ETV Bharat / Videos

ଚୋରି ଭୟରୁ ନିଆରା ଯୋଗାଡ଼, ଛାତ ଉପରେ ସ୍କର୍ପିଓ କାର୍ ପାର୍କିଂ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଚୋରି ଭୟରେ ଛାତ ଉପରେ ସ୍କର୍ପିଓ ପାର୍କିଂ କଲେ ମାଲିକ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 8, 2026 at 4:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ (ବିହାର): ସାଧାରଣତଃ ଘର ଛାତ ଉପରେ ଲୋକେ ଗଛ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ପାଣି ଟାଙ୍କି ରଖିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଲୁଗା ଶୁଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚୋରି ଭୟରେ ନିଜର ନୂଆ ସ୍କର୍ପିଓ କାର୍‌ଟିକୁ ଛାତ ଉପରେ ପାର୍କ କରିଛନ୍ତି । ଏକ କ୍ରେନ୍ ସହାୟତାରେ ନିଜ ଗାଡ଼ିକୁ ଛାତ ଉପରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି । ବିହାରର ଗୋପାଳଗଞ୍ଜରୁ ଆସିଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । 

ବିହାର ମାଞ୍ଜା ଥାନା କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥିତ ମୀରା ଟୋଲା ଗ୍ରାମର ମନୋଜ ଯାଦବ ନିକଟରେ ନୂଆ ସ୍କର୍ପିଓ କ୍ଲାସିକ୍ କାର୍ କିଣିଥିଲେ । ମନୋଜ ଯାଦବ ନିଜେ ଇସ୍ରାଇଲ୍‌ରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରହୁଥିଲେ । ମନୋଜ ଯାଦବ ବିଦେଶ ଯିବା ପରେ ଗାଡ଼ିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯିବା ପରେ କାର୍‌ଟିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପରିବାର ଉପରେ ଚିନ୍ତା ବଢିଥିଲା ।  

ଦୁଇ ମହଲା ଘର ଉପରେ କାର୍ ପାର୍କିଂ :
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରାମ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ଘରେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟ ନଥିବାରୁ, କାର୍‌ଟି ଚୋରି ହୋଇଯିବା କିମ୍ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନପାଇ, ଘର ମାଲିକ ଏକ ଭିନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ସେମାନେ ଏକ ବଡ଼ କ୍ରେନ୍ (crane) ଡକାଇ କାର୍ କୁ ଦୁଇ ମହଲା ଘରର ଛାତ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ ।"

ମୋବାଇଲରେ କଏଦ ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ:
କ୍ରେନ୍ ଦ୍ବାରା ଛାତ ଉପରେ କାର୍ ରଖାଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଥିଲେ । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ନେଟିଜେନ୍ସ (Netizens) ଏହି ଅନନ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼କୁ ଦେଖି ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଘରର ଛାତର ମଜବୁତି ଓ ଅଧିକ ଭାର ସହିବାର କ୍ଷମତା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:

ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ BMCର ମାରାଥନ

ଗୁରୁଦିବସରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ (ବିହାର): ସାଧାରଣତଃ ଘର ଛାତ ଉପରେ ଲୋକେ ଗଛ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ପାଣି ଟାଙ୍କି ରଖିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଲୁଗା ଶୁଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚୋରି ଭୟରେ ନିଜର ନୂଆ ସ୍କର୍ପିଓ କାର୍‌ଟିକୁ ଛାତ ଉପରେ ପାର୍କ କରିଛନ୍ତି । ଏକ କ୍ରେନ୍ ସହାୟତାରେ ନିଜ ଗାଡ଼ିକୁ ଛାତ ଉପରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି । ବିହାରର ଗୋପାଳଗଞ୍ଜରୁ ଆସିଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । 

ବିହାର ମାଞ୍ଜା ଥାନା କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥିତ ମୀରା ଟୋଲା ଗ୍ରାମର ମନୋଜ ଯାଦବ ନିକଟରେ ନୂଆ ସ୍କର୍ପିଓ କ୍ଲାସିକ୍ କାର୍ କିଣିଥିଲେ । ମନୋଜ ଯାଦବ ନିଜେ ଇସ୍ରାଇଲ୍‌ରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରହୁଥିଲେ । ମନୋଜ ଯାଦବ ବିଦେଶ ଯିବା ପରେ ଗାଡ଼ିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯିବା ପରେ କାର୍‌ଟିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପରିବାର ଉପରେ ଚିନ୍ତା ବଢିଥିଲା ।  

ଦୁଇ ମହଲା ଘର ଉପରେ କାର୍ ପାର୍କିଂ :
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରାମ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ଘରେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟ ନଥିବାରୁ, କାର୍‌ଟି ଚୋରି ହୋଇଯିବା କିମ୍ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନପାଇ, ଘର ମାଲିକ ଏକ ଭିନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ସେମାନେ ଏକ ବଡ଼ କ୍ରେନ୍ (crane) ଡକାଇ କାର୍ କୁ ଦୁଇ ମହଲା ଘରର ଛାତ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ ।"

ମୋବାଇଲରେ କଏଦ ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ:
କ୍ରେନ୍ ଦ୍ବାରା ଛାତ ଉପରେ କାର୍ ରଖାଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଥିଲେ । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ନେଟିଜେନ୍ସ (Netizens) ଏହି ଅନନ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼କୁ ଦେଖି ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଘରର ଛାତର ମଜବୁତି ଓ ଅଧିକ ଭାର ସହିବାର କ୍ଷମତା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:

ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ BMCର ମାରାଥନ

ଗୁରୁଦିବସରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR GOPALGANJ
SCORPIO PARKING SECOND FLOOR
CRANE LIFTED SCORPIO
ଛାତ ଉପରେ କାର ପାର୍କିଂ
CAR PARKING ON ROOF TOP

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Bhubaneswar Municipal Corporation marathons Program to combat air pollution

ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ BMCର ମାରାଥନ

September 6, 2026 at 7:20 PM IST
V Keerthi Vasan school visit

ଗୁରୁଦିବସରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

September 5, 2026 at 10:23 PM IST
JANMASHTAMI CELEBRATION

ଗୋକୁଳଧାମରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ରାଧା ଏବଂ ମା' ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭକ୍ତ

September 4, 2026 at 7:10 PM IST
BAL GOPAL SAND SCULPTURE

ବାଲୁକା କଳାରେ ୧୦୧ଟି ମାଖନ ହାଣ୍ଡି ସହ ନନ୍ଦଲାଲା, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ

September 4, 2026 at 5:30 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.