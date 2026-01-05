ETV Bharat / Videos

Watch: ବରଫାବୃତ୍ତ ହ୍ରଦ ଉପରେ ସ୍କେଟିଂର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି ବେଜିଂବାସୀ - SCENIC BEIJING FROZEN LAKE RINKS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ବରଫାବୃତ୍ତ ହ୍ରଦ ଉପରେ ସ୍କେଟିଂର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି ବେଜିଂବାସୀ (AFP)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 5, 2026 at 4:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବେଜିଙ୍ଗ: ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଶୀତର ପ୍ରଭାବ । ସେହିପରି ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା କାରଣରୁ ଚୀନ ରାଜଧାନୀରେ ଥିବା ରିଙ୍କସ୍(Rinks) ନାମକ ଏକ ହ୍ରଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବରଫାବୃତ୍ତ ହୋଇପଡିଛି । ଏଠାରେ ବନ୍ଧୁ, ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଏଠାକାର ଅଧିବାସୀ ଭିଡ଼ ଲଗାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଲୋକେ ଏଠାରେ ନିଜର ସ୍ଲେଜ, ସାଇକେଲ ଆଦି ଚଳାଉଥିବା ସହିତ ଆଇସ୍ ସ୍କେଟିଂର ମଧ୍ୟ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ।  

ବରଫାବୃତ୍ତ ହ୍ରଦର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ବେଜିଂ ବାସିନ୍ଦା:

ଚୀନରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ସବୁଠାରୁ ଶୀତଳ ମାସ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ରାଜଧାନୀ ବେଜିଂର ଅଧିବାସୀମାନେ ଥଣ୍ଡା ଦିନର ମଜା ଉଠାଇବାକୁ ବରଫାବୃତ୍ତ ରିଙ୍କସ୍ ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି । କେହି ନିଜର ସାଇକେଲ ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସ୍ଲେଜ ଗାଡିରେ ବସି ବେଶ୍ ମଜା ଉଠାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । କେହି କେହି ବରଫ ଉପରେ ସ୍କେଟିଂ କରି ଏହି ସମୟରେ ଭରପୂର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି । କେତେକ ଲୋକ ଏହି ସ୍ମୃତିକୁ ଫଟୋ ଉଠାଇ ସାଉଁଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।

-19 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚେ ତାପମାତ୍ରା:

ଶୀତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବେଜିଂରେ ତାପମାତ୍ରା ଲଗାତାର କମିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ । ଚୀନର ରାଜଧାନୀ ବେଜିଂରେ ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ଭାଗରେ ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ । ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା -5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ । କେତେକ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା -19 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଥାଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: Watch: ବାଃ କି ସୁନ୍ଦର...ବରଫ ଚାଦର ଢାଙ୍କି ହୋଇଛି ପ୍ରକୃତି

ବେଜିଙ୍ଗ: ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଶୀତର ପ୍ରଭାବ । ସେହିପରି ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା କାରଣରୁ ଚୀନ ରାଜଧାନୀରେ ଥିବା ରିଙ୍କସ୍(Rinks) ନାମକ ଏକ ହ୍ରଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବରଫାବୃତ୍ତ ହୋଇପଡିଛି । ଏଠାରେ ବନ୍ଧୁ, ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଏଠାକାର ଅଧିବାସୀ ଭିଡ଼ ଲଗାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଲୋକେ ଏଠାରେ ନିଜର ସ୍ଲେଜ, ସାଇକେଲ ଆଦି ଚଳାଉଥିବା ସହିତ ଆଇସ୍ ସ୍କେଟିଂର ମଧ୍ୟ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ।  

ବରଫାବୃତ୍ତ ହ୍ରଦର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ବେଜିଂ ବାସିନ୍ଦା:

ଚୀନରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ସବୁଠାରୁ ଶୀତଳ ମାସ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ରାଜଧାନୀ ବେଜିଂର ଅଧିବାସୀମାନେ ଥଣ୍ଡା ଦିନର ମଜା ଉଠାଇବାକୁ ବରଫାବୃତ୍ତ ରିଙ୍କସ୍ ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି । କେହି ନିଜର ସାଇକେଲ ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସ୍ଲେଜ ଗାଡିରେ ବସି ବେଶ୍ ମଜା ଉଠାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । କେହି କେହି ବରଫ ଉପରେ ସ୍କେଟିଂ କରି ଏହି ସମୟରେ ଭରପୂର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି । କେତେକ ଲୋକ ଏହି ସ୍ମୃତିକୁ ଫଟୋ ଉଠାଇ ସାଉଁଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।

-19 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚେ ତାପମାତ୍ରା:

ଶୀତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବେଜିଂରେ ତାପମାତ୍ରା ଲଗାତାର କମିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ । ଚୀନର ରାଜଧାନୀ ବେଜିଂରେ ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ଭାଗରେ ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ । ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା -5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ । କେତେକ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା -19 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଥାଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: Watch: ବାଃ କି ସୁନ୍ଦର...ବରଫ ଚାଦର ଢାଙ୍କି ହୋଇଛି ପ୍ରକୃତି

For All Latest Updates

TAGGED:

WINTER IN CHINA
ICE SKATING IN CHINA
WINTERS IN CHINA
BEIJING FROZEN LAKE RINKS
SCENIC BEIJING FROZEN LAKE RINKS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

World Famous Dhanu yatra will conclude on Maharaj Kansha's Death Peace to prevail in Mathura

ବିଶ୍ବପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଦିବସ: କଂସ ମହାରାଜଙ୍କ ବଧ ସହିତ ମଥୁରାକୁ ଫେରିବ ଶାନ୍ତି

January 3, 2026 at 2:58 PM IST
DULDULI 2026 INAUGURATED

ଝାରସୁଗୁଡାରେ 'ଦୁଲଦୁଲି ୨୦୨୬' ଉଦଘାଟିତ, ୫୯୬ ସୋଲାର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ

January 2, 2026 at 7:55 PM IST
Huge Crowd of Devotees at Berhampur Maa Budhi Thakurani Temple for Darshan on New Year 2026

ନୂଆବର୍ଷ 2026: ବ୍ରହ୍ମପୁର ମା' ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼

January 1, 2026 at 7:02 PM IST
Jajpur Maa Biraja Temple

ନୂତନବର୍ଷ 2026; ମା' ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ, ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡିଲେ

January 1, 2026 at 3:45 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.