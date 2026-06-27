ETV Bharat / Videos

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସୁଜାତା ରାଉତ - SUJATA ROUT KARTIKEYAN AT PURI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସୁଜାତା ରାଉତ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 27, 2026 at 8:05 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ପ୍ରଶାସିକାରୁ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶିଷ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସୁଜାତା । ଏହା ସହିତ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ।‌ ମନ୍ଦିରରେ ପାର୍ଶ୍ବ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ସୁଜାତା । 

ସୁଜାତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ, କାକଟପୁର ବିଧାୟକ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସ୍ବପ୍ନାରାଣୀ ସ୍ବାଇଁ, ସତ୍ୟବାଦୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।‌ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିବା ପରେ ସୁଜାତା ରାଉତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ପତ୍ର ଟିଏ ମଧ୍ୟ ହଲେ ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ । ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦର୍ଶନ ହେଲା । ଏହି ସ୍ଥାନ କେବଳ ଭକ୍ତି, ଭାବ ଓ ସମର୍ପଣର । ଏଠାରେ କୌଣସି ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ’’ । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଲା ବଉଳ କାଠ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ପୁରୀ: ପ୍ରଶାସିକାରୁ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶିଷ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସୁଜାତା । ଏହା ସହିତ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ।‌ ମନ୍ଦିରରେ ପାର୍ଶ୍ବ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ସୁଜାତା । 

ସୁଜାତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ, କାକଟପୁର ବିଧାୟକ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସ୍ବପ୍ନାରାଣୀ ସ୍ବାଇଁ, ସତ୍ୟବାଦୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।‌ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିବା ପରେ ସୁଜାତା ରାଉତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ପତ୍ର ଟିଏ ମଧ୍ୟ ହଲେ ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ । ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦର୍ଶନ ହେଲା । ଏହି ସ୍ଥାନ କେବଳ ଭକ୍ତି, ଭାବ ଓ ସମର୍ପଣର । ଏଠାରେ କୌଣସି ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ’’ । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଲା ବଉଳ କାଠ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

For All Latest Updates

TAGGED:

ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ
BJD LEADER SUJATA ROUT KARTIKEYAN
SUJATA ROUT KARTIKEYAN VISITS PURI
PURI SRIMANDIR
SUJATA ROUT KARTIKEYAN AT PURI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

ETV Bharat Interview With Padma shri Charan Hembram

INTERVIEW: ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର

June 26, 2026 at 9:20 PM IST
Baula Wood from satyabadi to Puri

ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଲା ବଉଳ କାଠ

June 26, 2026 at 2:44 PM IST
International Yoga Day celebrated in Gajapati

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ; ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୋଗ ଆପଣାଇବାକୁ ନେଲେ ସଙ୍କଳ୍ପ

June 21, 2026 at 9:50 PM IST
International Yoga Day: ASI celebrates International Yoga Divas at Konark Sun Temple

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ: କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ

June 21, 2026 at 4:08 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.