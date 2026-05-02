ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଚମକିଲେ ମେକାନିକଙ୍କ ପୁଅ, 93.3% ନମ୍ବର ରଖି ବ୍ୟାସନଗର ପାଇଁ ଆଣିଲେ ଗୌରବ - JAJPUR BOY A1 GRADE

ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଚମକିଲେ ମେକାନିକଙ୍କ ପୁଅ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 2, 2026 at 9:50 PM IST

ଯାଜପୁର: ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି 2026 ମାଟ୍ରିକ ଫଳାଫଳ l ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ପାସ ହାର 95.33% l ତେବେ ବାଇକ୍ ମେକାନିକଙ୍କ ପୁଅ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 93.3 % ନମ୍ବର ରଖି ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ l ସରସ୍ବତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର ମଧୁସୂଦନର ଛାତ୍ର ମନୀଷ ଶର୍ମା 93.3 % ନମ୍ବର ରଖି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି l ସେହିପରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାସ ହାର ଭଲ ରହିଛି l ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 443ଟି ସ୍କୁଲରେ 26003 ଜଣ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 459 ଜଣ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ l 


ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ୍‌  1375 ଜଣ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଫେଲ ହେଇଥିବା ବେଳେ ଏ-୧- ୬୭,ଏ-୨-୫୮୨,ବି-୧- ୧୫୮୮,ବି-୨- ୩୩୫୩, ସି-୫୬୧୮, ଡି-୭୨୨୫, ଇ-୫୭୩୫,ଏଫ୍‌-୧୩୭୫ ପାସ୍‌ ହେଇଥିବା ବେଳେ ୧୨୧୦୨ ଛାତ୍ର ଓ 12067 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ପାସ କରିଛନ୍ତି । ମୋଟ୍‌  ୨୪୧୬୯ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାରେ ପାସ୍‌ ହାର- ୯୪.୬୨ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି l ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକଶ ପରେ କିଭଳି ରହିଛି ମାହାଲ କୃତି ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା । 

