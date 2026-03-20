ଆମ ସରକାର 'ନିଆଁ ଲିଭା' ସରକାର; ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା - MLA PADMALOCHAN PANDA
Published : March 20, 2026 at 7:56 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ 13 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ବିରୋଧୀ ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି । ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିପାରୁନି । ତେବେ ଗୃହରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ଠପ୍ । 'ନିଆଁ ଲଗା' ସରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରୁଛନ୍ତି । ନୀତି ଆଉ ନୈତିକତାର କଥା କହୁଥିବା ବିଜେପି ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ ନାହିଁ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ତେବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା । ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର 'ନିଆଁ ଲଗା' ନୁହେଁ 'ନିଆଁ ଲିଭା' ସରକାର ।
