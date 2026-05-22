ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲ ବଲିଉଡ୍ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମିକା ସିଂ - SINGER MIKA SINGH IN PURI
Published : May 22, 2026 at 8:50 PM IST
ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲ ବଲିଉଡ୍ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମିକା ସିଂ । ଭାରତର ଜଣାଶୁଣା ଗାୟକ ମିକା ସିଂ ଆଜି ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ମା' ବିମଳା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ । ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ନିଜ ହୃଦୟର କଥା ବଖାଣିଥିଲେ ।
ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଥିଲେ," ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି । ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ହେଲା । ଏହାସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂର୍ଲଭ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଯାହା ମାଗନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ଆଶା ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତି । ଏଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି । ଏଥିସହ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛି । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
