ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା; ଭଲ ଫସଲ ଆଶାରେ ଗେଣ୍ଡାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲାଗି ହେଲା ଚିତଉ ପିଠା - ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 12, 2026 at 4:53 PM IST
ଖୋରଧା: ଆଜି ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା । ଘରେ ଘରେ ଚିତଉ ପିଠାର ଆସର । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ଏହି ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ,ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚିତା ଲାଗି କରାଯାଏ । ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପର୍ବ ନୁହେଁ,ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ମଧ୍ୟ । ଯାହା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ । ଏହି ଦିନ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଧାନ ଜମିରେ ଗେଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚିତଉ ପିଠା ପୋତିବାର ଏକ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ରହିଛି ।
ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ, କ୍ଷେତରେ ଥିବା ଗେଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚିତଉ ପିଠା ଦିଆଗଲେ ସେମାନେ ଫସଲର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଚାଷୀର ପାଦକୁ କାଟି କ୍ଷତାକ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ଭଲ ଅମଳ ଓ ଚାଷର ସୁରକ୍ଷା କାମନା କରି ଚାଷୀମାନେ ଏହି ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ଘରେ ଘରେ ଚିତଉ ପିଠାର ସୁଗନ୍ଧ, ପୂଜାପାଠ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦମୟ କରିଥାଏ । ଏହି ପର୍ବ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କୃଷି, ଧର୍ମ, ପରମ୍ପରା ଓ ଲୋକବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ । ଏହି ପରମ୍ପରା କାହିଁକି କେଉଁ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିଛି । ଯାହାକୁ ଖୋରଧା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ ଜଣେ ମହିଳା ଚାଷୀ ନଳିନୀପ୍ରଭା ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ । ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଓଲାଗି ହୋଇଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚିତା ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଲାଗି ହେବେ । ସେହିଭଳି ଚାଷୀ ନିଜ କ୍ଷେତରେ କାମ କଲାବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ । ଚାଷୀମାନେ ପାଣି କାଦୁଅରେ ରୁଆ, ବେଉସା ସବୁ କରିଥାନ୍ତି । ପାଣିରେ ଗେଣ୍ଡା, ଶାମୁକା ଭଳି ଅନେକ ଜୀବ ଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଚାଷୀ ଗେଣ୍ଡା ଓ ଶାମୁକାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମିରେ ଚିତଉ ପିଠା ପୋତିଥାଏ ।"
ଅନ୍ୟଜଣେ ଚାଷୀ କେଳୁ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି," ଆଜି ଚିତଉ ଅମାବାସ୍ୟା । ଆମେ ଭରଷା ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଜି ଜମିରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡେଇ ଚିତଉ ପିଠା ପୋତିଥାଉ । ଭଲ ଫସଲ ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି କରୁଛୁ । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା
ଖୋରଧା: ଆଜି ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା । ଘରେ ଘରେ ଚିତଉ ପିଠାର ଆସର । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ଏହି ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ,ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚିତା ଲାଗି କରାଯାଏ । ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପର୍ବ ନୁହେଁ,ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ମଧ୍ୟ । ଯାହା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ । ଏହି ଦିନ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଧାନ ଜମିରେ ଗେଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚିତଉ ପିଠା ପୋତିବାର ଏକ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ରହିଛି ।
ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ, କ୍ଷେତରେ ଥିବା ଗେଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚିତଉ ପିଠା ଦିଆଗଲେ ସେମାନେ ଫସଲର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଚାଷୀର ପାଦକୁ କାଟି କ୍ଷତାକ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ଭଲ ଅମଳ ଓ ଚାଷର ସୁରକ୍ଷା କାମନା କରି ଚାଷୀମାନେ ଏହି ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ଘରେ ଘରେ ଚିତଉ ପିଠାର ସୁଗନ୍ଧ, ପୂଜାପାଠ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦମୟ କରିଥାଏ । ଏହି ପର୍ବ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କୃଷି, ଧର୍ମ, ପରମ୍ପରା ଓ ଲୋକବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ । ଏହି ପରମ୍ପରା କାହିଁକି କେଉଁ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିଛି । ଯାହାକୁ ଖୋରଧା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ ଜଣେ ମହିଳା ଚାଷୀ ନଳିନୀପ୍ରଭା ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ । ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଓଲାଗି ହୋଇଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚିତା ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଲାଗି ହେବେ । ସେହିଭଳି ଚାଷୀ ନିଜ କ୍ଷେତରେ କାମ କଲାବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ । ଚାଷୀମାନେ ପାଣି କାଦୁଅରେ ରୁଆ, ବେଉସା ସବୁ କରିଥାନ୍ତି । ପାଣିରେ ଗେଣ୍ଡା, ଶାମୁକା ଭଳି ଅନେକ ଜୀବ ଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଚାଷୀ ଗେଣ୍ଡା ଓ ଶାମୁକାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମିରେ ଚିତଉ ପିଠା ପୋତିଥାଏ ।"
ଅନ୍ୟଜଣେ ଚାଷୀ କେଳୁ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି," ଆଜି ଚିତଉ ଅମାବାସ୍ୟା । ଆମେ ଭରଷା ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଜି ଜମିରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡେଇ ଚିତଉ ପିଠା ପୋତିଥାଉ । ଭଲ ଫସଲ ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି କରୁଛୁ । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା