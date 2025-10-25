ETV Bharat / Videos

ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଛଟ୍ ମହାପର୍ବ, 'ନାହାୟ-ଖାୟ' ପାଳିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ - CHHATH FESTIVAL 2025

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 25, 2025 at 9:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Mahaparv Chhat Puja Begins ପାଟନା: ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପବିତ୍ର ଛଟ୍ ପୂଜା । ଚାରି ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏହା ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଜି(ଶନିବାର) ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ 'ନାହାୟ-ଖାୟ' କୁହାଯାଏ । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପାଟନାର ଗଙ୍ଗାନଦୀକୂଳରେ JP ସେତୁ ଘାଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

'ନାହାୟ-ଖାୟ' ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରତଧାରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ରତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ବ୍ରତୀମାନେ ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାନ୍ତି । ଗାଧୋଇ ଇଶ୍ବରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନିଜ ଘରେ ଚାଉଳ, ଡ଼ାଲି ଓ ପରିବା ମିଶାଇ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସାତ୍ତ୍ବିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ।  

ସ୍ବାମୀ ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଶୁଭ ମନାସନ୍ତି:

ଜଣେ ମହିଳା ଭକ୍ତ ନିଲମ୍ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "'ନାହାୟ-ଖାୟ' ପରମ୍ପରାଟି ନିଜର ସ୍ବାମୀ ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଶୁଭ ହେବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ । ଛଟ୍ ପୂଜା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ମୂଖ୍ୟ ପର୍ବ ଅଟେ । ଆଜି ଆମେ 'ନାହାୟ-ଖାୟ' ପାଳନ କରିଥିଲୁ ।

ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ କରାଯାଏ:

ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା ଭକ୍ତ ରବି ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି,"ଛଟ୍ ପୂଜା ଛଟ ମହାପର୍ବ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏହା କେବଳ ବିହାର ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ଭାରତରେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଏହି ପର୍ବ ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଏହା ଶରୀର ଓ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ, ଯାହା ପରିବାରରେ ସୁଖଶାନ୍ତି ଆଣିଥାଏ ।  

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:  ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀ

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଛଟ୍ ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ:

ଏହି ପର୍ବଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଛଟୀ ମା'ଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ । ଏହା ଶୁଦ୍ଧତା, କୃତଜ୍ଞତା ଓ ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ । ପାଖାପାଖି 20 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏହି ପର୍ବରେ ଭାଗ ନେବେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଅକ୍ଟୋବର 25 ତାରିଖରୁ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ ହେବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

Mahaparv Chhat Puja Begins ପାଟନା: ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପବିତ୍ର ଛଟ୍ ପୂଜା । ଚାରି ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏହା ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଜି(ଶନିବାର) ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ 'ନାହାୟ-ଖାୟ' କୁହାଯାଏ । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପାଟନାର ଗଙ୍ଗାନଦୀକୂଳରେ JP ସେତୁ ଘାଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

'ନାହାୟ-ଖାୟ' ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରତଧାରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ରତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ବ୍ରତୀମାନେ ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାନ୍ତି । ଗାଧୋଇ ଇଶ୍ବରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନିଜ ଘରେ ଚାଉଳ, ଡ଼ାଲି ଓ ପରିବା ମିଶାଇ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସାତ୍ତ୍ବିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ।  

ସ୍ବାମୀ ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଶୁଭ ମନାସନ୍ତି:

ଜଣେ ମହିଳା ଭକ୍ତ ନିଲମ୍ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "'ନାହାୟ-ଖାୟ' ପରମ୍ପରାଟି ନିଜର ସ୍ବାମୀ ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଶୁଭ ହେବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ । ଛଟ୍ ପୂଜା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ମୂଖ୍ୟ ପର୍ବ ଅଟେ । ଆଜି ଆମେ 'ନାହାୟ-ଖାୟ' ପାଳନ କରିଥିଲୁ ।

ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ କରାଯାଏ:

ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା ଭକ୍ତ ରବି ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି,"ଛଟ୍ ପୂଜା ଛଟ ମହାପର୍ବ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏହା କେବଳ ବିହାର ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ଭାରତରେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଏହି ପର୍ବ ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଏହା ଶରୀର ଓ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ, ଯାହା ପରିବାରରେ ସୁଖଶାନ୍ତି ଆଣିଥାଏ ।  

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:  ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀ

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଛଟ୍ ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ:

ଏହି ପର୍ବଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଛଟୀ ମା'ଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ । ଏହା ଶୁଦ୍ଧତା, କୃତଜ୍ଞତା ଓ ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ । ପାଖାପାଖି 20 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏହି ପର୍ବରେ ଭାଗ ନେବେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଅକ୍ଟୋବର 25 ତାରିଖରୁ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ ହେବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHATH PUJA IN PATNA 2025
CHHATH PUJA 2025
CHHATH PUJA DATE AND TIMININGS 2025
CHHATH PUJA
CHHATH FESTIVAL 2025

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

BHADRAK KALI PUJA

ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀ

October 21, 2025 at 6:12 PM IST
jajpur maa shyama kali puja

ମା' ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଯାଜପୁର, ଶେଷ ହେଲା କଳସ ବିସର୍ଜନ

October 21, 2025 at 2:29 PM IST
TERRACOTTA LAMP DEMAND HIGH

ଦୀପାବଳିରେ ମାଟି ଦୀପର ଚାହିଦା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ

October 20, 2025 at 10:17 AM IST
Sand Artist Sudarshan Patnaik Extends Diwali Greetings With Beautiful Sand art

1000 ଦୀପରେ ବାଲୁକା କଳା, ଦୀପାବଳି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ

October 20, 2025 at 8:53 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.