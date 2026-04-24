Watch: ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଡ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା: SOP ଆସିଛି, ମନରୁ ଭୟ ଯାଇନି - CENSUS OFFICER DEMANDS PROTECTION
Published : April 24, 2026 at 2:55 PM IST
ନିମାପଡ଼ା: ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଓ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ାରେ ନିୟୋଜିତ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀମାନେ । ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନଗଣନା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର SOP ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
ଏନେଇ ନିମାପଡ଼ାର ଜଣେ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି,"ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଘରକୁ ଘର ବୁଲୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି । କାମାକ୍ଷାନଗରରେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯିବା ସହ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଜନଗଣନା କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସରକାର ଉଚିତ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜନଗଣନାର ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ । ଯଦି ଜନଗଣନା କର୍ମୀମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣିବେ, ତେବେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା
