେ 1717 ଗର୍ଭବତୀ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, 608 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରସବ, ODRAF, NDRF ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ କହିଲା ବିଜେଡି
Ground Report: ପେଣ୍ଠ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ନାହାନ୍ତି ଲୋକ: ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି ଓ ଔଷଧକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ !
ଇଟିଭି ଭିରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁର ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ' । ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଲା । ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ ବେଳେ ପବନ ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୭୦ରୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଝଟକା ପବନ ବେଗ ଥିଲା ପାଖାପାଖି ୯୦ କିଲୋମିଟର । ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଗୋଳନ୍ଥରା କନିଷି ବାଇପାସ ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ସେପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ୍ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତାରେ ହୋଇଥିଲା ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା । ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ତତ୍ପରତାର ସହ ରାସ୍ତା ସଫା କରି ଯାତାୟାତ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ୍ ପ୍ରଭାବ । ଆକଭାନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ସମୟରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ସମୁଦ୍ର । ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଉଚ୍ଚ ଢେଉ । ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ।
ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସାଢ଼େ ତିନି ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ । ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା । ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ମା' ଘରେ 1450ରୁ ଅଧିକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସବ କରିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ମସିହା ସାଜିଥିଲେ ଜଣେ ପୋଲିସ ବାବୁ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ତାରାସିଂ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲର ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ପାର କରି ଆସିବା ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା । ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ମାନବିକତା ଦେଖାଇଥିଲେ ତାରାସିଂ ଥାନା ଅଧୀନ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଓ.ପି.ର ASI ମଧୁ ବାବୁ । ସେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହ ସେହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ବୟସ୍କଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ପାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଥିଲେ । ଖାକି ପଛରେ ଥିବା ଏମିତି ଏକ କୋମଳ ହୃଦୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
ବାତ୍ୟା ବେଳେ ପୁରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ମାନବିକତାର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଚିତ୍ର । ଭଟ୍ଟ ଜାଗାତ୍ରୀଦେବ ନଗରରେ ଘର ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିଲେ ଜଣେ ବେସାହାରା ବୃଦ୍ଧା । ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଥିଲେ ୱାର୍ଡ ନଂ 5ର ଆଶା ଦିଦି ବନିତା ବେହେରା । ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଟେକି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ।
ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରିଛି ସାଇକ୍ଲୋନ ଆକଭାନ୍ । ହେଲେ ସରିନି ବର୍ଷା ଏବଂ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା । ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୧୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ସେପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବନୁମାନ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ'; ବାଲେଶ୍ୱରରେ 1717 ଗର୍ଭବତୀ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, 608 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରସବ, ODRAF, NDRF ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ କହିଲା ବିଜେଡି
Ground Report: ପେଣ୍ଠ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ନାହାନ୍ତି ଲୋକ: ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି ଓ ଔଷଧକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ !
ଇଟିଭି ଭିରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର