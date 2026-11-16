ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଘାଟରେ ଛଟ୍ ପୂଜା ପାଇଁ ଭିଡ଼, ଦୀପାଳି ଦାସ ହେଲେ ସାମିଲ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 16, 2026 at 2:02 PM IST
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ବିହାରର ମହାପର୍ବ 'ଛଟ୍ ପୂଜା' ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ତାଳପଟିଆ ଘାଟରେ ଆଜି ବେଶ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି । ବିହାରୀ ସମୁଦାୟ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସମୁଦାୟର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳି ଦାସ ମଧ୍ୟ ଛଟ୍ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ।
ଛଟ୍ ପୂଜା ମହାପର୍ବ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଲ ପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ । ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିଭାବରେ ଏହି ମହାପର୍ବକୁ 4 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ପରିବାରର ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଲୋକେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅସ୍ତ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏବଂ ସକାଳେ ଉଦୟ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଏ । ସକାଳୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଘାଟକୁ ଆସି ପୂଜା କରନ୍ତି ।
ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳି ଦାସ ମଧ୍ୟ ଛଟ୍ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ । ସହରର ପ୍ରାୟ ୯ରୁ ୧୦ଟି ଘାଟରେ ଲୋକେ ସପରିବାର ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏପରି ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏକତା ସହିତ ସମସ୍ତ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି ।"
ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଦିନ ଏବଂ ରୀତିନୀତି
ପ୍ରଥମ ଦିନ (ନହାଏ ଖାଏ): ଏହି ଦିନ ଘର ସଫା କରି ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ (ଯଥା- ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଡାଲି ଏବଂ କଖାରୁ ତରକାରୀ) ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ।
ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ(ଖରନା): ଏହି ଦିନ ବ୍ରତୀମାନେ ସାରା ଦିନ ଉପବାସ ରହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ 'ଖୀର' ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ଏହାପରେ ପ୍ରାୟ ୩୬ ଘଣ୍ଟାର ନିର୍ଜଳା (ପାଣି ନ ପିଇ) ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ।
ତୃତୀୟ ଦିନ(ସନ୍ଧ୍ୟା ଅର୍ଘ୍ୟ): ଛଟ୍ ମା’ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ନଦୀ କିମ୍ବା ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବାଉଁଶ ଝୁଡ଼ିରେ ଫଳ, ଠେକୁଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସଜାଯାଇ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ।
ଚତୁର୍ଥ ଦିନ(ଉଷା ଅର୍ଘ୍ୟ ଓ ପାରଣ): ପରଦିନ ସକାଳେ ଉଦୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ । ଏହାପରେ ବ୍ରତୀମାନେ ପୂଜା ସମାପ୍ତି କରି ପାରଣ (ଉପବାସ ଭଙ୍ଗ) କରନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସାଦ:
ଛଟ୍ ପୂଜାରେ ଗହମ କିମ୍ବା ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, ଘିଅ ଏବଂ ଗୁଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ 'ଠେକୁଆ' ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ (ଯଥା- ଡାଳିମ୍ବ, କଦଳୀ ଆଦି) ମୁଖ୍ୟ ଭୋଗ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ।
ଛଟ୍ ପୂର୍ବ ଭାରତର, ବିଶେଷକରି ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପୂର୍ବତ୍ତର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଲୋକପର୍ବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷକରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ପରିବାରମାନେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:
ଛଟ୍ ପୂଜାରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଶେଷଦିନରେ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ବିହାରର ମହାପର୍ବ 'ଛଟ୍ ପୂଜା' ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ତାଳପଟିଆ ଘାଟରେ ଆଜି ବେଶ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି । ବିହାରୀ ସମୁଦାୟ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସମୁଦାୟର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳି ଦାସ ମଧ୍ୟ ଛଟ୍ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ।
ଛଟ୍ ପୂଜା ମହାପର୍ବ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଲ ପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ । ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିଭାବରେ ଏହି ମହାପର୍ବକୁ 4 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ପରିବାରର ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଲୋକେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅସ୍ତ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏବଂ ସକାଳେ ଉଦୟ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଏ । ସକାଳୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଘାଟକୁ ଆସି ପୂଜା କରନ୍ତି ।
ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳି ଦାସ ମଧ୍ୟ ଛଟ୍ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ । ସହରର ପ୍ରାୟ ୯ରୁ ୧୦ଟି ଘାଟରେ ଲୋକେ ସପରିବାର ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏପରି ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏକତା ସହିତ ସମସ୍ତ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି ।"
ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଦିନ ଏବଂ ରୀତିନୀତି
ପ୍ରଥମ ଦିନ (ନହାଏ ଖାଏ): ଏହି ଦିନ ଘର ସଫା କରି ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ (ଯଥା- ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଡାଲି ଏବଂ କଖାରୁ ତରକାରୀ) ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ।
ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ(ଖରନା): ଏହି ଦିନ ବ୍ରତୀମାନେ ସାରା ଦିନ ଉପବାସ ରହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ 'ଖୀର' ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ଏହାପରେ ପ୍ରାୟ ୩୬ ଘଣ୍ଟାର ନିର୍ଜଳା (ପାଣି ନ ପିଇ) ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ।
ତୃତୀୟ ଦିନ(ସନ୍ଧ୍ୟା ଅର୍ଘ୍ୟ): ଛଟ୍ ମା’ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ନଦୀ କିମ୍ବା ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବାଉଁଶ ଝୁଡ଼ିରେ ଫଳ, ଠେକୁଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସଜାଯାଇ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ।
ଚତୁର୍ଥ ଦିନ(ଉଷା ଅର୍ଘ୍ୟ ଓ ପାରଣ): ପରଦିନ ସକାଳେ ଉଦୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ । ଏହାପରେ ବ୍ରତୀମାନେ ପୂଜା ସମାପ୍ତି କରି ପାରଣ (ଉପବାସ ଭଙ୍ଗ) କରନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସାଦ:
ଛଟ୍ ପୂଜାରେ ଗହମ କିମ୍ବା ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, ଘିଅ ଏବଂ ଗୁଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ 'ଠେକୁଆ' ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ (ଯଥା- ଡାଳିମ୍ବ, କଦଳୀ ଆଦି) ମୁଖ୍ୟ ଭୋଗ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ।
ଛଟ୍ ପୂର୍ବ ଭାରତର, ବିଶେଷକରି ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପୂର୍ବତ୍ତର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଲୋକପର୍ବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷକରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ପରିବାରମାନେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:
ଛଟ୍ ପୂଜାରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଶେଷଦିନରେ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା