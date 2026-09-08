ଚୋରି ଭୟରୁ ନିଆରା ଯୋଗାଡ଼, ଛାତ ଉପରେ ସ୍କର୍ପିଓ କାର୍ ପାର୍କିଂ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 8, 2026 at 4:32 PM IST
ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ (ବିହାର): ସାଧାରଣତଃ ଘର ଛାତ ଉପରେ ଲୋକେ ଗଛ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ପାଣି ଟାଙ୍କି ରଖିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଲୁଗା ଶୁଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚୋରି ଭୟରେ ନିଜର ନୂଆ ସ୍କର୍ପିଓ କାର୍ଟିକୁ ଛାତ ଉପରେ ପାର୍କ କରିଛନ୍ତି । ଏକ କ୍ରେନ୍ ସହାୟତାରେ ନିଜ ଗାଡ଼ିକୁ ଛାତ ଉପରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି । ବିହାରର ଗୋପାଳଗଞ୍ଜରୁ ଆସିଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
ବିହାର ମାଞ୍ଜା ଥାନା କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥିତ ମୀରା ଟୋଲା ଗ୍ରାମର ମନୋଜ ଯାଦବ ନିକଟରେ ନୂଆ ସ୍କର୍ପିଓ କ୍ଲାସିକ୍ କାର୍ କିଣିଥିଲେ । ମନୋଜ ଯାଦବ ନିଜେ ଇସ୍ରାଇଲ୍ରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରହୁଥିଲେ । ମନୋଜ ଯାଦବ ବିଦେଶ ଯିବା ପରେ ଗାଡ଼ିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯିବା ପରେ କାର୍ଟିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପରିବାର ଉପରେ ଚିନ୍ତା ବଢିଥିଲା ।
ଦୁଇ ମହଲା ଘର ଉପରେ କାର୍ ପାର୍କିଂ :
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରାମ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ଘରେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟ ନଥିବାରୁ, କାର୍ଟି ଚୋରି ହୋଇଯିବା କିମ୍ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନପାଇ, ଘର ମାଲିକ ଏକ ଭିନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ସେମାନେ ଏକ ବଡ଼ କ୍ରେନ୍ (crane) ଡକାଇ କାର୍ କୁ ଦୁଇ ମହଲା ଘରର ଛାତ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ ।"
ମୋବାଇଲରେ କଏଦ ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ:
କ୍ରେନ୍ ଦ୍ବାରା ଛାତ ଉପରେ କାର୍ ରଖାଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଥିଲେ । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ନେଟିଜେନ୍ସ (Netizens) ଏହି ଅନନ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼କୁ ଦେଖି ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଘରର ଛାତର ମଜବୁତି ଓ ଅଧିକ ଭାର ସହିବାର କ୍ଷମତା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ (ବିହାର): ସାଧାରଣତଃ ଘର ଛାତ ଉପରେ ଲୋକେ ଗଛ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ପାଣି ଟାଙ୍କି ରଖିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଲୁଗା ଶୁଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚୋରି ଭୟରେ ନିଜର ନୂଆ ସ୍କର୍ପିଓ କାର୍ଟିକୁ ଛାତ ଉପରେ ପାର୍କ କରିଛନ୍ତି । ଏକ କ୍ରେନ୍ ସହାୟତାରେ ନିଜ ଗାଡ଼ିକୁ ଛାତ ଉପରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି । ବିହାରର ଗୋପାଳଗଞ୍ଜରୁ ଆସିଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
ବିହାର ମାଞ୍ଜା ଥାନା କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥିତ ମୀରା ଟୋଲା ଗ୍ରାମର ମନୋଜ ଯାଦବ ନିକଟରେ ନୂଆ ସ୍କର୍ପିଓ କ୍ଲାସିକ୍ କାର୍ କିଣିଥିଲେ । ମନୋଜ ଯାଦବ ନିଜେ ଇସ୍ରାଇଲ୍ରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରହୁଥିଲେ । ମନୋଜ ଯାଦବ ବିଦେଶ ଯିବା ପରେ ଗାଡ଼ିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯିବା ପରେ କାର୍ଟିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପରିବାର ଉପରେ ଚିନ୍ତା ବଢିଥିଲା ।
ଦୁଇ ମହଲା ଘର ଉପରେ କାର୍ ପାର୍କିଂ :
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରାମ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ଘରେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟ ନଥିବାରୁ, କାର୍ଟି ଚୋରି ହୋଇଯିବା କିମ୍ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନପାଇ, ଘର ମାଲିକ ଏକ ଭିନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ସେମାନେ ଏକ ବଡ଼ କ୍ରେନ୍ (crane) ଡକାଇ କାର୍ କୁ ଦୁଇ ମହଲା ଘରର ଛାତ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ ।"
ମୋବାଇଲରେ କଏଦ ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ:
କ୍ରେନ୍ ଦ୍ବାରା ଛାତ ଉପରେ କାର୍ ରଖାଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଥିଲେ । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ନେଟିଜେନ୍ସ (Netizens) ଏହି ଅନନ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼କୁ ଦେଖି ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଘରର ଛାତର ମଜବୁତି ଓ ଅଧିକ ଭାର ସହିବାର କ୍ଷମତା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।