ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସୁଜାତା ରାଉତ - SUJATA ROUT KARTIKEYAN AT PURI
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 27, 2026 at 8:05 AM IST
ପୁରୀ: ପ୍ରଶାସିକାରୁ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶିଷ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସୁଜାତା । ଏହା ସହିତ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ମନ୍ଦିରରେ ପାର୍ଶ୍ବ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ସୁଜାତା ।
ସୁଜାତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ, କାକଟପୁର ବିଧାୟକ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସ୍ବପ୍ନାରାଣୀ ସ୍ବାଇଁ, ସତ୍ୟବାଦୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିବା ପରେ ସୁଜାତା ରାଉତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ପତ୍ର ଟିଏ ମଧ୍ୟ ହଲେ ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ । ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦର୍ଶନ ହେଲା । ଏହି ସ୍ଥାନ କେବଳ ଭକ୍ତି, ଭାବ ଓ ସମର୍ପଣର । ଏଠାରେ କୌଣସି ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ’’ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଲା ବଉଳ କାଠ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ପୁରୀ: ପ୍ରଶାସିକାରୁ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶିଷ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସୁଜାତା । ଏହା ସହିତ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ମନ୍ଦିରରେ ପାର୍ଶ୍ବ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ସୁଜାତା ।
ସୁଜାତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ, କାକଟପୁର ବିଧାୟକ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସ୍ବପ୍ନାରାଣୀ ସ୍ବାଇଁ, ସତ୍ୟବାଦୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିବା ପରେ ସୁଜାତା ରାଉତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ପତ୍ର ଟିଏ ମଧ୍ୟ ହଲେ ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ । ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦର୍ଶନ ହେଲା । ଏହି ସ୍ଥାନ କେବଳ ଭକ୍ତି, ଭାବ ଓ ସମର୍ପଣର । ଏଠାରେ କୌଣସି ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ’’ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଲା ବଉଳ କାଠ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ