ETV Bharat / Videos

Watch: ପୁରୀ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Watch: ପୁରୀ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 21, 2026 at 1:44 PM IST

|

Updated : October 21, 2026 at 1:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା । ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗୋବିନ୍ଦା । ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କଲେ ।ଏହା ସହ ମା'ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବିମଳା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସେ । 

ଏହି ଅବସରରେ ଗୋବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି,"ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ମୁଁ ପୁରୀ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲି । ମୁଁ ଏହି ମାଟିକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି । ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ । ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ।"

ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦ ଅରୁଣ ଆହୁଜା ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ସକାଳୁ ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ସେ ଏକା ନୁହଁନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଆସିଥିବା କ୍ରିୟୁ ଦସସ୍ୟ ମାନେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ସେ ୧୯୮୦ ଏବଂ ୧୯୯୦ ଦଶକରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ, କମେଡି ଏବଂ ଅପୂର୍ବ ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀ ପାଇଁ ବଲିଉଡ୍‌ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଦଶହରାରେ 'ଜେଲର୍ ୨' ବମ୍ପର କଲେକ୍ସନ; ୬ଦିନରେ ୫୦୦ କୋଟି ପାର୍, ବନିଲା ୨୦୨୬ର 3ୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ 'ଲାଖବିନ୍ଧା' ନୀତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ 

ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା । ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗୋବିନ୍ଦା । ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କଲେ ।ଏହା ସହ ମା'ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବିମଳା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସେ । 

ଏହି ଅବସରରେ ଗୋବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି,"ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ମୁଁ ପୁରୀ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲି । ମୁଁ ଏହି ମାଟିକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି । ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ । ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ।"

ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦ ଅରୁଣ ଆହୁଜା ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ସକାଳୁ ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ସେ ଏକା ନୁହଁନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଆସିଥିବା କ୍ରିୟୁ ଦସସ୍ୟ ମାନେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ସେ ୧୯୮୦ ଏବଂ ୧୯୯୦ ଦଶକରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ, କମେଡି ଏବଂ ଅପୂର୍ବ ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀ ପାଇଁ ବଲିଉଡ୍‌ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଦଶହରାରେ 'ଜେଲର୍ ୨' ବମ୍ପର କଲେକ୍ସନ; ୬ଦିନରେ ୫୦୦ କୋଟି ପାର୍, ବନିଲା ୨୦୨୬ର 3ୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ 'ଲାଖବିନ୍ଧା' ନୀତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ 

Last Updated : October 21, 2026 at 1:56 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BOLLYWOOD ACTOR GOVINDA
PURI JAGANNTH TEMPLE
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗୋବିନ୍ଦା
ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା
GOVINDA PURI VISIT

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

DCM Kanak Vardhan Singh Deo performed Laakh Bindha ritual on Vijaya Dasami Balangir

ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ 'ଲାଖବିନ୍ଧା' ନୀତି

October 21, 2026 at 12:10 PM IST
Kumari Puja performed in kendrapara to honor the power of the Divine Feminine.

କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ନୁହେଁ, କୁମାରୀ କନ୍ୟାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିରାଜନ୍ତି ମା'; ମାତୃଶକ୍ତିର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା କୁଆଁରୀ ପୂଜା

October 21, 2026 at 10:53 AM IST
DHARMENDRA PRADHAN PURI VISIT

ଦୂର୍ଗାପୂଜା 2026; ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

October 20, 2026 at 5:21 PM IST
DURGA PUJA DHENKANAL

ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କୁଆଁରୀ ପୂଜା

October 20, 2026 at 3:23 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.