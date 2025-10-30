ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ ବୋଇତ, ଲାଗିଛନ୍ତି 60 କାରିଗର - BOITA CUTTACK BALIYATRA
Published : October 30, 2025 at 4:11 PM IST
Traditional Boita Cuttack Baliyatra, କଟକ: ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ 'ବୋଇତ' । କଟକ ମହାନଦୀ ପଠାରେ ଚାଲିଛି ବିଶାଳ ବୋଇତର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ସାଜିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ । ତଥାପି କାରିଗରମାନେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାରିବାକୁ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
ବୋଇତରେ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଏହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ । ଏନେଇ ଦେଢମାସ ଆଗରୁ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ବାଲିଯାତ୍ରାର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଦେବ । ବୋଇତରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲର ବ୍ୟବହାର ସମେତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତକାର ଓ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ବାଜିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ନୌକା ବିହାରର ଆନନ୍ଦ ନେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ:
ଉଭୟ ଭିଆପି ତଥା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହି ବୋଇତରେ ଭ୍ରମଣ କରିପାରିବେ । ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦଘାଟିତ ହେବା ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ନୌକା ବିହାରର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ବାଲିଯାତ୍ରା ପରେ ବୋଇତଟି କଟକ ଗଡ଼ ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ରଖାଯିବ । ଯାହା ବର୍ଷ ତମାମ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ମହାନଦୀରେ ନୌକା ବିହାର କରିବା ଲାଗି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବ । ଚଳିତବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏହି ବୋଇତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ୍ତ ଆକାର ଦେବାଲାଗି ପ୍ରାୟ 60 ଜଣ କୁଶଳୀ କାରିଗର ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ।
