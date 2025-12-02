ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦ୍ବାଦଶୀ: 108 ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ତୃପ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ - BYANJAN DWADASHI CELEBRATION
Published : December 2, 2025 at 5:43 PM IST
କେନ୍ଦୁଝର: ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦ୍ଵାଦଶୀ ବା ଅଖଣ୍ଡ ଦ୍ଵାଦଶୀ ନାମରେ ପରିଚିତ । ଦ୍ବାପର ଯୁଗର ଲୋକକଥା ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏବି ପର୍ବ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି । ଆଜିର ଦିନରେ ଯଶୋଦା ମା’ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାନାଦି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିବାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି । ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଜିର ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦ୍ବାଦଶୀ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୁଏ ।
ଏହି ଦିବସକୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ସିଦ୍ଧ ମଠ ଠାରେ ବନଜାଗ ସମିତି ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି । ଏଥିରେ 108 ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନାଦି ଖାଦ୍ୟ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠା, ମିଠା, ଫଳ ସହ ଅନ୍ନ ଡାଲି ତରକାରୀ, କ୍ଷୀରି ଆଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଦୀର୍ଘ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଧରି ନିରନ୍ତର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦ୍ଵାଦଶୀ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବନଯାଗ ସମିତି ବଶିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ।
"ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦ୍ଵାଦଶୀ ସହରର ସଂସ୍କୃତି ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ସହର ତଥା ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ସ୍ଥାନରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ପାଇ ବହୁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା," ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁରେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ । ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭୋଗ ଲାଗିବା ପରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର
