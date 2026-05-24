ଗିଟାର୍‌ ଯୋଡିଲା ହୃଦୟ: ସମ୍ବଲପୁର କନିଆଁର ହାତ ଧରିଲେ ଆମେରିକା ବର - SAMBALPUR BRIDE AMERICA GROOM

ସମ୍ବଲପୁରରୀ କନିଆଁ ହାତ ଧରିଲେ ଆମେରିକା ବର

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 24, 2026 at 12:50 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ଆମେରକୀୟ ବରକୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ କନିଆଁ । ଅନଲାଇନ୍ ଗିଟାର ଶିକ୍ଷା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ, ପରେ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିବାହ । ଏମିତ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ସୀମାପାର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ଵଲପୁରୀ ଗାୟକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହରିପାଲଙ୍କ ନାତୁଣୀ ପାୟଲ ହରିପାଲ ଏବେ ଆମେରିକାର ନିୟୁଜର୍ଶି ସହରର କାଏଲ ଜନ ଫିଗୁଲା (Kyle John Figula) ନାମକ ଜଣେ 29 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି । 

ଉଭୟ ପ୍ରଥମେ ଗତ ମେ' 8 ତାରିଖରେ କୋର୍ଟରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ପରେ ମେ' 13 ତାରିଖରେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ପକ୍ଷର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ସମ୍ବଲପୁରର ପାୟଲ, ଆମେରିକାର କାଏଲ ଜନ ଫିଗୁଲାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନଲାଇନରେ ଗିଟାର୍‌ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ । ଏହି ଶିକ୍ଷା ସମୟରେ କାଏଲ ଓ ପାୟଲଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଧିରେ ଧିରେ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଉଭୟେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ ପରିବାରର ସହମତିରେ ଏହି ବିବାହ ହୋଇଥିଲା । କାଏଲ ଫିଗଲା ଆମେରିକାରରେ ଏକ ଓ୍ବେବ ଡେଭେଲପର ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ପାୟଲ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ।

