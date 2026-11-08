ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇଲେ, ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ଗୀତରେ ଝୁମିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 8, 2026 at 10:14 PM IST
ବସ୍ତର (ଛତିଶଗଡ଼): ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବାର ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖି, ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଛତିଶଗଡ଼ର ବସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ନିୟୋଜିତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏକଦା ନକ୍ସଲଙ୍କ ଗଡ଼ ଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ଆବୁଝମାଡ଼ (Abujhmad) ଏବଂ ବସ୍ତରରେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡ୍ କରଣପୁରସ୍ଥିତ କୋବ୍ରା ଅପରେସନ୍ ବେସ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କ୍ୟାମ୍ପରେ ସହିଦ ସିଆରପିଏଫ୍ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ଗୀତରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
ଏକଦା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ନକ୍ସଲ ଗଡ଼ ଭାବେ ବିବେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ପରିବେଶ "ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ" ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକକମ୍ପି ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ।
ବସ୍ତର (ଛତିଶଗଡ଼): ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବାର ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖି, ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଛତିଶଗଡ଼ର ବସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ନିୟୋଜିତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏକଦା ନକ୍ସଲଙ୍କ ଗଡ଼ ଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ଆବୁଝମାଡ଼ (Abujhmad) ଏବଂ ବସ୍ତରରେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡ୍ କରଣପୁରସ୍ଥିତ କୋବ୍ରା ଅପରେସନ୍ ବେସ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କ୍ୟାମ୍ପରେ ସହିଦ ସିଆରପିଏଫ୍ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ଗୀତରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
ଏକଦା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ନକ୍ସଲ ଗଡ଼ ଭାବେ ବିବେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ପରିବେଶ "ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ" ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକକମ୍ପି ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ।