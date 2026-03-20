ETV Bharat / Videos

Watch: ନେତାଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲା ପଖାଳ କଂସା, ବାଣ୍ଟିଲା ଭାଇଚାରା - PAKHALA DIVAS 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ନେତାଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲା ପଖାଳ କଂସା, ବାଣ୍ଟିଲା ଭାଇଚାରା (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 20, 2026 at 8:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ରାଜ୍ୟରେ ଖରା ବଢିବା ସାଙ୍ଗକୁ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ବି ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ମାତ୍ର କଟକରେ ଆଜି ପଖାଳ କଂସା ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରି ଦେଇଛି । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ମାତ୍ର ଏହାରି ଭିତରେ କଟକରେ ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।  

ଭାଇଚାରା ସହର କଟକରେ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନୀ ତାତିକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଛି ପଖାଳ କଂସା । ବିଜେଡି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂଙ୍କ ପଖାଳ ଦିବସ ଆୟୋଜନରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ସବୁ ଦଳର ନେତା । ଏପରି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ନେତାମାନେ ଏକାଠି ବସିବା ସହ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପଖାଳ ଖାଇଥିଲେ । ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ବିଜେଡିର ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ ନିଜର ସରକାରୀ ବାସ ଭଵନରେ ପଖାଳ ଦିବସର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତା ମାନେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିଲେ ଆଉ ଏକାଠି ପଖାଳ ଖାଇଥିଲେ । ତେଵେ ଦଳ ବଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ ।

For All Latest Updates

TAGGED:

CUTTACK CELEBRATE PAKHALA DIVAS
CUTTACK MAYOR SUBAS SINGH
POLITICAL LEADER CELEBRATE PAKHALA
ପଖାଳ ଦିବସ
PAKHALA DIVAS 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.