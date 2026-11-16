ETV Bharat / Videos

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଘାଟରେ ଛଟ୍ ପୂଜା ପାଇଁ ଭିଡ଼, ଦୀପାଳି ଦାସ ହେଲେ ସାମିଲ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଘାଟରେ ଛଟ୍ ପୂଜା ପାଇଁ ଭିଡ଼, ଦୀପାଳି ଦାସ ହେଲେ ସାମିଲ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 16, 2026 at 2:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ବିହାରର ମହାପର୍ବ 'ଛଟ୍ ପୂଜା' ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ତାଳପଟିଆ ଘାଟରେ ଆଜି ବେଶ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି । ବିହାରୀ ସମୁଦାୟ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସମୁଦାୟର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳି ଦାସ ମଧ୍ୟ ଛଟ୍ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ।


ଛଟ୍ ପୂଜା ମହାପର୍ବ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଲ ପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ । ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିଭାବରେ ଏହି ମହାପର୍ବକୁ 4 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ପରିବାରର ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଲୋକେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅସ୍ତ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏବଂ ସକାଳେ ଉଦୟ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଏ । ସକାଳୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଘାଟକୁ ଆସି ପୂଜା କରନ୍ତି ।
 

ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳି ଦାସ ମଧ୍ୟ ଛଟ୍ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ । ସହରର ପ୍ରାୟ ୯ରୁ ୧୦ଟି ଘାଟରେ ଲୋକେ ସପରିବାର ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏପରି ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏକତା ସହିତ ସମସ୍ତ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି ।"

ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଦିନ ଏବଂ ରୀତିନୀତି 
​ପ୍ରଥମ ଦିନ (ନହାଏ ଖାଏ): ଏହି ଦିନ ଘର ସଫା କରି ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ (ଯଥା- ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଡାଲି ଏବଂ କଖାରୁ ତରକାରୀ) ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ।
ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ(​ଖରନା): ଏହି ଦିନ ବ୍ରତୀମାନେ ସାରା ଦିନ ଉପବାସ ରହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ 'ଖୀର' ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ଏହାପରେ ପ୍ରାୟ ୩୬ ଘଣ୍ଟାର ନିର୍ଜଳା (ପାଣି ନ ପିଇ) ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ।
ତୃତୀୟ ଦିନ(​ସନ୍ଧ୍ୟା ଅର୍ଘ୍ୟ): ଛଟ୍ ମା’ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ନଦୀ କିମ୍ବା ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବାଉଁଶ ଝୁଡ଼ିରେ ଫଳ, ଠେକୁଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସଜାଯାଇ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ।
ଚତୁର୍ଥ ଦିନ​(ଉଷା ଅର୍ଘ୍ୟ ଓ ପାରଣ): ପରଦିନ ସକାଳେ ଉଦୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ । ଏହାପରେ ବ୍ରତୀମାନେ ପୂଜା ସମାପ୍ତି କରି ପାରଣ (ଉପବାସ ଭଙ୍ଗ) କରନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସାଦ:
​ଛଟ୍ ପୂଜାରେ ଗହମ କିମ୍ବା ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, ଘିଅ ଏବଂ ଗୁଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ 'ଠେକୁଆ' ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ (ଯଥା- ଡାଳିମ୍ବ, କଦଳୀ ଆଦି) ମୁଖ୍ୟ ଭୋଗ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ।

ଛଟ୍ ପୂର୍ବ ଭାରତର, ବିଶେଷକରି ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପୂର୍ବତ୍ତର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଲୋକପର୍ବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷକରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ପରିବାରମାନେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:

ଛଟ୍‌ ପୂଜାରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଶେଷଦିନରେ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

ସପ୍ତ ମାତୃକା ବେଶରେ ଭଦ୍ରକାଳୀ, ଦେଖିବାକୁ ଜମୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ବିହାରର ମହାପର୍ବ 'ଛଟ୍ ପୂଜା' ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ତାଳପଟିଆ ଘାଟରେ ଆଜି ବେଶ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି । ବିହାରୀ ସମୁଦାୟ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସମୁଦାୟର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳି ଦାସ ମଧ୍ୟ ଛଟ୍ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ।


ଛଟ୍ ପୂଜା ମହାପର୍ବ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଲ ପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ । ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିଭାବରେ ଏହି ମହାପର୍ବକୁ 4 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ପରିବାରର ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଲୋକେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅସ୍ତ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏବଂ ସକାଳେ ଉଦୟ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଏ । ସକାଳୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଘାଟକୁ ଆସି ପୂଜା କରନ୍ତି ।
 

ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳି ଦାସ ମଧ୍ୟ ଛଟ୍ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ । ସହରର ପ୍ରାୟ ୯ରୁ ୧୦ଟି ଘାଟରେ ଲୋକେ ସପରିବାର ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏପରି ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏକତା ସହିତ ସମସ୍ତ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି ।"

ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଦିନ ଏବଂ ରୀତିନୀତି 
​ପ୍ରଥମ ଦିନ (ନହାଏ ଖାଏ): ଏହି ଦିନ ଘର ସଫା କରି ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ (ଯଥା- ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଡାଲି ଏବଂ କଖାରୁ ତରକାରୀ) ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ।
ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ(​ଖରନା): ଏହି ଦିନ ବ୍ରତୀମାନେ ସାରା ଦିନ ଉପବାସ ରହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ 'ଖୀର' ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ଏହାପରେ ପ୍ରାୟ ୩୬ ଘଣ୍ଟାର ନିର୍ଜଳା (ପାଣି ନ ପିଇ) ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ।
ତୃତୀୟ ଦିନ(​ସନ୍ଧ୍ୟା ଅର୍ଘ୍ୟ): ଛଟ୍ ମା’ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ନଦୀ କିମ୍ବା ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବାଉଁଶ ଝୁଡ଼ିରେ ଫଳ, ଠେକୁଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସଜାଯାଇ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ।
ଚତୁର୍ଥ ଦିନ​(ଉଷା ଅର୍ଘ୍ୟ ଓ ପାରଣ): ପରଦିନ ସକାଳେ ଉଦୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ । ଏହାପରେ ବ୍ରତୀମାନେ ପୂଜା ସମାପ୍ତି କରି ପାରଣ (ଉପବାସ ଭଙ୍ଗ) କରନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସାଦ:
​ଛଟ୍ ପୂଜାରେ ଗହମ କିମ୍ବା ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, ଘିଅ ଏବଂ ଗୁଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ 'ଠେକୁଆ' ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ (ଯଥା- ଡାଳିମ୍ବ, କଦଳୀ ଆଦି) ମୁଖ୍ୟ ଭୋଗ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ।

ଛଟ୍ ପୂର୍ବ ଭାରତର, ବିଶେଷକରି ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପୂର୍ବତ୍ତର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଲୋକପର୍ବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷକରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ପରିବାରମାନେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:

ଛଟ୍‌ ପୂଜାରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଶେଷଦିନରେ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

ସପ୍ତ ମାତୃକା ବେଶରେ ଭଦ୍ରକାଳୀ, ଦେଖିବାକୁ ଜମୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHATPUJA
ଛଟ ମହାପର୍ବ ପାଳନ ଝାରସୁଗୁଡା
ଦୀପାଳି ଦାସ ଛଟ ପୂଜା
ଝାରସୁଗୁଡା ତାଳପଟିଆ ଘାଟ ଛଟ ପୂଜା
CHHAT PUJA CELEBRATION JHARSUGUDA

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Lord Birsa Munda birth anniversary in Sambalpur MP Dharmendra Pradhan paid respects by offering flowers

ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ୧୫୧ତମ ଜୟନ୍ତୀ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

November 15, 2026 at 3:37 PM IST
Childrens Day celebration

ଶିଶୁ ସୈନିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ଦିବସ ଓ ଖାଦ୍ୟ ମେଳା

November 14, 2026 at 6:11 PM IST
Baleshwar Bhograi Kali puja Mela Fire Accident Shops Gutted

ଭୋଗରାଇ କାଳୀପୂଜା ମେଳା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନ, ଜଳିଗଲା ଦୋକାନୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ

November 14, 2026 at 1:56 PM IST
Fresh Snowfall Covers Kashmir Communication disrupted traffic advisory issued

Watch: ଭାରତର ଭୂସ୍ବର୍ଗ କାଶ୍ମୀରରେ ତୁଷାରପାତ, ଦିଶୁନି ରାସ୍ତା, ଟ୍ରାଫିକ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି

November 13, 2026 at 1:44 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.