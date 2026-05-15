CBSE 12th Result: 12 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇ ଦେଶ ସେବା କରିବି: ବିଶ୍ବରଞ୍ଜନ ଜୁଝାରସିଂହ - CBSE RESULT 2026

‘12 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇ ଦେଶ ସେବା କରିବି’: ବିଶ୍ବରଞ୍ଜନ ଜୁଝାରସିଂହ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 15, 2026 at 11:52 AM IST

1 Min Read
ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ‘ଦୈନିକ ୧୦ ରୁ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିଛି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇ ଦେଶ ସେବା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି’.... ସିବିଏସଇ ଦ୍ବାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ 99 ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ରଖି ଆଗରେ ଥିବା ବିଶ୍ବରଞ୍ଜନ ଜୁଝାରସିଂହ ଇଟିଭି ଭାରତରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି । 

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଗତ ମେ’ 13ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆର୍ଯ୍ୟବ୍ରତ ଆନସିଏଣ୍ଟ ଏକାଡେମିର ଛାତ୍ର ବିଶ୍ବରଞ୍ଜନ ଜୁଝାରସିଂହ 99 ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ରଖି ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳର ରଘୁନାଥ ଜୁଝାରସିଂହ ଓ ରୀନାରାଣୀଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ଵରଞ୍ଜନ । ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଆଥଲେଟ ଭାବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସୁନାମ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । 

ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ବରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ମା'ବାପା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ଯକ୍ଷା, ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପିକା, ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି । ୯୯ ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ରଖିବା ମୋ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ । ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ନ ଥିଲେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇ ନଥାନ୍ତି । ଯାହା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲି । ଦୈନିକ ୧୦ରୁ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ।’ 

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ବରଞ୍ଜନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବ ବୋଲି ଆଶା ଥିଲା, ତେବେ ସେ ୯୯ ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ରଖିଥ‌ିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ମା' ବାପା କହିଛନ୍ତି ।

