ETV Bharat / Videos

ବୈତରଣୀ ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଗଲା କାର୍, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ - ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବନ୍ୟା ଯାଜପୁର

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ବୈତରଣୀ ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ 2ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଭାସିଗଲା କାର୍ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 25, 2026 at 1:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଯାଜପୁର: ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଦରଭା- ଓଲଭର ରାସ୍ତାରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ଏକ କାର ସହ ୨ ଜଣ ଭାସିଯାଇଥିଲେ । ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସ କ୍ରମେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମେତ କାର୍‌କୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି । 

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ବରହି ଗ୍ରାମର ପ୍ରଫୁଲ ସାହୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ । ଫେରିବା ବେଳେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ପଞ୍ଚମଥର ପାଇଁ ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଦରଭା - ଓଲଭର ରାସ୍ତାରେ ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ । ସେ ଏକ ଅଲ୍ଟୋ କାରରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ମଙ୍ଗଳପୁର ବଜାରରୁ - ଦରଭା ଦେଇ ଓଲଭର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ । ଦରଭା ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ସ୍ରୋତ ଅଧିକ ଥିବାରୁ କାର୍‌ଟି ରାସ୍ତା ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ପୋଖରୀକୁ ଭାସିଯାଇଥିଲା ଓ ସେଠାରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲା ।

ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟ ୪ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାହିତ ହେଉଥିବାବେଳେ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଭାସିଯାଇଥିବା କାରରେ ଚାନ୍ଦବାଲିର ବରହି ଗ୍ରାମର ପ୍ରଫୁଲ ସାହୁ (୩୨) ଓ ଡ୍ରାଇଭର ରମେଶ ଦାଶ (୪୬) ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଦରଭା ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ମାନସ ସାହାଣୀ ପହଂଚି ୨ ଜଣଙ୍କୁ କାରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦଶରଥପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କର୍ଯ୍ୟ କରି କାର୍‌ଟିକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବାହାରକୁ ଆଣିଥିଲା । ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଓଲଭର ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି ।
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଘର; ଉଜୁଡ଼ା ବାସସ୍ଥାନକୁ ସଜାଡ଼ିବେ କେମିତି, ଚିନ୍ତାରେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ

ମିଳିଲାନି ଡ଼ଙ୍ଗା, ଅସୁସ୍ଥ ଜେଜେ ମାଆକୁ ଟିୟୁବରେ ଭସାଇ ଘରକୁ ଆଣିଲା ନାତି

କର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ କିନ୍ନର, ଛାତିଏ ପାଣିରେ ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁରରେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

ଯାଜପୁର: ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଦରଭା- ଓଲଭର ରାସ୍ତାରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ଏକ କାର ସହ ୨ ଜଣ ଭାସିଯାଇଥିଲେ । ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସ କ୍ରମେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମେତ କାର୍‌କୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି । 

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ବରହି ଗ୍ରାମର ପ୍ରଫୁଲ ସାହୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ । ଫେରିବା ବେଳେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ପଞ୍ଚମଥର ପାଇଁ ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଦରଭା - ଓଲଭର ରାସ୍ତାରେ ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ । ସେ ଏକ ଅଲ୍ଟୋ କାରରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ମଙ୍ଗଳପୁର ବଜାରରୁ - ଦରଭା ଦେଇ ଓଲଭର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ । ଦରଭା ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ସ୍ରୋତ ଅଧିକ ଥିବାରୁ କାର୍‌ଟି ରାସ୍ତା ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ପୋଖରୀକୁ ଭାସିଯାଇଥିଲା ଓ ସେଠାରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲା ।

ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟ ୪ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାହିତ ହେଉଥିବାବେଳେ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଭାସିଯାଇଥିବା କାରରେ ଚାନ୍ଦବାଲିର ବରହି ଗ୍ରାମର ପ୍ରଫୁଲ ସାହୁ (୩୨) ଓ ଡ୍ରାଇଭର ରମେଶ ଦାଶ (୪୬) ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଦରଭା ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ମାନସ ସାହାଣୀ ପହଂଚି ୨ ଜଣଙ୍କୁ କାରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦଶରଥପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କର୍ଯ୍ୟ କରି କାର୍‌ଟିକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବାହାରକୁ ଆଣିଥିଲା । ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଓଲଭର ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି ।
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଘର; ଉଜୁଡ଼ା ବାସସ୍ଥାନକୁ ସଜାଡ଼ିବେ କେମିତି, ଚିନ୍ତାରେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ

ମିଳିଲାନି ଡ଼ଙ୍ଗା, ଅସୁସ୍ଥ ଜେଜେ ମାଆକୁ ଟିୟୁବରେ ଭସାଇ ଘରକୁ ଆଣିଲା ନାତି

କର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ କିନ୍ନର, ଛାତିଏ ପାଣିରେ ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁରରେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

For All Latest Updates

TAGGED:

CAR DROWNING ACCIDENT JAJPUR
DASHRATHPUR JAJPUR
JAJPUR CAR DROWNED IN FLOOD WATER
ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବନ୍ୟା ଯାଜପୁର
CAR SWEPT IN BAITARANI FLOOD WATER

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

vehicle of MLA and the BID stopped at Bangiri Nal Bridge

ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବ୍ରିଜ ଉପରେ 3 ଫୁଟର ପାଣି, ଜଳମଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଫସିଲା ବିଧାୟକ ଓ ବିଡିଓଙ୍କ ଗାଡି

August 24, 2026 at 7:57 PM IST
Shravan Last Monday Devotees Offers Holy water at Bhubaneswar Lingaraja Temple

ଶ୍ରାବଣ ଶେଷ ସୋମବାରରେ ଶିବମୟ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପୀଠ, ଜଳଲାଗି ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ

August 24, 2026 at 3:40 PM IST
Shravan Last Monday kaudias offer holy water at khordha atri baba hatakeswar temple

ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ଶେଷ ସୋମବାର; ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ହଟକେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳଲାଗି କଲେ କାଉଡ଼ିଆ

August 24, 2026 at 8:33 AM IST
Jajpur flood affected worried about how their damaged houses will be repaired

ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଘର; ଉଜୁଡ଼ା ବାସସ୍ଥାନକୁ ସଜାଡ଼ିବେ କେମିତି, ଚିନ୍ତାରେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ

August 23, 2026 at 1:08 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.