ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଛଟ୍ ମହାପର୍ବ, 'ନାହାୟ-ଖାୟ' ପାଳିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ - CHHATH FESTIVAL 2025
Published : October 25, 2025 at 9:14 PM IST
Mahaparv Chhat Puja Begins ପାଟନା: ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପବିତ୍ର ଛଟ୍ ପୂଜା । ଚାରି ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏହା ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଜି(ଶନିବାର) ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ 'ନାହାୟ-ଖାୟ' କୁହାଯାଏ । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପାଟନାର ଗଙ୍ଗାନଦୀକୂଳରେ JP ସେତୁ ଘାଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
'ନାହାୟ-ଖାୟ' ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରତଧାରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ରତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ବ୍ରତୀମାନେ ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାନ୍ତି । ଗାଧୋଇ ଇଶ୍ବରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନିଜ ଘରେ ଚାଉଳ, ଡ଼ାଲି ଓ ପରିବା ମିଶାଇ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସାତ୍ତ୍ବିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ।
ସ୍ବାମୀ ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଶୁଭ ମନାସନ୍ତି:
ଜଣେ ମହିଳା ଭକ୍ତ ନିଲମ୍ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "'ନାହାୟ-ଖାୟ' ପରମ୍ପରାଟି ନିଜର ସ୍ବାମୀ ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଶୁଭ ହେବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ । ଛଟ୍ ପୂଜା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ମୂଖ୍ୟ ପର୍ବ ଅଟେ । ଆଜି ଆମେ 'ନାହାୟ-ଖାୟ' ପାଳନ କରିଥିଲୁ ।
ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ କରାଯାଏ:
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା ଭକ୍ତ ରବି ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି,"ଛଟ୍ ପୂଜା ଛଟ ମହାପର୍ବ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏହା କେବଳ ବିହାର ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ଭାରତରେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଏହି ପର୍ବ ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଏହା ଶରୀର ଓ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ, ଯାହା ପରିବାରରେ ସୁଖଶାନ୍ତି ଆଣିଥାଏ ।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଛଟ୍ ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ:
ଏହି ପର୍ବଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଛଟୀ ମା'ଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ । ଏହା ଶୁଦ୍ଧତା, କୃତଜ୍ଞତା ଓ ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ । ପାଖାପାଖି 20 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏହି ପର୍ବରେ ଭାଗ ନେବେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଅକ୍ଟୋବର 25 ତାରିଖରୁ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ ହେବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ
