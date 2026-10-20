ETV Bharat / Videos

Watch: ମହାଷ୍ଟମୀରେ କଟକରେ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ ଭିଡ଼, ମଣ୍ଡପକୁ ଛୁଟୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଅଷ୍ଟମୀ ରାତିରେ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ ଭିଡ଼ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 20, 2026 at 10:30 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ଦଶହରାରେ ଏଥର କଟକରେ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ ଭିଡ଼ । ରାତିରେ ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗହଳି । କିଏ କାରରେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ମଣ୍ଡପ ବୁଲୁଛି ତ ଆଉ କିଏ, ଆଉ କିଏ ଅଟୋରେ । ଆଉ କିଏ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନରେ । ଏତେ ଗହଳି ଯେ 100 ମିଟର ରାସ୍ତା ପାର ହେବାକୁ ଅଧ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା । ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପୋଲିସ, ପୂଜା କମିଟିକୁ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡିଛି । ଦଶହରା ଆସିଲେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଦେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥାଏ । ଗତକାଲି କଟକ ସହରରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । 


କଟକର ପ୍ରବେଶ ପଥ କୁହାଯାଉଥିବା ଶିଖରପୁର, ଗଣ୍ଡରପୁର, ମହାନଦୀ ବିହାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ହୋଇଥିଲା । ଏହି ମଣ୍ଡପ 22 ତମ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଏବଂ 2011 ମସିହାରୁ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତାବର୍ଷକୁ ସୁନା ମୁକୁଟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତା କହିଛନ୍ତି । କିପରି ପୂଦା ଚାଲିଛି, ଭିଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ କଟକରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ନାରାୟଣ ସାହୁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

୬୪ ଯୋଗିନୀ, ୬୪ ରୂପ ! ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ରହସ୍ୟମୟ ପୀଠ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର

ପୁରୀରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଜମୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼

କଟକ ସର୍ପାଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ: ଯେଉଁଠି ଶିବାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଶିବ ! 274 ବର୍ଷ ପରମ୍ପରା ଏବେବି ଉଜ୍ଜୀବିତ

କଟକ: ଦଶହରାରେ ଏଥର କଟକରେ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ ଭିଡ଼ । ରାତିରେ ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗହଳି । କିଏ କାରରେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ମଣ୍ଡପ ବୁଲୁଛି ତ ଆଉ କିଏ, ଆଉ କିଏ ଅଟୋରେ । ଆଉ କିଏ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନରେ । ଏତେ ଗହଳି ଯେ 100 ମିଟର ରାସ୍ତା ପାର ହେବାକୁ ଅଧ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା । ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପୋଲିସ, ପୂଜା କମିଟିକୁ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡିଛି । ଦଶହରା ଆସିଲେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଦେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥାଏ । ଗତକାଲି କଟକ ସହରରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । 


କଟକର ପ୍ରବେଶ ପଥ କୁହାଯାଉଥିବା ଶିଖରପୁର, ଗଣ୍ଡରପୁର, ମହାନଦୀ ବିହାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ହୋଇଥିଲା । ଏହି ମଣ୍ଡପ 22 ତମ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଏବଂ 2011 ମସିହାରୁ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତାବର୍ଷକୁ ସୁନା ମୁକୁଟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତା କହିଛନ୍ତି । କିପରି ପୂଦା ଚାଲିଛି, ଭିଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ କଟକରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ନାରାୟଣ ସାହୁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

୬୪ ଯୋଗିନୀ, ୬୪ ରୂପ ! ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ରହସ୍ୟମୟ ପୀଠ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର

ପୁରୀରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଜମୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼

କଟକ ସର୍ପାଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ: ଯେଉଁଠି ଶିବାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଶିବ ! 274 ବର୍ଷ ପରମ୍ପରା ଏବେବି ଉଜ୍ଜୀବିତ

For All Latest Updates

TAGGED:

DURGA PUJA CROWED
କଟକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା
ଭକ୍ତଙ୍କ ରେକର୍ଡ
କଟକ ଦଶହରା
CUTTACK DURGA PUJA

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

devotees gathering in Attractive Chandi Medha Durga Puja Celebration Puri

ପୁରୀରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଜମୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼

October 20, 2026 at 8:57 AM IST
Dandiya Night Celebration Jajpur Byasanagar Navratri 2026

ଦାଣ୍ଡିଆ ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିଲେ ଶତାଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ

October 20, 2026 at 8:55 AM IST
CUTTACK DURGA PUJA 2026

ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ କାହିଁକି ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ କୁସ୍ମାଣ୍ଡ ବଳି ଦିଆଯାଏ ?

October 19, 2026 at 7:09 PM IST
Today is Maha Ashtami of the worship of Goddess Durga devotees at every mandap to seek the Goddess's blessings

ମହାମାୟାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼

October 19, 2026 at 12:09 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.