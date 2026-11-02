Watch: ତେଲ ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର, ନଦୀ ଭିତରକୁ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ବନବିଭାଗ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 2, 2026 at 12:37 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ତେଲ ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ । ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ତୁଷୁରା ଓ ଦେଓଗାଁ ନିକଟରେ ତେଲ ନଦୀ ଓ ସନଗୋଡ ନଦୀ ଭିତରେ କୁମ୍ଭୀର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି । ନଦୀ ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଲା ବନ ବିଭାଗ । କୁମ୍ଭୀରକୁ ଧରିବାକୁ ବନ ବିଭାଗର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ବଲାଙ୍ଗୀର ଦେଓଗାଁ ତୁଷୁରା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ତେଲ ନଦୀରେ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ବୁଲୁ ଥିବାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମେ ତୁଷୁରା ନିକଟ ତୁର୍ଲା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ତେଲ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଲୋକେ ଏହି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖି ଥିଲେ । କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ତେଲ ନଦିର ଶାଖା ନଦୀ ସଂଗୋଡ ନଦୀରେ ଏହି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଲୋକେ ଦେଖିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ତୁଷୁରା ନିକଟସ୍ଥ ନଦୀର ପମ୍ପ ହାଉସ ଓ ଏବେ ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ଜରାସିଂହା ତୁଷୁରା ରାସ୍ତାର ସଙ୍ଗୋଡ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଏହି କୁମ୍ଭୀର ପୁଣି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି । ନଦୀରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭୀରଟି ବ୍ରିଜ୍ ଖମ୍ୱ ତଳେ ଜମିଥିବା ପାଣିରେ ଥିବା ଲୋକେ ଦେଖିଥିଲେ ।
ସେପଟେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏଠି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଇ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଠେଙ୍ଗା ପଥର ମାରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଗତ କାଲିଠୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ଏବଂ ନଦୀ ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ତଥା ଆଖ ପାଖ ଗ୍ରାମରେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ଘୋଷଣା କରୁଛି । ସେହିପରି ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଜାଲ ନେଇ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଧରିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କ ଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୁମ୍ଭୀର ପାଖକୁ ଯିବା ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଭିଜନ ଏସିଏଫ୍ ମାନସ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘ଲୋକ ଆମକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ସଂପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଆମ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ ପଠାଇଥିଲୁ । ଲୋକଙ୍କୁ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ଆମେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛୁ । ସେହିପରି ପ୍ରଥମେ ତେଲ ନଦୀ ଓ ପରେ ତାର ଶାଖା ନଦୀ ସଙ୍ଗୋଡରେ ହିଁ କୁମ୍ଭୀର ଥିବାର ଖବର ଆସିଛି । ଏହା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛୁ ।’ ଲୋକ ବିପଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୁମ୍ଭୀର ପାଖକୁ ନଯିବାକୁ ଆମେ ଅପିଲ କରୁଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଏହିଭଳି ସଇଁନ୍ତଳା ଓ ବେଲଗାଁ ଟିଟିଲାଗଡ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭୀର ଥିବାର କିଛି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ବନ ବିଭାଗ ତାର ତଦନ୍ତରେ ସେ ସବୁ ଏଆଇ ଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି କୁମ୍ଭୀର ଖବରକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ ବିଭାଗ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ହେଲେ କୁମ୍ଭୀର ଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଗୁହାଳ ପରେ ପୋଖରୀରେ ପଶିଲା କୁମ୍ଭୀର, ଉଦ୍ଧାର କରି ବନବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର
ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା 4 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ମଗର କୁମ୍ଭୀର, ଉଦ୍ଧାର କଲା ମାଲକାନଗିରି ବନ ବିଭାଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର
ବଲାଙ୍ଗୀର: ତେଲ ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ । ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ତୁଷୁରା ଓ ଦେଓଗାଁ ନିକଟରେ ତେଲ ନଦୀ ଓ ସନଗୋଡ ନଦୀ ଭିତରେ କୁମ୍ଭୀର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି । ନଦୀ ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଲା ବନ ବିଭାଗ । କୁମ୍ଭୀରକୁ ଧରିବାକୁ ବନ ବିଭାଗର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ବଲାଙ୍ଗୀର ଦେଓଗାଁ ତୁଷୁରା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ତେଲ ନଦୀରେ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ବୁଲୁ ଥିବାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମେ ତୁଷୁରା ନିକଟ ତୁର୍ଲା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ତେଲ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଲୋକେ ଏହି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖି ଥିଲେ । କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ତେଲ ନଦିର ଶାଖା ନଦୀ ସଂଗୋଡ ନଦୀରେ ଏହି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଲୋକେ ଦେଖିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ତୁଷୁରା ନିକଟସ୍ଥ ନଦୀର ପମ୍ପ ହାଉସ ଓ ଏବେ ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ଜରାସିଂହା ତୁଷୁରା ରାସ୍ତାର ସଙ୍ଗୋଡ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଏହି କୁମ୍ଭୀର ପୁଣି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି । ନଦୀରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭୀରଟି ବ୍ରିଜ୍ ଖମ୍ୱ ତଳେ ଜମିଥିବା ପାଣିରେ ଥିବା ଲୋକେ ଦେଖିଥିଲେ ।
ସେପଟେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏଠି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଇ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଠେଙ୍ଗା ପଥର ମାରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଗତ କାଲିଠୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ଏବଂ ନଦୀ ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ତଥା ଆଖ ପାଖ ଗ୍ରାମରେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ଘୋଷଣା କରୁଛି । ସେହିପରି ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଜାଲ ନେଇ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଧରିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କ ଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୁମ୍ଭୀର ପାଖକୁ ଯିବା ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଭିଜନ ଏସିଏଫ୍ ମାନସ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘ଲୋକ ଆମକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ସଂପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଆମ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ ପଠାଇଥିଲୁ । ଲୋକଙ୍କୁ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ଆମେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛୁ । ସେହିପରି ପ୍ରଥମେ ତେଲ ନଦୀ ଓ ପରେ ତାର ଶାଖା ନଦୀ ସଙ୍ଗୋଡରେ ହିଁ କୁମ୍ଭୀର ଥିବାର ଖବର ଆସିଛି । ଏହା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛୁ ।’ ଲୋକ ବିପଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୁମ୍ଭୀର ପାଖକୁ ନଯିବାକୁ ଆମେ ଅପିଲ କରୁଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଏହିଭଳି ସଇଁନ୍ତଳା ଓ ବେଲଗାଁ ଟିଟିଲାଗଡ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭୀର ଥିବାର କିଛି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ବନ ବିଭାଗ ତାର ତଦନ୍ତରେ ସେ ସବୁ ଏଆଇ ଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି କୁମ୍ଭୀର ଖବରକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ ବିଭାଗ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ହେଲେ କୁମ୍ଭୀର ଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଗୁହାଳ ପରେ ପୋଖରୀରେ ପଶିଲା କୁମ୍ଭୀର, ଉଦ୍ଧାର କରି ବନବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର
ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା 4 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ମଗର କୁମ୍ଭୀର, ଉଦ୍ଧାର କଲା ମାଲକାନଗିରି ବନ ବିଭାଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର