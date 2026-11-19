Watch: ଚିଲିକା ସାତପଡାରେ ବୋଟିଂ ସେବା ବନ୍ଦ, କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଢେଉ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 19, 2026 at 1:34 PM IST
ପୁରୀ: ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ'ର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଚିଲିକାରେ ବଡ ବଡ ଢେଉ କୂଳରେ ମାଡ ହେଉଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିଲିକା ସାତପଡାରେ ବୋଟିଂ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ରହିଥିବା ଫେରି ସେବା ମଧ୍ଯ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଚିଲିକାକୁ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଯିବା ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ଡଙ୍ଗାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ଚିଲିକା କୂଳରେ ଡଙ୍ଗାକୁ ଦଉଡ଼ି ରଶିରେ ଭିଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି ।
ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନିଆଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବାରୁ ଚିଲିକା ଜଳ ରାଶି ଏବେ ଆଶାନ୍ତ ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ୍' ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ସଚେତନତା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ପୁରୀ: ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ'ର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଚିଲିକାରେ ବଡ ବଡ ଢେଉ କୂଳରେ ମାଡ ହେଉଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିଲିକା ସାତପଡାରେ ବୋଟିଂ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ରହିଥିବା ଫେରି ସେବା ମଧ୍ଯ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଚିଲିକାକୁ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଯିବା ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ଡଙ୍ଗାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ଚିଲିକା କୂଳରେ ଡଙ୍ଗାକୁ ଦଉଡ଼ି ରଶିରେ ଭିଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି ।
ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନିଆଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବାରୁ ଚିଲିକା ଜଳ ରାଶି ଏବେ ଆଶାନ୍ତ ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ୍' ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ସଚେତନତା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ