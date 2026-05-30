Watch Video: କେଦାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ CJI ଜଷ୍ଟିସ ସୁର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ - CJI SURYA KANT VISITS KEDARNATH

କେଦାରନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସପରିବାର ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୁର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ (PTI)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 30, 2026 at 4:00 PM IST

CJI SURYA KANT VISITS KEDARNATH , କେଦାରନାଥ (ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ):  ଆଜି (ଶନିବାର) ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସପରିବାର ସହିତ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୁର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ । ସେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଚାରିଧାମ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି କେଦାରନାଥ ଧାମ । ଏହା ସହିତ ଦ୍ବାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ଚଳିତବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ନିକଟରେ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଅସରପା ବୟାନ ପାଇଁ ସେ ବିବାଦରେ ରହିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।  

"ଦେଶରେ କିଛି ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବୃତ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ବନାନ୍ତି, ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି," ବୋଲି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ବୟାନ ଦେଶର ଯୁବପିଢି ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ।

ETV Bharat Odisha Team

