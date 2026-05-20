WATCH LIVE: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ - CHSE ODISHA

ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 20, 2026 at 12:37 PM IST

Updated : May 20, 2026 at 1:10 PM IST

ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CHSE) ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଇଛି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12.30ରେ CHSE କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପୁସ୍ତିକା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପରେ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ results.odisha.gov.in ଓ results.digilocker.gov.in ଲଗଇନ୍‌ କରି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କର ଫଳ ଜାଣିପାରିବେ । 

ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CHSE) ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବ ଏନ୍ ତିରୁମାଲା ନାୟକ, ସିଏଚଏସଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୃଣାଳକାନ୍ତି ଦାସ,ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମହାନ୍ତି, ସଚିବ ଶୁଭ୍ରାବାଳା ବେହେରା, ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ।

ଚଳିତବର୍ଷ କଳା ବିଭାଗରେ 2 ଲକ୍ଷ 54 ହଜାର 119ଜଣ, ବିଜ୍ଞାନରେ 1 ଲକ୍ଷ 13 ହଜାର 826, ବାଣିଜ୍ୟରେ 24 ହଜାର 289 ଜଣ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକରେ 5 ହଜାର 856 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ।

