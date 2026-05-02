ETV Bharat / Videos

ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ LIVE - MATRIC RESULT 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 2, 2026 at 4:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ । ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ଶନିବାର) ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ରେଜଲ୍ଟ ପୁସ୍ତିକା ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଛନ୍ତି ଦଶମ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ବୋର୍ଡର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ www.bseodisha.ac.in ଏବଂ www.bseodisha.nic.in ରେ ରେଜଲ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।  

 

କିପରି ଜାଣିବେ ମାଟ୍ରିକ ରିଜଲ୍ଟ ?

ଅଫିସିଆଲ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ: bseodisha.ac.in କିମ୍ବା orissaresults.nic.inକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।

ଲିଙ୍କ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ: "ବାର୍ଷିକ HSC ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ 2026" ଲାଇଭ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।

ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ: ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଜନ୍ମ ତାରିଖ (ଆଡ୍‌ମିଟ କାର୍ଡ ଅନୁସାରେ) ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ।

ସ୍କୋର ଦେଖନ୍ତୁ: 'ସବମିଟ୍' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ।

କପି ସେଭ୍‌ କରନ୍ତୁ: PDF ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ ।

ଯଦି ୱେବସାଇଟ୍ ନ ଖୋଲେ, ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ । OR10 <Roll Number> ଟାଇପ୍ କରି 5676750କୁ ମେସେଜ ପଠାନ୍ତୁ ।

 

ମାର୍କସିଟ୍ ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ:

ଅନଲାଇନ୍ ଫଳାଫଳ ଏକ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମାର୍କସିଟ୍ । ଏହା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ପ୍ରବେଶ (ଶ୍ରେଣୀ 11) ପାଇଁ ଏକ ରେକର୍ଡ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ରେଜଲ୍ଟ ଘୋଷଣାର କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ BSE ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅସଲି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମାର୍କସିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 3082ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ 61 ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ଚଳିତଥର ପ୍ରଥମ କରି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଇଭ ସିସିଟିଭିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । 

 

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

For All Latest Updates

TAGGED:

MATRIC RESULT ANNOUNCED
10TH RESULT LIVE ANNOUNCED
ବର୍ଷ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ
BOARD OF SECONDARY EDUCATION ODISHA
MATRIC RESULT 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

PM Modi

PM Modi Speech LIVE; ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଦେଖନ୍ତୁ Live

April 18, 2026 at 8:31 PM IST
HOME MINISTER AMIT SHAH

ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଭାରତ: ଲୋକସଭାରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ LIVE

March 30, 2026 at 6:07 PM IST
ଲୋକସଭାରେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ: ଲୋକସଭାରେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, LIVE

March 23, 2026 at 2:01 PM IST
Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi during a press conference

WATCH LIVE: 4ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା

March 15, 2026 at 4:03 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.