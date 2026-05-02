ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶିତ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ - MATRIC EXAM RESULT 2026
Published : May 2, 2026 at 10:27 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଚଳିତବର୍ଷର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାଫଳ । ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୁସିର ମାହୋଲ । ଚଳିତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ପାସ ହାର 95.33 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ସେପଟେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ନୀଳକଣ୍ଠନଗର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଲଗାତାର ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହି ଧାରା ବଜାୟ ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ମୋଟ ୯୮ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏ -୧ ରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ୧୬୧ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏ-୨ , ୫୬ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବି-୧ ରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏସ୍.ମୋହନ ରାଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଚଳିତଥରର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶିତ ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ୫୮୨ ମାର୍କ ରଖି ୯୭ ପ୍ରତିଶତ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଚାରି ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ୫୮୦ ମାର୍କ ରଖି ୯୬.୬୬ ପ୍ରତିଶତ ରଖିଥିବା ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖୁସିରେ ମାହୋଲ ଦେଖାଯାଇଛି । ସେପଟେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡିଥିବା ବେଳେ ମିଠା ଖୁଆଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଯାଇଛି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ନୀଳକଣ୍ଠନଗର ସରସ୍ବତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଅବସରରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମ୍ବାଦଦାତା ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଚଳିତବର୍ଷର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାଫଳ । ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୁସିର ମାହୋଲ । ଚଳିତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ପାସ ହାର 95.33 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ସେପଟେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ନୀଳକଣ୍ଠନଗର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଲଗାତାର ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହି ଧାରା ବଜାୟ ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ମୋଟ ୯୮ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏ -୧ ରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ୧୬୧ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏ-୨ , ୫୬ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବି-୧ ରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏସ୍.ମୋହନ ରାଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଚଳିତଥରର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶିତ ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ୫୮୨ ମାର୍କ ରଖି ୯୭ ପ୍ରତିଶତ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଚାରି ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ୫୮୦ ମାର୍କ ରଖି ୯୬.୬୬ ପ୍ରତିଶତ ରଖିଥିବା ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖୁସିରେ ମାହୋଲ ଦେଖାଯାଇଛି । ସେପଟେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡିଥିବା ବେଳେ ମିଠା ଖୁଆଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଯାଇଛି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ନୀଳକଣ୍ଠନଗର ସରସ୍ବତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଅବସରରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମ୍ବାଦଦାତା ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।