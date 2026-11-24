ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ: ଉତ୍କଳୀୟ ଐତିହ୍ୟ ଓ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ସ୍ମୃତିଚାରଣ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 24, 2026 at 6:32 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଓଡ଼ିଆ ଐତିହ୍ୟ ଓ ଉତ୍କଳୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ । କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଏହି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବକୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବେଶ ଧୂମ ଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ସର୍ବ ପୁରାତନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାଧ୍ୟତାରା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଅପୋଇ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ଦର୍ଶକ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା ।
"ଆ କା ମା ବୈ, ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ । ପାନ ଗୁଆ ତୋର, ଏହି ଚାରି ମାସ ମୋର" । ସତରେ ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ରର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ । ଆଉ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ରଖିଥିବା ବ୍ରତର ଉଦଯାପନୀ ଦିବସ କାର୍ତ୍ତିକ ପର୍ଣ୍ଣିମା । ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଡଙ୍ଗାରେ ଧୂପ, ଦୀପ, ପାନ, ଗୁଆ ଓ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଥୋଇ ଆ କା ମା ଵୈ, ଆଦି ଗୀତ ବୋଲି ପୁସ୍କରଣୀରେ ଡଙ୍ଗାଟିଏ ଭସାଇ ନିଜ ପରିବାରର ପୁଣ୍ୟ ମାନସିଥାନ୍ତି ପ୍ରତେକ ଓଡ଼ିଆ । ଫଳରେ ଆଜି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପ୍ରତେକ ପୁସ୍କରଣୀ କୂଳ ମାନଙ୍କରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ହାତରେ ଡଙ୍ଗାଟିଏ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍କରଣୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା ।
ଏହି ଅବସରରେ ଢେଙ୍କାନଲର ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସନ୍ଧ୍ୟାତାରା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତେକ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ । ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଢେଙ୍କାନାଳର ସାଂସଦ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପାଣି ଯୋଗଦେଇ ଏହି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଗୀରଥି ସାଗର କୂଳରେ ପାଳିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଅପୋଇ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା । ଆମ ଉତ୍କଳୀୟ ଐତିହ୍ୟ, ନୌବାଣିଜ୍ୟର ପରମ୍ପରାରକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ଉଦେଶ୍ୟରେ ଆଜକୁ ୪୪ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆୟୋଜକ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଲେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ସେୟାର କଲେ ସୁଦର୍ଶନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Watch: ନିମାପଡ଼ା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବରେ କଂସ ମହାରାଜ
ଏହି ଅବସରରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ସାଧବ ବୋହୁ ଓ ସାଧବ ପୁଅ ବେଶରେ ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ତଅପୋଇ ନାଟକ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଭାବ ବିହ୍ବଳ କରିଥିଲା । ଅପରପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଦଜୀବିତ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି କୁନି କୁନି କଳାକାର ।
ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ସ୍ମୃତି ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବକୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ବେଶ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ । କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ଭୋର ସମୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍କରାଣୀ ସମେତ ଏହି ଭାଗିରଥି ସାଗର କୂଳ ଏକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଓଡ଼ିଆ ଐତିହ୍ୟ ଓ ଉତ୍କଳୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ । କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଏହି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବକୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବେଶ ଧୂମ ଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ସର୍ବ ପୁରାତନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାଧ୍ୟତାରା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଅପୋଇ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ଦର୍ଶକ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା ।
"ଆ କା ମା ବୈ, ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ । ପାନ ଗୁଆ ତୋର, ଏହି ଚାରି ମାସ ମୋର" । ସତରେ ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ରର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ । ଆଉ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ରଖିଥିବା ବ୍ରତର ଉଦଯାପନୀ ଦିବସ କାର୍ତ୍ତିକ ପର୍ଣ୍ଣିମା । ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଡଙ୍ଗାରେ ଧୂପ, ଦୀପ, ପାନ, ଗୁଆ ଓ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଥୋଇ ଆ କା ମା ଵୈ, ଆଦି ଗୀତ ବୋଲି ପୁସ୍କରଣୀରେ ଡଙ୍ଗାଟିଏ ଭସାଇ ନିଜ ପରିବାରର ପୁଣ୍ୟ ମାନସିଥାନ୍ତି ପ୍ରତେକ ଓଡ଼ିଆ । ଫଳରେ ଆଜି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପ୍ରତେକ ପୁସ୍କରଣୀ କୂଳ ମାନଙ୍କରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ହାତରେ ଡଙ୍ଗାଟିଏ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍କରଣୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା ।
ଏହି ଅବସରରେ ଢେଙ୍କାନଲର ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସନ୍ଧ୍ୟାତାରା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତେକ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ । ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଢେଙ୍କାନାଳର ସାଂସଦ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପାଣି ଯୋଗଦେଇ ଏହି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଗୀରଥି ସାଗର କୂଳରେ ପାଳିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଅପୋଇ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା । ଆମ ଉତ୍କଳୀୟ ଐତିହ୍ୟ, ନୌବାଣିଜ୍ୟର ପରମ୍ପରାରକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ଉଦେଶ୍ୟରେ ଆଜକୁ ୪୪ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆୟୋଜକ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଲେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ସେୟାର କଲେ ସୁଦର୍ଶନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Watch: ନିମାପଡ଼ା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବରେ କଂସ ମହାରାଜ
ଏହି ଅବସରରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ସାଧବ ବୋହୁ ଓ ସାଧବ ପୁଅ ବେଶରେ ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ତଅପୋଇ ନାଟକ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଭାବ ବିହ୍ବଳ କରିଥିଲା । ଅପରପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଦଜୀବିତ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି କୁନି କୁନି କଳାକାର ।
ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ସ୍ମୃତି ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବକୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ବେଶ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ । କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ଭୋର ସମୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍କରାଣୀ ସମେତ ଏହି ଭାଗିରଥି ସାଗର କୂଳ ଏକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ