ETV Bharat / Videos

ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା; ଭଲ ଫସଲ ଆଶାରେ ଗେଣ୍ଡାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲାଗି ହେଲା ଚିତଉ ପିଠା - ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଆଜି ପବିତ୍ର ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 12, 2026 at 4:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋରଧା: ଆଜି ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା । ଘରେ ଘରେ ଚିତଉ ପିଠାର ଆସର । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ଏହି ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ,ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚିତା ଲାଗି କରାଯାଏ । ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପର୍ବ ନୁହେଁ,ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ମଧ୍ୟ । ଯାହା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ । ଏହି ଦିନ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଧାନ ଜମିରେ ଗେଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚିତଉ ପିଠା ପୋତିବାର ଏକ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ରହିଛି ।  

ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ, କ୍ଷେତରେ ଥିବା ଗେଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚିତଉ ପିଠା ଦିଆଗଲେ ସେମାନେ ଫସଲର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଚାଷୀର ପାଦକୁ କାଟି କ୍ଷତାକ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ଭଲ ଅମଳ ଓ ଚାଷର ସୁରକ୍ଷା କାମନା କରି ଚାଷୀମାନେ ଏହି ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ଘରେ ଘରେ ଚିତଉ ପିଠାର ସୁଗନ୍ଧ, ପୂଜାପାଠ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦମୟ କରିଥାଏ । ଏହି ପର୍ବ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କୃଷି, ଧର୍ମ, ପରମ୍ପରା ଓ ଲୋକବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ । ଏହି ପରମ୍ପରା କାହିଁକି କେଉଁ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିଛି । ଯାହାକୁ ଖୋରଧା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । 

ଏହି ଅବସରରେ ଜଣେ ମହିଳା ଚାଷୀ ନଳିନୀପ୍ରଭା ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ । ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଓଲାଗି ହୋଇଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚିତା ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଲାଗି ହେବେ । ସେହିଭଳି ଚାଷୀ ନିଜ କ୍ଷେତରେ କାମ କଲାବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ । ଚାଷୀମାନେ ପାଣି କାଦୁଅରେ ରୁଆ, ବେଉସା ସବୁ କରିଥାନ୍ତି । ପାଣିରେ ଗେଣ୍ଡା, ଶାମୁକା ଭଳି ଅନେକ ଜୀବ ଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଚାଷୀ ଗେଣ୍ଡା ଓ ଶାମୁକାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମିରେ ଚିତଉ ପିଠା ପୋତିଥାଏ ।" 

ଅନ୍ୟଜଣେ ଚାଷୀ କେଳୁ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି," ଆଜି ଚିତଉ ଅମାବାସ୍ୟା । ଆମେ ଭରଷା ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଜି ଜମିରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡେଇ ଚିତଉ ପିଠା ପୋତିଥାଉ । ଭଲ ଫସଲ ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି କରୁଛୁ । "
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚିତାଲାଗି ନୀତି, ୫ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

ଖୋରଧା: ଆଜି ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା । ଘରେ ଘରେ ଚିତଉ ପିଠାର ଆସର । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ଏହି ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ,ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚିତା ଲାଗି କରାଯାଏ । ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପର୍ବ ନୁହେଁ,ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ମଧ୍ୟ । ଯାହା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ । ଏହି ଦିନ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଧାନ ଜମିରେ ଗେଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚିତଉ ପିଠା ପୋତିବାର ଏକ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ରହିଛି ।  

ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ, କ୍ଷେତରେ ଥିବା ଗେଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚିତଉ ପିଠା ଦିଆଗଲେ ସେମାନେ ଫସଲର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଚାଷୀର ପାଦକୁ କାଟି କ୍ଷତାକ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ଭଲ ଅମଳ ଓ ଚାଷର ସୁରକ୍ଷା କାମନା କରି ଚାଷୀମାନେ ଏହି ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ଘରେ ଘରେ ଚିତଉ ପିଠାର ସୁଗନ୍ଧ, ପୂଜାପାଠ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦମୟ କରିଥାଏ । ଏହି ପର୍ବ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କୃଷି, ଧର୍ମ, ପରମ୍ପରା ଓ ଲୋକବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ । ଏହି ପରମ୍ପରା କାହିଁକି କେଉଁ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିଛି । ଯାହାକୁ ଖୋରଧା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । 

ଏହି ଅବସରରେ ଜଣେ ମହିଳା ଚାଷୀ ନଳିନୀପ୍ରଭା ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ । ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଓଲାଗି ହୋଇଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚିତା ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଲାଗି ହେବେ । ସେହିଭଳି ଚାଷୀ ନିଜ କ୍ଷେତରେ କାମ କଲାବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ । ଚାଷୀମାନେ ପାଣି କାଦୁଅରେ ରୁଆ, ବେଉସା ସବୁ କରିଥାନ୍ତି । ପାଣିରେ ଗେଣ୍ଡା, ଶାମୁକା ଭଳି ଅନେକ ଜୀବ ଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଚାଷୀ ଗେଣ୍ଡା ଓ ଶାମୁକାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମିରେ ଚିତଉ ପିଠା ପୋତିଥାଏ ।" 

ଅନ୍ୟଜଣେ ଚାଷୀ କେଳୁ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି," ଆଜି ଚିତଉ ଅମାବାସ୍ୟା । ଆମେ ଭରଷା ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଜି ଜମିରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡେଇ ଚିତଉ ପିଠା ପୋତିଥାଉ । ଭଲ ଫସଲ ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି କରୁଛୁ । "
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚିତାଲାଗି ନୀତି, ୫ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

For All Latest Updates

TAGGED:

CHITAU PITHA
CHITALAGI AMAVASYA ODISHA
FAMOUS FESTIVAL ODISHA
ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା
CHITALAGI AMAVASYA

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

'Aam Ganjam Swachh Ganjam' campaign gives message of patriotism to cleanliness, District Collector distributes tricolor at every door

ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଶପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ‘ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗଞ୍ଜାମ’ ଅଭିଯାନ, ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବିତରଣ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

August 11, 2026 at 9:10 PM IST
humanity shown

ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଦେଖାଇଲେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ ସାଧାରଣଜନତା

August 11, 2026 at 6:01 PM IST
ANUGOLA RENGALI DAM

Watch: ଖୋଲିଲା ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ, ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ଭୟ

August 10, 2026 at 1:11 PM IST
Shavan sombar Kanwariyas at Lingaraj Temple

ଶ୍ରାବଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରରେ ଶିବମୟ ଶୈବପୀଠ, ଲିଙ୍ଗରାଜରେ କାଉଡିଆଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ

August 10, 2026 at 12:20 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.