ETV Bharat / Videos

ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ କାହିଁକି ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ କୁସ୍ମାଣ୍ଡ ବଳି ଦିଆଯାଏ ?

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ କାହିଁକି ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ କୁସ୍ମାଣ୍ଡ ବଳି ଦିଆଯାଏ ? (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 19, 2026 at 7:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଷ୍ଟମୀ । ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅଷ୍ଟମୀ ବିହିତ ପୂଜା କରାଯାଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ପୂଜକ । ଆଜି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଥିବାରୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ବି ଜମିଥିଲା । ତେଵେ ଏହି ପୂଜାର କଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ? ସନ୍ଧି ପୂଜା କଣ ? କାହିଁକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ କୁସ୍ମାଣ୍ଡ ବଳି ଦିଆଯାଏ ? ଏନେଇ କଟକ ଅଲିଶା ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ନାରାୟଣ ସାହୁ... 

ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଷ୍ଟମୀ । ଜଗତ ଜନନୀ ମା’ଙ୍କ ପାଖରେ କୁସ୍ମାଣ୍ଡ(ପାଣିକଖାରୁ) ବଳିର ଵିଧି ରହିଛି । ବିଶେଷକରି ସନ୍ଧି ପୂଜା ସମୟରେ ଏହି ବଳି ଦିଆ ଯାଇଥାଏ । ଏହି ପରମ୍ପରା ଯଦିଓ ଏବେକାର ନୁହେଁ ବରଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେବ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଦିନ କେବଳ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂତ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ବଳି ଦିଆଯାଏ ।  ଏହି ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତ ପୂଜା କୁହାଯାଏ । ସନ୍ଧି ପୂଜା ସମୟରେ ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ ପରଦା ଟଣାଯାଏ । 

ସନ୍ଧି ପୂଜା:

ପରଦା ଭିତରେ କେବଳ ପୂଜକ ମାନେ ହିଁ ରହି ଏହି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ଅଷ୍ଟମୀ ଶେଷ ହେଉଥିବା ଏବଂ ନବମୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବ ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ଧି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଵିଧି ରହିଛି । କୁହାଯାଏ ଅଷ୍ଟମୀର ଏହି ପୂଜା ମା’ଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଏ । ଅଷ୍ଟମୀରେ ମା’ ଜଗତଜନନୀ ଅଶାନ୍ତ ଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ମା’ଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପୂଜା କରାଯାଏ । ପୂର୍ବରୁ ଯଦିଓ ପଶୁ ବଳିରେ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । କେବଳ କୁସ୍ମାଣ୍ଡ (ପାଣି କଖାରୁ)କୁ ବଳି ଦେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ସେହିପରି ଆଜି ଚଣ୍ଡୀ ପାଠର ଵିଧି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ଏହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ- କଟକରେ ମା’ ଦୁର୍ଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି 500 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସୁନା-ଚାନ୍ଦି, ପ୍ରହରୀ ନୁହେଁ ବିଶ୍ବାସରେ କରାଯାଏ ଅଳଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷା

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

କଟକ: ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଷ୍ଟମୀ । ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅଷ୍ଟମୀ ବିହିତ ପୂଜା କରାଯାଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ପୂଜକ । ଆଜି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଥିବାରୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ବି ଜମିଥିଲା । ତେଵେ ଏହି ପୂଜାର କଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ? ସନ୍ଧି ପୂଜା କଣ ? କାହିଁକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ କୁସ୍ମାଣ୍ଡ ବଳି ଦିଆଯାଏ ? ଏନେଇ କଟକ ଅଲିଶା ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ନାରାୟଣ ସାହୁ... 

ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଷ୍ଟମୀ । ଜଗତ ଜନନୀ ମା’ଙ୍କ ପାଖରେ କୁସ୍ମାଣ୍ଡ(ପାଣିକଖାରୁ) ବଳିର ଵିଧି ରହିଛି । ବିଶେଷକରି ସନ୍ଧି ପୂଜା ସମୟରେ ଏହି ବଳି ଦିଆ ଯାଇଥାଏ । ଏହି ପରମ୍ପରା ଯଦିଓ ଏବେକାର ନୁହେଁ ବରଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେବ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଦିନ କେବଳ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂତ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ବଳି ଦିଆଯାଏ ।  ଏହି ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତ ପୂଜା କୁହାଯାଏ । ସନ୍ଧି ପୂଜା ସମୟରେ ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ ପରଦା ଟଣାଯାଏ । 

ସନ୍ଧି ପୂଜା:

ପରଦା ଭିତରେ କେବଳ ପୂଜକ ମାନେ ହିଁ ରହି ଏହି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ଅଷ୍ଟମୀ ଶେଷ ହେଉଥିବା ଏବଂ ନବମୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବ ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ଧି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଵିଧି ରହିଛି । କୁହାଯାଏ ଅଷ୍ଟମୀର ଏହି ପୂଜା ମା’ଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଏ । ଅଷ୍ଟମୀରେ ମା’ ଜଗତଜନନୀ ଅଶାନ୍ତ ଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ମା’ଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପୂଜା କରାଯାଏ । ପୂର୍ବରୁ ଯଦିଓ ପଶୁ ବଳିରେ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । କେବଳ କୁସ୍ମାଣ୍ଡ (ପାଣି କଖାରୁ)କୁ ବଳି ଦେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ସେହିପରି ଆଜି ଚଣ୍ଡୀ ପାଠର ଵିଧି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ଏହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ- କଟକରେ ମା’ ଦୁର୍ଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି 500 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସୁନା-ଚାନ୍ଦି, ପ୍ରହରୀ ନୁହେଁ ବିଶ୍ବାସରେ କରାଯାଏ ଅଳଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷା

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

For All Latest Updates

TAGGED:

କୁସ୍ମାଣ୍ଡ ବଳି
କଟକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା
DUSSHERA 2026
WATER PUMPKIN SACRIFICE
CUTTACK DURGA PUJA 2026

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Today is Maha Ashtami of the worship of Goddess Durga devotees at every mandap to seek the Goddess's blessings

ମହାମାୟାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼

October 19, 2026 at 12:09 PM IST
Road Safety Awareness Programme

ପିପିଲିରେ ସେବା ସଙ୍କଳ୍ପ ଅଭିଯାନ; ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ସହ ହେଲମେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଲା ପରିବହନ ବିଭାଗ

October 18, 2026 at 5:17 PM IST
Jajpur Maa Biraja and Rath yatra Sand Animation

ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍‌ରେ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ରଥ

October 18, 2026 at 1:21 PM IST
cuttack durga puja

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦଶହରାରେ ସପ୍ତମୀ ପୂଜାକୁ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ, କାରଣ କ'ଣ ?

October 17, 2026 at 8:25 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.