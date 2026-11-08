ETV Bharat / Videos

ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇଲେ, ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ଗୀତରେ ଝୁମିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇଲେ, ପାରମ୍ପାରିକ ଆଦିବାସୀ ଗୀତରେ ଝୁମିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 8, 2026 at 10:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବସ୍ତର (ଛତିଶଗଡ଼): ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବାର ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖି, ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଛତିଶଗଡ଼ର ବସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ନିୟୋଜିତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏକଦା ନକ୍ସଲଙ୍କ ଗଡ଼ ଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।

ଆବୁଝମାଡ଼ (Abujhmad) ଏବଂ ବସ୍ତରରେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡ୍ କରଣପୁରସ୍ଥିତ କୋବ୍ରା ଅପରେସନ୍ ବେସ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କ୍ୟାମ୍ପରେ ସହିଦ ସିଆରପିଏଫ୍ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ଗୀତରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

ଏକଦା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ନକ୍ସଲ ଗଡ଼ ଭାବେ ବିବେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ପରିବେଶ "ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ" ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକକମ୍ପି ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ୨,୫୦୦ ଦୀପରେ ୨୫ ଫୁଟର ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ବସ୍ତର (ଛତିଶଗଡ଼): ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବାର ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖି, ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଛତିଶଗଡ଼ର ବସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ନିୟୋଜିତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏକଦା ନକ୍ସଲଙ୍କ ଗଡ଼ ଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।

ଆବୁଝମାଡ଼ (Abujhmad) ଏବଂ ବସ୍ତରରେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡ୍ କରଣପୁରସ୍ଥିତ କୋବ୍ରା ଅପରେସନ୍ ବେସ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କ୍ୟାମ୍ପରେ ସହିଦ ସିଆରପିଏଫ୍ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ଗୀତରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

ଏକଦା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ନକ୍ସଲ ଗଡ଼ ଭାବେ ବିବେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ପରିବେଶ "ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ" ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକକମ୍ପି ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ୨,୫୦୦ ଦୀପରେ ୨୫ ଫୁଟର ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ

For All Latest Updates

TAGGED:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି
ଛତିଶଗଡରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ବସ୍ତରରେ ଦୀପାବଳି ପାଳିଲେ ମୋଦି
PM MODI IN BASTAR
SECURITY PERSONNEL DANCE

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

FIRE CRACKERS MARKET

ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି; ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବଜାରରେ ଚାଲିଛି ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ, ସବୁଜ ବାଣ କିଣିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି

November 8, 2026 at 1:10 PM IST
Jammu-Srinagar Vande Bharat Offers Breathtaking Sunrise Visuals

Watch: ଜମ୍ମୁ-ଶ୍ରୀନଗର ବନ୍ଦେ ଭାରତରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ

November 8, 2026 at 10:49 AM IST
Sand artist Sudarsan Pattnaik creates sand sculpture at Puri Beach to mark 99th birthday of veteran BJP leader Lal Krishna Advani

'ଭାରତ ରତ୍ନ' ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ୯୯ତମ ଜନ୍ମଦିନ, ବାଲୁକା କଳାରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ

November 8, 2026 at 7:20 AM IST
Padma Shri Sudarsan Pattnaik Diwali sand art conveys message to celebrate green Diwali

ବାଲୁକା କଳାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦୀପାବଳି ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସବୁଜ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ

November 7, 2026 at 9:51 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.