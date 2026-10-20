Watch: ମହାଷ୍ଟମୀରେ କଟକରେ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ ଭିଡ଼, ମଣ୍ଡପକୁ ଛୁଟୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 20, 2026 at 10:30 AM IST
କଟକ: ଦଶହରାରେ ଏଥର କଟକରେ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ ଭିଡ଼ । ରାତିରେ ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗହଳି । କିଏ କାରରେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ମଣ୍ଡପ ବୁଲୁଛି ତ ଆଉ କିଏ, ଆଉ କିଏ ଅଟୋରେ । ଆଉ କିଏ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନରେ । ଏତେ ଗହଳି ଯେ 100 ମିଟର ରାସ୍ତା ପାର ହେବାକୁ ଅଧ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା । ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପୋଲିସ, ପୂଜା କମିଟିକୁ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡିଛି । ଦଶହରା ଆସିଲେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଦେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥାଏ । ଗତକାଲି କଟକ ସହରରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
କଟକର ପ୍ରବେଶ ପଥ କୁହାଯାଉଥିବା ଶିଖରପୁର, ଗଣ୍ଡରପୁର, ମହାନଦୀ ବିହାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ହୋଇଥିଲା । ଏହି ମଣ୍ଡପ 22 ତମ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଏବଂ 2011 ମସିହାରୁ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତାବର୍ଷକୁ ସୁନା ମୁକୁଟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତା କହିଛନ୍ତି । କିପରି ପୂଦା ଚାଲିଛି, ଭିଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ କଟକରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ନାରାୟଣ ସାହୁ ।
କଟକ: ଦଶହରାରେ ଏଥର କଟକରେ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ ଭିଡ଼ । ରାତିରେ ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗହଳି । କିଏ କାରରେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ମଣ୍ଡପ ବୁଲୁଛି ତ ଆଉ କିଏ, ଆଉ କିଏ ଅଟୋରେ । ଆଉ କିଏ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନରେ । ଏତେ ଗହଳି ଯେ 100 ମିଟର ରାସ୍ତା ପାର ହେବାକୁ ଅଧ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା । ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପୋଲିସ, ପୂଜା କମିଟିକୁ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡିଛି । ଦଶହରା ଆସିଲେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଦେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥାଏ । ଗତକାଲି କଟକ ସହରରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
କଟକର ପ୍ରବେଶ ପଥ କୁହାଯାଉଥିବା ଶିଖରପୁର, ଗଣ୍ଡରପୁର, ମହାନଦୀ ବିହାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ହୋଇଥିଲା । ଏହି ମଣ୍ଡପ 22 ତମ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଏବଂ 2011 ମସିହାରୁ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତାବର୍ଷକୁ ସୁନା ମୁକୁଟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତା କହିଛନ୍ତି । କିପରି ପୂଦା ଚାଲିଛି, ଭିଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ କଟକରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ନାରାୟଣ ସାହୁ ।