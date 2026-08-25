ବୈତରଣୀ ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଗଲା କାର୍, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ - ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବନ୍ୟା ଯାଜପୁର
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 25, 2026 at 1:31 PM IST
ଯାଜପୁର: ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଦରଭା- ଓଲଭର ରାସ୍ତାରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ଏକ କାର ସହ ୨ ଜଣ ଭାସିଯାଇଥିଲେ । ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସ କ୍ରମେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମେତ କାର୍କୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ବରହି ଗ୍ରାମର ପ୍ରଫୁଲ ସାହୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ । ଫେରିବା ବେଳେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ପଞ୍ଚମଥର ପାଇଁ ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଦରଭା - ଓଲଭର ରାସ୍ତାରେ ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ । ସେ ଏକ ଅଲ୍ଟୋ କାରରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ମଙ୍ଗଳପୁର ବଜାରରୁ - ଦରଭା ଦେଇ ଓଲଭର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ । ଦରଭା ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ସ୍ରୋତ ଅଧିକ ଥିବାରୁ କାର୍ଟି ରାସ୍ତା ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ପୋଖରୀକୁ ଭାସିଯାଇଥିଲା ଓ ସେଠାରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲା ।
ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟ ୪ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାହିତ ହେଉଥିବାବେଳେ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଭାସିଯାଇଥିବା କାରରେ ଚାନ୍ଦବାଲିର ବରହି ଗ୍ରାମର ପ୍ରଫୁଲ ସାହୁ (୩୨) ଓ ଡ୍ରାଇଭର ରମେଶ ଦାଶ (୪୬) ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଦରଭା ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ମାନସ ସାହାଣୀ ପହଂଚି ୨ ଜଣଙ୍କୁ କାରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦଶରଥପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କର୍ଯ୍ୟ କରି କାର୍ଟିକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବାହାରକୁ ଆଣିଥିଲା । ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଓଲଭର ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର
ଯାଜପୁର: ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଦରଭା- ଓଲଭର ରାସ୍ତାରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ଏକ କାର ସହ ୨ ଜଣ ଭାସିଯାଇଥିଲେ । ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସ କ୍ରମେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମେତ କାର୍କୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ବରହି ଗ୍ରାମର ପ୍ରଫୁଲ ସାହୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ । ଫେରିବା ବେଳେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ପଞ୍ଚମଥର ପାଇଁ ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଦରଭା - ଓଲଭର ରାସ୍ତାରେ ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ । ସେ ଏକ ଅଲ୍ଟୋ କାରରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ମଙ୍ଗଳପୁର ବଜାରରୁ - ଦରଭା ଦେଇ ଓଲଭର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ । ଦରଭା ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ସ୍ରୋତ ଅଧିକ ଥିବାରୁ କାର୍ଟି ରାସ୍ତା ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ପୋଖରୀକୁ ଭାସିଯାଇଥିଲା ଓ ସେଠାରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲା ।
ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟ ୪ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାହିତ ହେଉଥିବାବେଳେ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଭାସିଯାଇଥିବା କାରରେ ଚାନ୍ଦବାଲିର ବରହି ଗ୍ରାମର ପ୍ରଫୁଲ ସାହୁ (୩୨) ଓ ଡ୍ରାଇଭର ରମେଶ ଦାଶ (୪୬) ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଦରଭା ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ମାନସ ସାହାଣୀ ପହଂଚି ୨ ଜଣଙ୍କୁ କାରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦଶରଥପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କର୍ଯ୍ୟ କରି କାର୍ଟିକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବାହାରକୁ ଆଣିଥିଲା । ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଓଲଭର ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର