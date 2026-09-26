ETV Bharat / Videos

୬୦ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବସ୍‌ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ରାସ୍ତାରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
୬୦ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବସ୍‌ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ରାସ୍ତାରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 26, 2026 at 12:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପାଟଣା: ବିହାରର ଖଗାଡି଼ଆ ଜିଲ୍ଲାର NH-31ରେ ଆଜି ସକାଳେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ମାନସୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଅନିଲ ହୋଟେଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ CNG ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ବସରେ ପାଖାପାଖି  50ରୁ 60 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ନିଆଁ ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ବସ୍ ଭିତରେ ଆତଙ୍କ ଖୋଳିଯାଇଥିଲା । ଯାତ୍ରୀମାନେ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବସ୍‌ରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା । କୌଣସି ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଖବର ନାହିଁ ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବସ୍‌ଟି ନେପାଳରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ଗୟାକୁ ଆସୁଥିଲା । ଶନିବାର ଭୋର ପ୍ରାୟ 3ଟାରେ, ମାନସୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର NH-31ରେ ଥିବା ଅନିଲ ହୋଟେଲ ସମ୍ମୁଖରେ ହଠାତ୍ ବସ୍‌ରେଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶିଲା ଲୁହା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ; ୩ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର

ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଚଳନ୍ତା ବସରୁ ବାହାରିଲା ଧୂଆଁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦୌଡିଲେ ଯାତ୍ରୀ

ପାଟଣା: ବିହାରର ଖଗାଡି଼ଆ ଜିଲ୍ଲାର NH-31ରେ ଆଜି ସକାଳେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ମାନସୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଅନିଲ ହୋଟେଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ CNG ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ବସରେ ପାଖାପାଖି  50ରୁ 60 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ନିଆଁ ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ବସ୍ ଭିତରେ ଆତଙ୍କ ଖୋଳିଯାଇଥିଲା । ଯାତ୍ରୀମାନେ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବସ୍‌ରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା । କୌଣସି ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଖବର ନାହିଁ ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବସ୍‌ଟି ନେପାଳରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ଗୟାକୁ ଆସୁଥିଲା । ଶନିବାର ଭୋର ପ୍ରାୟ 3ଟାରେ, ମାନସୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର NH-31ରେ ଥିବା ଅନିଲ ହୋଟେଲ ସମ୍ମୁଖରେ ହଠାତ୍ ବସ୍‌ରେଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶିଲା ଲୁହା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ; ୩ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର

ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଚଳନ୍ତା ବସରୁ ବାହାରିଲା ଧୂଆଁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦୌଡିଲେ ଯାତ୍ରୀ

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR BUS FIRE
BUS CAUGHT FIRE
ବିହାର ବସ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ ନିଆଁ
CNG BUS FIRE

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Sambalpur Dhanupali Sishu Mandir students

ନମାମି ଭାରତମ୍‌ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଧନୁପାଲି ସରସ୍ବତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଗାୟନ

September 26, 2026 at 12:21 PM IST
truck loaded with iron crashed into shop in Khordha

ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶିଲା ଲୁହା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ; ୩ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର

September 24, 2026 at 1:03 PM IST
Dhenkanal Gajalakshmi Puja festival

ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମହୋତ୍ସବର ପଡିଲା ମୂଳଦୁଆ; ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭ ମାଟି ଅନୁକୂଳ

September 23, 2026 at 10:26 PM IST
MMDR AMENDMENT ACT

MMDR ଆଇନ; 'ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ହରାଇବ 12000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ଛଡାଇ ନେବାକୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର'

September 23, 2026 at 5:08 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.