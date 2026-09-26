୬୦ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବସ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ରାସ୍ତାରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 26, 2026 at 12:47 PM IST
ପାଟଣା: ବିହାରର ଖଗାଡି଼ଆ ଜିଲ୍ଲାର NH-31ରେ ଆଜି ସକାଳେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ମାନସୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଅନିଲ ହୋଟେଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ CNG ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ବସରେ ପାଖାପାଖି 50ରୁ 60 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ନିଆଁ ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ବସ୍ ଭିତରେ ଆତଙ୍କ ଖୋଳିଯାଇଥିଲା । ଯାତ୍ରୀମାନେ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବସ୍ରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା । କୌଣସି ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଖବର ନାହିଁ ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବସ୍ଟି ନେପାଳରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ଗୟାକୁ ଆସୁଥିଲା । ଶନିବାର ଭୋର ପ୍ରାୟ 3ଟାରେ, ମାନସୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର NH-31ରେ ଥିବା ଅନିଲ ହୋଟେଲ ସମ୍ମୁଖରେ ହଠାତ୍ ବସ୍ରେଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ।
ପାଟଣା: ବିହାରର ଖଗାଡି଼ଆ ଜିଲ୍ଲାର NH-31ରେ ଆଜି ସକାଳେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ମାନସୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଅନିଲ ହୋଟେଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ CNG ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ବସରେ ପାଖାପାଖି 50ରୁ 60 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ନିଆଁ ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ବସ୍ ଭିତରେ ଆତଙ୍କ ଖୋଳିଯାଇଥିଲା । ଯାତ୍ରୀମାନେ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବସ୍ରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା । କୌଣସି ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଖବର ନାହିଁ ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବସ୍ଟି ନେପାଳରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ଗୟାକୁ ଆସୁଥିଲା । ଶନିବାର ଭୋର ପ୍ରାୟ 3ଟାରେ, ମାନସୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର NH-31ରେ ଥିବା ଅନିଲ ହୋଟେଲ ସମ୍ମୁଖରେ ହଠାତ୍ ବସ୍ରେଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ।