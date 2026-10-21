Watch: ପୁରୀ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 21, 2026 at 1:44 PM IST|
Updated : October 21, 2026 at 1:56 PM IST
ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା । ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗୋବିନ୍ଦା । ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କଲେ ।ଏହା ସହ ମା'ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବିମଳା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସେ ।
ଏହି ଅବସରରେ ଗୋବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି,"ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ମୁଁ ପୁରୀ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲି । ମୁଁ ଏହି ମାଟିକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି । ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ । ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ।"
ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦ ଅରୁଣ ଆହୁଜା ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ସକାଳୁ ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ସେ ଏକା ନୁହଁନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଆସିଥିବା କ୍ରିୟୁ ଦସସ୍ୟ ମାନେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ସେ ୧୯୮୦ ଏବଂ ୧୯୯୦ ଦଶକରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ, କମେଡି ଏବଂ ଅପୂର୍ବ ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀ ପାଇଁ ବଲିଉଡ୍ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଦଶହରାରେ 'ଜେଲର୍ ୨' ବମ୍ପର କଲେକ୍ସନ; ୬ଦିନରେ ୫୦୦ କୋଟି ପାର୍, ବନିଲା ୨୦୨୬ର 3ୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ 'ଲାଖବିନ୍ଧା' ନୀତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା । ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗୋବିନ୍ଦା । ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କଲେ ।ଏହା ସହ ମା'ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବିମଳା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସେ ।
ଏହି ଅବସରରେ ଗୋବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି,"ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ମୁଁ ପୁରୀ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲି । ମୁଁ ଏହି ମାଟିକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି । ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ । ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ।"
ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦ ଅରୁଣ ଆହୁଜା ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ସକାଳୁ ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ସେ ଏକା ନୁହଁନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଆସିଥିବା କ୍ରିୟୁ ଦସସ୍ୟ ମାନେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ସେ ୧୯୮୦ ଏବଂ ୧୯୯୦ ଦଶକରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ, କମେଡି ଏବଂ ଅପୂର୍ବ ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀ ପାଇଁ ବଲିଉଡ୍ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଦଶହରାରେ 'ଜେଲର୍ ୨' ବମ୍ପର କଲେକ୍ସନ; ୬ଦିନରେ ୫୦୦ କୋଟି ପାର୍, ବନିଲା ୨୦୨୬ର 3ୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ 'ଲାଖବିନ୍ଧା' ନୀତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ